Norge inngår historisk handelsavtale med India

– Dette er en svært viktig avtale for næringslivet. India er verdens femte største økonomi og representerer et enormt marked som vil gi store eksportmuligheter for norske virksomheter, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Etter EØS-avtalen kan dette bli en av de viktigste handelsavtalene Norge noen gang har inngått.

Avtalen ble signert i New Delhi søndag 10. mars av blant andre næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og Indias handelsminister Piyush Goyal.

VIKTIG: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier avtalen kan bli en av de viktigste handelsavtalene Norge har inngått. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Med avtalen fjernes tollen på nesten alle varer og tjenester på all norsk eksport til India.

– Et godt eksempel er norske sjømatvirksomheter som i dag må betale hele 33 prosent toll i India. Med denne avtalen, vil norsk laks og makrell få nulltoll etter fem år. Dette gir norske eksportører store konkurransefortrinn sammenlignet med konkurrenter i Europa og resten av verden, sier Vestre.

100 milliarder dollar

Handelsavtalen er en del av regjeringens eksportsatsing «Hele Norge eksporterer». Ifølge Goyal har de fire Efta-landene blitt enige om å investere totalt 100 milliarder dollar i India over de nesten 15 årene.

– Det er en moderne handelsavtale som er rettferdig, rimelig og vinn-vinn for alle de fem landene, sier den indiske handelsministeren på en pressekonferanse.

Landene har vært i forhandlinger om en avtale siden 2008, og søndagens signering setter dermed punktum for en prosess som har tatt 16 år.

NHO jubler

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er svært fornøyde med at en avtale med India er på plass.

– Det er en utrolig god nyhet for norske bedrifter at vi nå får en handelsavtale med India. India er et svært viktig og raskt voksende marked. Denne avtalen gir store muligheter for eksport og samarbeid, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

MULIGHETER: NHO-direktør Ole Erik Almlid ser store muligheter i avtalen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Almlid sier en handelsavtale med India har hatt høy prioritet hos NHO og vært sterkt ønsket av deres medlemsbedrifter.

For første gang har India akseptert å innlemme en henvisning til menneskerettigheter i en handelsavtale. Det sørasiatiske landet har også bekreftet at de vil gjennomføre forpliktelsene i blant annet Paris-avtalen og internasjonale konvensjoner om likestilling.



– Menneskerettigheter er en sentral del av norsk utenrikspolitikk. Det har derfor vært viktig for Norge å inkludere menneskerettigheter og internasjonale miljøkonvensjoner som en del av avtalen, sier Støre.

De øvrige landene i Efta er Liechtenstein, Sveits og Island.