Norge igjen kåret til minst lykkelig land i Norden

TOPP SYV: Norge rangeres i år som det syvende mest lykkelige landet, og havner dermed nederst blant landene i Norden. Her illustrert med Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Norges statsminister Jonas Gahr Støre, Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir og Danmarks statsminister Mette Frederiksen under Nordisk råd i fjor. Foto: Fride Sorensen / TV2

For syvende år på rad er Finland kåret til verdens lykkeligste land.

Deretter følger Danmark, Island og Sverige. Norge må ta til takke med en syvende plass – samme plassering som for ett år siden.

Med det skårer Norge igjen lavest blant de nordiske landene. Dette til tross for at nordmenn senest i 2017 ble rangert som de aller lykkeligste.

Én gruppe skiller seg ut

Lykkeforsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet har dykket ned i tallene. Hun tilbyr en forklaring på hvorfor Norge faller på rangeringen.

– Det henger nok sammen med at vi har hatt en mer negativ utvikling blant unge i Norge. Vi ser mindre forandring blant de over 60 år, forteller hun til TV 2.

LYKKEFØLELSE: Lykkeforsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet (FHI) foreleser om hverdagsglede. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Årets rapport har hatt et særlig fokus på livskvalitet i ulike aldersgrupper.

Rangeringen viser at Norge har den tredje mest lykkelige befolkningen blant de over 60 år. Men blant de under 30 havner Norge på en 20. plass.

– Rapporten viser at de som er født etter 1985 har en lavere livskvalitet enn tidligere generasjoner, forteller Bang Nes.

Lykkeforskeren påpeker at unge i Norge ser ut til å ha mer negative forventninger til fremtiden. Det skyldes blant annet at de er mer pessimistiske med tanke på økonomi, arbeid og klima.

Verdens lykkerapport 2024 - rangering 1. Finland 2. Danmark 3. Island 4. Sverige 5. Israel 6. Nederland 7. Norge 8. Luxemburg 9. Sveits 10. Australia 11. New Zealand 12. Costa Rica 13. Kuwait 14. Østerrike 15. Canada 16. Belgia 17. Irland 18. Tsjekkia 19. Litauen 20. Storbritannia 21. Slovenia 22. De forente arabiske emirater 23. USA 24. Tyskland 25. Mexico 26. Uruguay 27. Frankrike 28. Saudi-Arabia 29. Kosovo 30. Singapore 31. Taiwan 32. Romania 33. El Salvador 34. Estland 35. Polen 36. Spania 37. Serbia 38. Chile 39. Panama 40. Malta 41. Italia 42. Guatemala 43. Nicaragua 44. Brasil 45. Slovakia 46. Latvia 47. Usbekistan 48. Argentina 49. Kasakhstan 50. Kypros 51. Japan 52. Sør-Korea 53. Filippinene 54. Vietnam 55. Portugal 56. Ungarn 57. Paraguay 58. Thailand 59. Malaysia 60. Kina 61. Honduras 62. Bahrain 63. Kroatia 64. Hellas 65. Bosnia og Hercegovina 66. Libya 67. Jamaica 68. Peru 69. Den dominikanske republikk 70. Mauritius 71. Moldova 72. Russland 73. Bolivia 74. Ecuador 75. Kirgisistan 76. Montenegro 77. Mongolia 78. Colombia 79. Venezuela 80. Indonesia 81. Bulgaria 82. Armenia 83. Sør-Afrika 84. Nord-Makedonia 85. Algerie 86. Hongkong 87. Albania 88. Tadsjikistan 89. Republikken Kongo 90. Mosambik 91. Georgia 92. Irak 93. Nepal 94. Laos 95. Gabon 96. Elfenbenskysten 97. Guinea 98. Tyrkia 99. Senegal 100. Iran 101. Aserbajdsjan 102. Nigeria 103. Palestina 104. Kamerun 105. Ukraina 106. Namibia 107. Marokko 108. Pakistan 109. Niger 110. Burkina Faso 111. Mauritania 112. Gambia 113. Tsjad 114. Kenya 115. Tunisia 116. Benin 117. Uganda 118. Myanmar 119. Kambodsja 120. Ghana 121. Liberia 122. Mali 123. Madagaskar 124. Togo 125. Jordan 126. India 127. Egypt 128. Sri Lanka 129. Bangladesh 130. Etiopia 131. Tanzania 132. Komorene 133. Jemen 134. Zambia 135. Eswatini 136. Malawi 137. Botswana 138. Zimbabwe 139. Den demokratiske republikken Kongo 140. Sierra Leone 141. Lesotho 142. Lebanon 143. Afghanistan

Samtidig tror Bang Nes at nordmenn muligens rammes ekstra hardt av de dystre endringene vi nå har vært vitner til i verdensbildet.

– Vi har hatt en veldig langvarig opptur med trygghet i gode velferdsordninger, og en positiv utvikling i økonomi og velstand. Da er det kanskje litt vanskelig å omstille seg til en helt ny verdensorden, sier hun.

– Viktig tilbakemelding

Rangeringen er basert på hvordan et utvalg i befolkningen selv svarer på hvor fornøyde de er med livet på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er det best tenkelige livet og 0 er det verst tenkelige.

– Er dette en god og presis måte å måle lykke på, å be folk vurdere selv?

– Det er jo viktig å høre med folk hvordan de opplever livene sine. De gir politikerne en viktig tilbakemelding. Hva vi tenker om livene våre er førende for hva vi gjør, hva vi prioriterer og hva vi tør. Det er veldig viktig med subjektive tilbakemeldinger, understreker Bang Nes.

På spørsmål om hva Norge kan gjøre for å klatre på listen, sender lykkeforskeren ballen videre til politikerne. Livskvalitet er på mange måter et politisk valg, mener hun.

VIKTIG: Ragnhild Bang Nes mener lykkerapporten gir en viktig tilbakemelding til politikerne. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi må jobbe både politisk og strukturelt med god livskvalitet og legge til rette for at folk kan oppleve trygghet, sier hun, og nevner omfordeling av velstand, god tilgang på studier og arbeidsplasser, og ikke minst sosial inkludering som viktige mål.

– Noe av det aller viktigste for livskvaliteten i Norge er nettopp dette med gode relasjoner, og det å ikke oppleve diskriminering, sier hun.

Afghanistan på bunn

Selv om det begynner å bli lenge siden Norge tronet på topp, er nordmenn fortsatt blant verdens lykkeligste.

Blant de 143 landene som er med i rangeringen, er det Lesotho, Lebanon og Afghanistan som havner i andre ende av skalaen.

– Helt på bunnen ligger Afghanistan. Det har de gjort i en årrekke. Når vi ser på perioden fra 2006, så har de også hatt den mest negative utviklingen over tid. Det er jo et krigsherjet land hvor mange strever, sier Bang Nes.

Hun påpeker at det som regel er fattige land, og land som er preget av krig og uroligheter, som skårer lavt.

Dette er Verdens lykkerapport Rapporten utgis årlig av FNs nettverk for bærekraftig utvikling, og har ble for første gang lansert i 2012. Årets rapport er publisert ved University of Oxford under et nytt globalt partnerskap mellom Gallup, Oxford Wellbeing Centre og FNs Sustainable Solutions Network. Lykkerapporten inneholder rangeringer av nasjonal fornøydhet basert på data fra 143 land i Gallup World Poll. Omtrent 1 000 personer fra hvert land deltar i denne undersøkelsen hvert år og blir bedt om å evaluere ulike sider av livskvaliteten. Selve rangeringen er basert på ett spørsmål om fornøydhet med livet på en skala fra 0-10, hvor 10 er det best tenkelige livet og 0 er det verst tenkelige (Cantrils stige). I den offisielle rangeringen brukes et gjennomsnitt for de tre siste årene. Det gir høyere utvalgsstørrelse og mer presise estimater. Årets rangering er altså basert på perioden 2021-2023. Kilde: Folkehelseinstituttet

5 tips til et lykkeligere liv

Etter en årrekke som lykkeforsker har Ragnhild Bang Nes noen helt konkrete råd til hvordan vi alle kan øke vår egen lykkefølelse.

– Det er fem grep som ser ut til å være viktige for absolutt alle, og som kan flettes inn i egen hverdag.

Disse er: Vær oppmerksom, vær aktiv, knytt bånd, fortsett å lære og gi.

– Gi en hjelpende hånd. Vi trenger å oppleve en mening, konkluderer hun.