Norge gir 150 millioner i humanitær bistand

HJELP: Norge er klare for å tilby fem containere med flomvernutstyr til en verdi av 7,5 millioner kroner til ukrainske myndigheter etter at store landområder ble lagt under vann. Foto: Genya SAVILOV / AFP

Ukraina har bedt om internasjonal hjelp i form av utstyr og maskiner etter damkollapsen.

Norge gir nå FN og Røde-kors-bevegelsen 150 millioner kroner i humanitær bistand. Det opplyser Utenriksdepartementet.

– Norge øker den humanitære støtten og sender utstyr til de mange tusen flomrammede etter kollapsen i Kakhovka-demningen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.



– Blir nå gjort klart



UD sier at fem containere med flomvernutstyr til en verdi av 7,5 millioner kroner tilbys til ukrainske myndigheter.

– Vi har utstyr til flomvern som Ukraina trenger, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

NÅ: Justisminister Mehl sier Norge er klare for å tilby nødutstyret allerede nå. Foto: Fredrik Varfjell

Utstyret som Norge skal tilby, er blant annet fleksible flombarrierer og fangdammer, pumpeutstyr, generatorer og slanger.



– Dette blir nå gjort klart for å sendes til de som trenger det. Jeg er glad for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og andre beredskapsaktører har kunnet handle raskt i denne situasjonen, så vi kan tilby dette utstyret allerede nå, sier Mehl.



Flåter, båter og telt

En rekke land har allerede donert utstyr. Onsdag annonserte EU at Tyskland har tilbudt 5000 vannfiltre og 56 generatorer og Østerrike 20 vannbeholdere og ti slamvannpumper.

Litauen og Tyskland har også allerede sendt telt, senger og tepper til katastrofeområdene.

Torsdag sendte Danmark utstyr til en verdi av knappe sju millioner kroner til Ukraina etter flomkatastrofen.

– To høykapasitetspumper, 35 telt for overnatting, tre mindre båter med transportflåter og en større generator settes inn, skriver dansk UD en pressemelding.

PAKKET: Kasser pakket med opplåsbare motorbåter er på vei fra Danmark til Ukraina. Foto: Beredskabsstyrelsen, Danmark

I tillegg skal de sende fem vanntank-lastebiler og et antall generatorer gjennom et FN-samarbeid.

– Vi har vært i tett dialog med ukrainske myndigheter om hva de trenger, sier den danske ministeren for utviklingssamarbeids- og global klimapolitikk, Dan Jørgensen.

– WHO har rykket

UTSTYR: Danmark sender utstyr verdt millioner. Foto: Beredskabsstyrelsen, Danmark

Også Verdens helseorganisasjon (WHO) har sendt nødhjelp til de flomrammede delene av Ukraina, til bruk dersom det skulle bryte ut kolera eller oppstå andre behov.

Hundretusener har mistet tilgangen på rent drikkevann på grunn av flommen.

– Virkningen på regionens vannforsyning og offentlige helsetjenester kan ikke undervurderes, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– WHO har rykket inn for å bistå myndighetene og helsepersonell med forebyggende tiltak mot vannbårne sykdommer og for å forbedre sykdomsovervåkingen, sier han.

KLOERA: WHO-sjef Ghebreyesus, er bekymret for sykdomsutbrudd. Foto: DENIS BALIBOUSE

– Vil sende relevant hjelp

Stortingsrepresentant Peter Frølich fra Høyre er leder for organisasjonen «Fritt Ukraina».



Organisasjonen jobber med å kjøre utstyr til Ukraina.

Frølich skriver til TV 2 at de også planlegger å sende utstyr til flomområdene innen kort tid.

– Vi er blitt bedt om å sende generatorer, gummibåter og hermetisk mat, skriver han.

UKRAINA: Peter Frølich har selv vært i Ukraina og levert utstyr tidligere. Foto: Oleksandr Techynsky / TV 2

– I tillegg vil vi ha med biler og utstyr til de ukrainske soldatene som kjemper for friheten. De trenger alt de kan få av støtte nå i motoffensiven.

Ingen tegn til liv

Dronebilder fra den sammenraste demningen og landsbyer i nærheten viser bygningsrester som har rast ut i den flomstore elven og hundrevis av boliger som står under vann. En kirke er også omgitt av vannmassene.

Det er ingen tegn til liv på bildene, som er tatt av nyhetsbyrået Associated Press. Byrået sier ruinene av den ødelagte demningen ikke viser tegn til skader som vanligvis oppstår ved bombing ovenfra, for eksempel svimerker og skår etter granatsplinter.

UNDER VANN: I russiskokkuperte Nova Kakhovka ligger stortorget under vann etter at demningen ved byen ble sprengt tirsdag. Foto: Det russiskkontrollerte regionstyret i Kherson / AP / NTB

Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti melder at fem personer har mistet livet i byen Nova Kakhovka etter at demningen brast. Ytterligere 41 er på sykehus.

ØDELAGT: Ukraina hevder russerne sprengte demningen, mens Russland anklager Ukraina for ha skutt raketter mot den. Foto: Ukrainas presidentkontor / AP / NTB

Den ukrainske eksilordføreren i den russiskokkuperte byen Olesjky i Kherson sier til Kyiv Independent at tre personer er døde.