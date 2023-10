Norge er svindelrammet. Slik preger det oss

UHYGGELIG HANDEL: Camilla Holme Tvedt er blitt utsatt for svindel tidligere, og er derfor årvåken. Likevel gikk hun fem på. Det kan påvirke tilliten hennes til samfunnet, mener ekspertene. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2. Innfelt: Privat

Falske SMSer, lure-mailer og skumle lenker: en svindelbølge skyller inn over Norge. – Økt skepsis leder gjerne til svekket tillit, sier psykolog.

«Vi tømmer lageret»

«Supersalg på ProRun 2.0 og GRATIS frakt»

Camilla Holme Tvedt (32) trodde hun hadde kommet over et kupp på Facebook.

– Jeg ønsket meg en «walking pad». Det som dukket opp hadde akkurat de egenskapene jeg hadde sett for meg, til en rimelig pris.

Produktet ble solgt på nettsiden Hobbyhjem. Tvedt forteller at både nettsiden og tilhørende Facebook-side ved første øyekast var tillitsverdig.

KUPP?: Denne annonsen dukket opp på Facebook. Like etterpå forsvant siden. Foto: Skjermbilde Facebook

Men, like etter varebestillingen innså hun at noe var galt. Nettbutikken forsvant. Facebook-siden ble borte. Svindelen var et faktum:

– Det er skikkelig surt. Svindlerne er blitt så proffe, og det er vanskelig å gjennomskue dem. Det er virkelig skummelt. Når de klarer å lure så mange, har dette gått for langt, sier hun til TV 2.

Psykolog Vidar Kristiansen mener slike opplevelser kan være svært strevsomt å håndtere:

– En kan kjenne seg hjelpeløs, engstelig, dum og ensom.

Digital svindel i storskala

Camilla Holme Tvedt er ikke alene om å la seg lure.

En ny undersøkelse viser at over én million nordmenn har vært utsatt for digital svindel eller id-tyveri. Det utgjør én av fire innbyggere i Norge.

Svindelen skjer på telefon, og i mail- og meldingsapper, så vel som i innboksen i samtlige sosiale medier plattformer.

Felles for alle svindelmetodene: de er designet for å lure folk for penger.

TV 2 har skrevet flere saker om norske forbrukere som er rammet av slike digitale feller.

– Nettbutikkene ser veldig proffe ut. Det norske språket er godt, bildene og produktbeskrivelsen er godt gjennomført. Alt ser ut til å være autentisk, har teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen uttalt tidligere til TV 2.

– Et samfunnsproblem

STORE BELØP: Sikkerhetsekspert Sebastian Claydon Takle i DNB sier hans bank og deres kunder ble forsøkt svindlet for 1,2 milliarder kroner i 2022. Banken klarte å redde 1 milliard av dette. Foto: DNB

Ofte utgir svindlerne seg for å være noen man har tillit til. Storbanken DNB har tilsynelatende vært avsender av en rekke svindelforsøk, der kundene deres er blitt rammet.

– Det kan være svindlere som utgir seg for å være DNB i tekstmeldinger og på telefon, sier sikkerhetsekspert Sebastian Claydon Takle i DNB

Takle bekrefter overfor TV 2 at svindelforsøkene er omfattende.

– Tidligere kunne de angripe noen få om gangen, men nå kan de ved hjelp av nyere teknologi drive med dette i større skala. Det er en hodepine for oss, men det er også et samfunnsproblem, sier han.

Forbrukerrådets tips: Skal du kjøpe designvesker, dyr elektronikk eller andre kostbare varer bør du vurdere annonsen grundig og stille spørsmål til produktet. Be om bilder av den aktuelle varen hvis selger bare bruker bilder fra internett. Er prisen for lav er det kanskje for godt til å være sant. Skal du kjøpe en dyr merkevare bør du be om å få kvittering eller annen dokumentasjon som beviser at varen er ekte og hvor den er kjøpt. Det er også lurt å sjekke om selgeren har hatt profil på plattformen over tid, og om vedkommende har fått anmeldelser fra tidligere kjøp og salg. Både Finn og Tise har forsøkt å lage trygge betalingsløsninger. Du bør alltid benytte deg av disse, fremfor å Vippse eller overføre penger på forhånd. Svindel bør anmeldes til politiet så raskt som mulig. Det er også viktig å kontakte kundesenteret hos plattformen for å få loggført hendelsen og eventuelt få utestengt brukeren. Kilde: Nora Wennberg Gløersen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

– Kan svekke tilliten

Nå har myndighetene intensivert arbeidet mot svindlerne.



Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Økokrim og Finans Norge har etablert en ekspertgruppe mot svindel innen elektronisk kommunikasjon.

– Det er veldig alvorlig at så mange rapporterer å ha blitt utsatt for digital svindel eller id-tyveri, sier seniorrådgiver Johannes Vallesverd i Nkom.



STORT OMFANG: Johannes Myhre Vallesverd. i Nkom sier den nye undersøkelsen viser at svindel i digitale plattformer er i enda større omfang enn først trodd. Foto: Nkom

Han påpeker at slik svindel er veldig belastende for den enkelte, men at det også er alvorlig for samfunnet som helhet.



– På individnivå kan dette både gi økonomisk og følelsesmessige betydninger. Det er ikke en hyggelig opplevelse.

Han sier det er aktører som opererer i den digitale verden som opptrer uærlige.

– Dermed mister vi tilliten til teknologi og kommunikasjon. Vi er redde for å ta telefonen og tør ikke å trykke på lenker, vi blir rett og slett skeptiske. Mister vi tilliten til hverandre, så kan det gå på bekostning av digitaliseringen av samfunnet, sier Vallesverd.

– En kan føle seg dum

Det er altså ingen tvil om at det er en fordel å utvise en viss skepsis når man beveger seg i den digitale sfæren. Psykolog Vidar Kristiansen advarer likevel mot dette:



– Vi blir mer skeptisk til det vi får tilsendt digitalt. Det kan ha en slagside om det leder til at du blir skeptisk til alt og alle, selv når det ikke er grunnlag for det. Da kan du i ytterste konsekvens ende opp med å skyve andre fra deg.



I tillegg til svekket tillit, mener han at det er normalt å reagere med sinne når man blir rammet av svindel.

– Det er en naturlig følelsesmessig reaksjon når andre har trådd over ens grenser og gjort noe mot en som ikke er greit. Andre skammer seg en hel del i etterkant.



ADVARER: Gjennom sin Instagramkonto Psykolog.pappa formidler han enkle grep man kan gjøre for å forbedre sin psykiske helse. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Særlig skamfølelsen er farlig, mener psykologen.

- Skammen kan hindre at man forteller om svindelen man er utsatt for. Da må man håndtere de psykologiske og økonomiske konsekvensene alene. En kan kjenne seg hjelpeløs, engstelig, dum og ensom.