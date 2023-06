– Norge er ikke noe problem for oss

SKOTTER I FLENG: Mange skotter har inntatt Oslo i sammenheng med fotballkamp på Ullevål. Her i skjønn forbrødring med norske supportere. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I kveld møtes Norge og Skottland til det som er en skjebnekamp for det norske landslaget. Skottene som har inntatt flere av hovedstadens vannhull frykter ikke Norges sterkeste våpen, Erling Braut Haaland.

– 2-1 til Skottland. Lett, sier Walter selvsikkert.

Før kampen tar han noen øl på The Wild Rover i Karl Johan, og nyter det fine været. Han er likevel ikke helt fornøyd.

– Ølen er dyr.



De siste dagene har skotske supportere inntatt hovedstaden i hopetall. Mange i den tradisjonsrike kilten. Walter måtte derimot droppe sin – det ble altfor varmt.

TROR PÅ FEDRELANDET: Skotten Walter er skråsikker på at Skottland går seirende ut av kvalifiseringskampen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Men tilbake til kampen. Walter svarer et kontant «nei» når TV 2 spør han om er bekymret for utfallet av kveldens kamp.

– Ikke engang Haaland?



– Nei.

Flere av supportene TV 2 prater med lørdag ettermiddag påpeker at Haaland ikke har scoret mål i de siste fem klubbkampene for Manchester City.

Haaland-feber blant skottene er ikke mulig å spore.

KILT-VÆR: Mange kilt-kledde skotter både innenfor og utenfor The Scotsman på Karl Johan. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Vi beveger oss bort fra Karl Johan og nedover til Østbanehallen ved Jernbanetorget i Oslo. For det er ikke alle som tar seg råd til en halvliter i sola på bar.

Ved fontenen står det en gjeng med skotter, som synes det ble for dyrt, og for fullt på The Scotsman.

Det satte likevel ikke en stopper på det gode humøret.

VANNHULL: Skotten Jimmy (t.v.) orket ikke sitte på The Scotsmann, og lader heller opp til kanten ved fontena på Østbanehallen. Foto: Tommy Storhaug/ TV 2 Les mer KAMPLYSTNE: Mange skotter har samlet seg rundt om kring på Oslos barer før kampen i kveld. Foto: Tommy Storhaug/TV 2 Les mer VIKING: Du behøver ikke lete lenge for å finne skotter som har kommet til Oslo. Foto: Tommy Storhaug / TV 2 Les mer

– Vi har hatt det kjempefint så langt. Nordmennene har vært veldig hyggelige mot oss, sier Jimmy.



Vi prøver igjen, og spør denne skotten om hva han forventer blir utfallet i kveldens kamp.

– Norge er ikke noe problem for oss. Vi er her for å se Skottland vinne, sier Jimmy selvsikkert.



Han spår at resultatet blir 0-2 til Skottland.

FLAGG: Denne gjengen kom direkte fra Gran Canaria til Norge for å følge landslaget. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Med tap mot Skottland står Norges EM-drøm i fare. Etter å ha spilt to kamper står Norge igjen med ett poeng.

I Oslos gater roper skottene:

– Germany, Germany!

Landet der fotball-EM arrangeres neste år.