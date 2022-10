Norge deles i to: Her blir det snø

SNØVARSEL: – Det er viktig å få med seg dersom man skal ut og kjøre bil, sier meteorologen om de to snøvarslene som er sendt ut. Foto: Tor Erik Schrøder/Scanpix

Det viktigste å merke seg denne uka, ifølge meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo, er at det er sendt ut to farevarsler om snø.

– Det får nok større konsekvenser for folk enn at det er ventet tørrere vær på Østlandet. Hovedtrenden denne uka er at det blir kaldere luft nordvest.

Dermed deles Norge i to værmessig.

– Området nord for Stad og Dovre vil preges av bygervær, og der blir lufta så kald at regnet blir til snø. Det er viktig å få med seg dersom man skal ut og kjøre bil, sier Aabrekk.

SNØ: I enkelte deler av landet blir lufta så kald at det ventes snø. Foto: Brynhild Berge Sjølingstad

Den store værtaperen

Snøvarslene gjelder for deler av Møre og Romsdal og Trøndelag. Fra tirsdag ettermiddag til tirsdag kveld er det ventet 5-10 centimeter snø i områder over 600 og 700 meter.

Mens i deler av Troms og Finnmark er det meldt snøbyger i områder over 200 og 400 meter. Snømengden vil variere, men det kan komme rundt 5-15 centimeter på fjellovergangene, ifølge Meteorologisk institutt.

– Hvem blir den store værtaperen?

– Værtaperen blir Troms og Finnmark, hvor det er meldt værbyger hele veien. Og særlig i kystområdene blir det surt, med rundt null grader og kuling, sier Aabrekk.

Her blir det sol

Sør for Stad og Dovre blir det på sin side merkbart penere vær. Her slår oppholdsværet inn for fullt fra tirsdag.

– Her vil solen titte frem og det blir mye fint vær frem til fredag, sier Aabrekk.

OPPHOLD: Sør for Stad og Dovre ventes det fint høstvær. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Hun tror oppholdsværet blir spesielt kjærkomment for vestlendingene, som den siste tiden har måttet tåle lengre perioder med regn.

Ifølge meteorologen ser det faktisk ut som store deler av Sør-Norge spares for gråværet, i hvert fall frem til helgen.

– Jeg kan ikke love sol i helga, men det ser heller ikke ut som det blir nedbør, sier Aabrekk.