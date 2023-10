Nordmenns reiselyst: – Ekstrem pågang

GRANKA: Særlig Kanariøyene er populære reisemål for turister fra Norge som vil flykte fra vinter og kulde i Norge. Foto: Arill Riise / TV 2

Renta stiger, matvareprisene øker og strømregningene blir høyere. Men temperaturen – den er på vei ned. Og som kjent elsker nordmenn å flykte til varmere strøk straks gradestokken bikker over til blått.



Og i år ser reiseselskapene en større økning enn tidligere.

Unge vil reise

Til tross for trange økonomiske tider for mange, gir tilsynelatende ikke nordmenn opp drømmen om hvite strender. Reiseselskapene ser en stor økning i antallet bestillinger av reiser til sørlige strøk.

Ifølge en undersøkelse fra Kantar gjort for TUI oppgir 71 prosent av unge mellom 18–34 år at de skal ut og reise de neste 12 månedene.

53 prosent av respondentene i undersøkelsen oppgir at de ikke kommer til å endre på reiseplanene sine det neste året på grunn av den økonomiske situasjonen.

KOR SKA VI REIS?: Daglig leder i Restplass.no viser hvilken del av verden vi oftest reiser til i vinterhalvåret. Særlig destinasjoner som Gran Canaria er populært år etter år. Foto: Lage Ask / TV 2

I vinterhalvåret er det særlig Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote og Kapp Verde som flest nordmenn bestiller turer til, ifølge reisetallene til TUI.

– Nordmenn prioriterer reising til utlandet i ferien veldig høyt når de viktigste utgiftene er betalt. Vi kniper heller inn på andre ting i hverdagen, slik at vi kan kose oss skikkelig i ferien, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk-Løwengreen i forbindelse med undersøkelsen.



– Ekstrem pågang

Daglig leder i Restplass.no Hans Christian Birkeland peker på at årets sommer kan ha mye av skylda for at nordmenn trosser tynne lommebøker og flykter sørover.

– Alle husker den sommeren her som kald og regnfull. Det merker vi godt, at folk ikke fikk den sommeren de ønsket og prøver å finne en tur til sol og varme.

Restplass.no sammenlikner tilbud fra flere reiselivsaktører på fly, hotell og charterpakker og har opplevd en voldsom økning denne høsten.

IKKE OVERRASKET: Hans Christian Birkeland, daglig leder i Restplass.no, mener nordmenn aldri vil gi slipp på ønsket om å reise til sydlige strøk på vinterstid, selv med økte kostnader og høye renter. Foto: Lage Ask / TV 2

– Det har vært en ekstrem pågang denne høsten. Det er ganske formidabelt, sier han.



– Sammenliknet med i fjor høst er det omtrent 60 prosent økning i trafikk på siden vår. Det er ganske voldsomt. Vi har vel en 15–20.000 besøkende hver eneste dag her i Norge.

Han ser også at det er særlig yngre målgrupper som søker restplasser og billige turer.

– Vi ser at det er en del yngre, i alderen 18–30, som ikke nødvendigvis er etablerte og dermed er mer fleksible utenom skoleferier, som ønsker seg på tur, sier Birkeland.

– Synes du det er overraskende at så mange bruker penger på reise, når det er dårlige økonomiske tider for mange?

– Nei, folk vil ut og reise, og det ønsket gir seg aldri. Jeg tror heller folk er mer prisbevisste og bruker prissammenligningstjenester når de skal ut og reise.

Handler om prioriteringer

Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incerdurcun, forteller at mange unge gjerne er mer fleksible og kan prioritere reise i sine budsjetter.

– Jeg tror det handler om prioriteringer. For når du er ung i den aldersgruppen, så er du i en livsfase der du kanskje studerer. Det er karriereetablering, og mange har kanskje ikke kjøpt sin første bolig enda. Da prioriterer man gjerne reiseopplevelser før man eventuelt forplikter seg til ansvarsområder som barn, familie, fast jobb, boliglån, forteller hun.

POSITIV TIL REISE: Derya Incerdurcun mener man bør kunne unne seg å reise på ferie, dersom man prioriterer godt. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Incerdurcun mener det kan være krevende å endre økonomiske vaner, som å unne seg en ferietur.

– For noen kan det bli veldig vanskelig, spesielt hvis man er vant med en viss livsstil.

Det er ikke nødvendigvis negativt at unge prioritere å reise på ferie, ifølge Incerdurcun, selv med økte kostnader i hverdagen. Men det er ett forbehold:

– Så lenge man ikke finansierer disse reisene med lånte penger, hvor det er renter som løper, og man risikerer å få inkassovarsler i posten, så hvorfor ikke?