Nordmenns kortbruk går nedover, viser tall fra DNB.

Som ofte ellers var juli årets største forbruksmåned, men banken melder at nordmenn brukte tre prosent mindre enn både i fjoråret og 2021, justert for inflasjon.

– Det ble ingen rekordsommer hva gjelder nordmenns totale kortbruk. Kortbruken i juli gir heller en tydelig indikasjon på at stadig flere nordmenn strammer inn, sier konserndirektør i DNB personmarked, Ingjerd Blekeli Spiten, i en pressemelding.

Koronapenger i sparegrisen

Kortbruken var imidlertid fortsatt høyere enn normalåret 2019, ifølge DNB.

– Det er nordmenns sparing gjennom pandemien som har muliggjort et høyere forbruk enn normalt for mange. Nå har vi sett over en periode at økte kostnader og et fortsatt høyt forbruk det siste året har ført til at mange har tært på bufferen, sier Blekeli Spiten.

Under pandemien lå styringsrenta fra Norges Bank på null. Siden 2021 har renta blitt hevet til 3,75 – det høyeste siden finanskrisen i 2008.

Å få ned forbruket og dermed bremse norsk økonomi er et formål med rentehevingene. Flere eksperter tror renta går ytterligere opp på torsdag, men markedet har samtidig fått troen på at en rentetopp nærmer seg.

DNB er blant bankene som har tjent rekordhøye summer på rentene.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at renteinntektene til norske banker i første halvår var 62,4 milliarder kroner høyere enn renteutgiftene. Nylig skrev NTB at Forbrukerrådet derfor oppfordret nordmenn til å reforhandle renten hos banken sin.

Disse strammer inn mest

Spiten sier innstrammingen går sakte, men sikkert.

Det er nordmenn med middels og høy gjeld som har redusert kortbruken mest. Denne gruppen har også brukt mest av bufferpengene sine for å opprettholde forbruk.

– Ingen økonomier er like, men dette tyder på at det nok kommer til å strammes inn enda mer i tiden fremover. Generelt merker vi at kundene våre tar fornuftige grep om økonomien sin, men også at det blir et økende behov for rådgivning. Det er viktig at de som har trang økonomi tar kontakt med banken sin raskt for å finne en løsning og vurdere muligheter.