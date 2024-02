Nordmenn «matcher» ikke. Særlig én årsak går igjen

Nordmenn forteller om en datingkultur preget av høye krav, forventninger om sex og fraværet av den perfekte partner.

Men muligheten er stor for at mange faktisk saboterer for seg selv, mener parterapeut.

– Veldig mange synes det er utrolig frustrerende å date i dag. Sannheten er at veldig mange gjør det umulig for seg selv, sier sexolog og parterapeut Hilde-Gunn Hansen.

Kan være et hinder

TV 2 har tatt tempen på nordmenns datingliv.

«Synne» er blant dem som ikke er spesielt imponert over dagens datingkultur.

Hun ønsker ikke å stå frem med sitt ekte navn, og har i denne saken fått navnet «Synne».



STORT PRESS: «Synne» synes det er stort press på å finne seg en livspartner. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Hun er nå singel, etter å ha vært sammen med sin tidligere kjæreste i rundt fem år.

– Jeg blir stressa av dating. Det er så mye press rundt det å skulle finne seg en livspartner, sier Synne.

I likhet med store deler av befolkningen tyr også Synne til datingappene. Det kommer med en konsekvens, tror 30-åringen.

– Jeg tror datingappene gjør oss late, særlig når det gjelder å flørte, sjekke opp folk, møte folk i ulike sosiale og fysiske sammenhenger. Man er ikke helt åpen for å møtes utenom appene.

LATE: Datingappene gjør oss late, tror «Synne». Foto: Stein Roar Leite/TV 2

TV 2 har snakket med menn og kvinner i ulike aldre. Mange beskriver datingkulturen som utfordrende:

«Dating føles helt umulig», sier kvinne (20).

«Jeg vil heller være singel enn å bare slå meg til ro med noe som ikke er bra nok. Jeg har høye krav til en potensiell partner», sier kvinne (23).

«Jeg synes norsk datingkultur har blitt veldig toxic», sier mann (18).

«Det blir mer krevende å være singel, jo eldre man blir», sier mann (30).

– Klin umulig

I 2023 var det over én million aleneboende i Norge, ifølge SSB.

Det er det høyeste tallet noensinne.

En tidligere kartlegging gjort av NRK viste derimot at det finnes betydelig flere single i Norge. I 2021 sto nemlig 1,4 millioner nordmenn uten en partner, ifølge allmennkringkasteren.



At mange kjenner på håpløshet i dagens datingtilværelse er ikke overraskende for sexolog og parterapeut Hilde-Gunn Hansen.

BEGÅR FLERE FEIL: Mange begår flere feil på veien mot å finne en fremtidig partner, ifølge sexolog og parterapaut Hilde-Gunn Hansen. Foto: Privat

Jo flere valg man har, jo vanskeligere blir det å velge, ifølge Hansen.

– Har man hele Tinder fremfor sine føtter, er det klart at man alltid tenker at det kanskje finnes noe bedre, sier hun.

Hun mener at mange har altfor høye krav til en potensiell partner.

– I dagens samfunn skal en partner være ditt alt. Det skal være foreldrepotensial, man skal like å trene, være din bestevenn, gjøre husarbeid og være romantisk, bare for å nevne noe.

– Men sannheten er at ingen kan være ditt alt. Det kreves to for å utgjøre et godt forhold, sier Hansen.

Blant personene TV 2 har snakket med, er det flere som strever med krav og forventninger:

«Jeg har høye krav til en potensiell partner, og jeg tror mange har det i dag. Man blir jo lært opp i sosiale medier til at partneren bør være sånn og sånn. Samtidig synes jeg man bør kunne forvente litt», sier kvinne (23).

«Norsk datingkultur er ikke så seriøst lenger. Det er mange jenter som irriterer seg over småting som ikke bør ha noe å si. Man kan like en person, men typiske småting kan ødelegge noe bra», sier mann (18).

– Må være realistisk



Mange kan derimot ikke krysse av på halvparten av punktene på den berømte listen selv, tror Hansen.

– Det er veldig lett å se alle de røde flaggene hos den andre parten, men hvor ofte tar man egentlig en titt på seg selv?

– Man kan ikke forvente at en potensiell partner skal være perfekt, man må også være realistisk når det kommer til det en selv bidrar med, sier hun.



Parterapeuten tror ikke at det finnes en perfekt partner som er designet for akkurat deg.

Skjebnen mener hun er et resultat av hardt arbeid og kompromisser.

– Kanskje drømmemannen liker å drikke øl og se på fotball, mens du aller helst vil bruke tiden din på trening. Man må gi og ta, og mitt inntrykk er at mange ikke er villige til det i dagens samfunn, sier Hansen.

Synne, som nylig har kommet ut av et fem år langt forhold, slo opp med kjæresten fordi hun følte hun ofret mye for han, men ikke fikk nok tilbake.

– Jeg har stått i forhold over tid der jeg har vært den som gir, den som inngår kompromisser og den som ofret meg litt mye for den andre, sier hun.



OFRET MYE: Etter et lang forhold hvor hun ofret mye, håper Synne på å møte en som er villig til å ofre litt for henne. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Nå ønsker hun å møte noen som er villig til å ofre litt for henne.

– Jeg håper ikke det er for mye å be om, sier hun.

– Samtidig er jeg redd for at det er en trend at vi forventer for mye av hverandre. Vi lever i en veldig individualistisk og selvdyrkende verden.

Hun er redd at en slik livsstil gjør det mer vanskelig å danne gode kjærlighetsrelasjoner.

HØYE FORVENTNINGER: Synne er redd man kanskje forventer for mye av en partner i dagens samfunn. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Store kjønnsforskjeller

Ifølge Hansen er det både generasjons- og kjønnsforskjeller når det kommer til utfordringene knyttet til dagens datingkultur.

– Veldig mange kvinner er frustrerte over at gutta bare vil ligge. I tillegg synes mange kvinner at menn er dårlige til å kommunisere og at det derfor er vanskelig å tyde hva deres intensjoner egentlig er, sier Hansen.

Ifølge parterapeuten føler gutta ofte at de blir urettferdig stemplet.

– Gutta føler ofte de fort blir satt i en boks. At de blir stemplet for å kun være ute etter noe fysisk, når de egentlig bare vil bli kjent, sier Hansen.

Hun forteller at mange gutter synes det er vanskelig å forstå hva jenter egentlig vil ha.

– Man skal være interessert, men ikke for interessert. Ikke spille spill, men ikke svare for fort. Det er klart det blir vanskelig.

Klare råd



En hektisk hverdag kan også være et hinder for å finne kjærligheten, ifølge parterapeuten.

Hansen mener vi er for dårlig til å prioritere dating, og at vi setter av for liten tid til å bli kjent med en potensiell partner.



– Det tar tid å bli kjent med noen. Luker man ut alle hvor samtalen kanskje ikke fløyt helt på første date, vil det bli vanskelig å se om det egentlig kan være en god match.

Hun tror mange jobber allerede i motbakke på første date.

– Vi har ofte bestemt oss for hva vi liker, eventuelt ikke liker med personen ovenfor oss. Det er ikke ett gunstig utgangspunkt for et varig forhold. Man får ikke nok sjanser til å vise potensialet.