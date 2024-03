Nordmenn hamstrer egg i Sverige: – Eneste grunn til at jeg kom hit

KOM FOR EGG: Grisolia så seg nødt til å dra over grensa for å få tak i egg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Påsken er allerede i god gang og vi er nå kommet til den delen av perioden hvor så å si alle butikker er stengt.

Det har ikke vært like enkelt å gjøre den vanlige påskehandelen som tidligere år.

En viktig matvare har snarere vært mangelvare. Nemlig egg.

Helt siden i fjor høst har det vært mindre egg enn normalt å oppdrive. Men over grensa til söta bror står de klare med egg.

– Det er den eneste grunnen til at jeg kom hit, sier Aurelia Grisolia.



TV 2 møter henne på Maximat på Nordby Kjøpesenter i Sverige.

Og hun er ikke alene. Matbutikken forteller at de selger mye mer egg enn tidligere påsker.

– Eggsalget vårt har mangedoblet seg, sier butikksjefen for Maximat Nordby, Ole Lind, til TV 2.

EGGSTREMT MYE: Nordmenn må ty til svenske egg denne påsken. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Gikk tom

Eggmangelen i Norge har vart en stund.

Allerede i forrige uke gikk Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) ut med en klar påskeadvarsel om egg. Administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen sa til Nationen at «løpet var kjørt».

– Normalt ville vi fra jul bygget opp en buffer vi kunne brukt i påsken. Det har vi ikke klart i år. Det har vært tomt etter jul, sa han til TV 2 sist uke.

Og det har ikke bedret seg siden inn mot påsken.

Onsdag sa flere matvarekjeder til TV 2 at de fortsatt slet med å forsyne kundene med nok egg. Både Rema, Kiwi og Extra beskrev situasjonen som krevende og at noen kunder vil bli møtt med tomme hyller.



En av disse kundene var Sigve Tverhodd.

– Jeg var på butikken i nærheten av der jeg bor i går, og der var det helt tomt, sier han når TV 2 møter han på Nordby skjærtorsdag.

GIKK TOM: Nærbutikken til Tverhodd gikk tom for egg. Men over grensa var det hjelp å få. Foto: Ditlev Eidsmo/ TV 2

Egg i hver kurv

Nordmenn er fra før av glad i å harryhandle på Nordby i påsken, men i år er det ekstra pågang. Og egg virker å være en essensiell vare.

– Det er egg i hver eneste kurv virker det som, sier butikksjef Lind.

Eggmangelen har ført til at flere butikker i Norge har sett seg nødt til å sette begrensninger for hvor mange egg hver enkelt kunde får kjøpe, for å hindre at folk hamstrer.



Lind sier at de svært sjelden de innfører slike restriksjoner – men det forandret seg i år.



MERKER PÅGANG: Den enorme pågangen førte til at de måtte innføre restriksjoner. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vi så at 20-pakningen med egg var det mange som kjøpte veldig mye av. Da satte vi et tak på tre pakker. Det har vært en grad av hamstring her og.

Restriksjonen på tre pakker ble innført i forrige uke, men varte ikke mange dagene.

– Har dere bestilt inn mye mer egg enn normalt?

– Ja det kan du trygt si. Vi har hatt en økning på rundt 300–400 prosent i forhold til vanlig påskesalg.