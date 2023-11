Nordmenn fanget i Gaza: – Vi blir diskriminert

Mens bombene regner og dødstallene stiger, venter om lag 250 norske statsborgere på å bli reddet ut fra Gazastripen. Omtrent halvparten av dem er barn.

Samtidig har flere hundre statsborgere fra andre land, blant annet USA, Jordan, Frankrike og Egypt fått lov til å krysse grensen. Minst 400 amerikanere er evakuert, ifølge Reuters.

Utenriksdepartementet opplyser til TV 2 at det er umulig å si når de norske vil komme seg ut.

– Jeg føler vi blir diskriminert, og at vi ikke blir sett, sier palestinsk-norske Safwat Diab (57) til TV 2.

Hevder nordmenn straffes

Diab er bosatt i Sandvika i Bærum, og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han var på familiebesøk hos søsknene sine i Gaza da krigen brøt ut for fullt 7. oktober.

Han har ventet i over tre uker i nærheten av grenseovergangen, samtidig som situasjonen på Gazastripen har blitt stadig farligere.

– Vi begynner å føle oss desperate. Dette blir vanskeligere og vanskeligere, sier han til TV 2.

DESPERAT: Mangelen livsviktige forsyninger og daglige luftangrep går hardt utover palestinerne, ifølge Diab. Foto: privat

Evakueringslister over hvem som får passere Rafah-overgangen blir sendt ut hver dag.

Navnene til de norske borgerne i Gaza har foreløpig glimtet med sitt fravær, understreker Diab.

– Jeg begynner å føle at dette blir gjort med vilje for å straffe Norge for å ha stått med Palestinere som blir drept, sier 57-åringen.

Han viser til FN-avstemningen for to uker siden, der Norge var et av få vestlige land som stemte for en umiddelbar humanitær våpenhvile i Gaza.

– Jeg er glad for at Norge valgte å stå på riktig side, selv om vi ikke får tilgang til grensen, legger han til.

PÅGANG: Mellom syv til åtte tusen mennesker venter ved grensen til Egypt, ifølge UD. Safwat Diab tok dette bildet for om lag to uker siden. Foto: privat

UD avviser overfor TV 2 at norske borgere på Gazastripen blir straffet for Norges standpunkt i konflikten.

– Vi har ingen grunn til å tro at Norge blir straffet for å være prinsipielle. Vi gjør alt vi kan for å få de norske borgerne ut så fort som mulig, sier Mariken Brusgaard Harbitz i UD.

Hevder Hamas har skylden



Lior Haiat, talsperson for utenriksministeren i Israel, avviser også at det skjer noe forskjellsbehandling fra Israels side.



– Israel mener at alle utlendinger skal få muligheten til å dra, så lenge de ikke har tilknytning til Hamas. Jeg vet ikke hvem som bestemmer hvem som faktisk får dra, sier han til TV 2.

– Det er lettest å skylde på Israel. Norske medier er ganske gode på det, legger han til.

Haiat hevder i stedet at det er Hamas som gjør det vanskelig for befolkning på Gaza å evakuere seg sørover inne i selve landstripen, og at Hamas i tillegg bidrar til å stenge grenseovergangen.

Han trekker frem at en humanitær kolonne i regi av Røde Kors ble angrepet i Gaza by tirsdag da den var i ferd med å frakte sårede pasienter til Rafah.

Røde Kors har ikke gått ut med hvem som står bak angrepet.

– De sier ikke det offentlig, men det er Hamas som sto bak, hevder Haiat.



Konstant frykt

– Vi lever i konstant frykt. Død og bombing er over oss hver dag, skriver Ahmed Sadeq til TV 2.

Han befinner seg på Gaza med konen og sin seks år gamle datter Mariam.

Mariam er født og oppvokst i Bærum. Både hun og Ahmed har oppholdstillatelse i Norge, men ikke kona.

– Konen min fødte Mariam i Norge. Hun har bodd i Norge i 12 år, men ble tvangsdeportert. Vi dro derfor til Gaza for å besøke henne.

FANGET: Miriam Sadeq (6) og familien kommer seg ikke vekk fra den blodige krigen i Gaza. Foto: privat

Mariam synes det var vanskelig å ikke skulle se moren sin lenger, forteller Ahmed. Nå er familien fanget i en blodig krig.

– Vi har ikke vann, nesten ikke mat og ikke strøm. Vi er i en konstant tilstand av frykt og angst. Vi er redde for å dø og få juling. De bomber skoler, sykehus, kirker, hjem og alt, forteller Ahmed.



Vanskelige forhandlinger

De siste dagene har norske myndigheter jobbet med å få på plass et mottak for evakuerte nordmenn på et hotell i Kairo. Det står foreløpig tomt.



– Vår øverste prioritet er å få nordmenn ut av Gaza, sier Hilde Klemetsdal, Norges ambassadør til Egypt og Libya.



Mellom syv til åtte tusen mennesker forsøker nå å forlate Gaza, samtidig som det bare er kapasitet til å evakuere rundt 500 hver dag, ifølge ambassadøren.

– Det er vanskelig å si hvorfor rekkefølgen er som den er. De har bestemt seg for å gjøre det på bakgrunn av land og å dele det opp, for at det skal bli minst mulig kaos på grensa, sier hun til TV 2.

– Du sier «de». Hvem er det som bestemmer over listene?



– Det er komplekse forhandlinger med mange parter. Alle land sender sine egne lister til Egypt og Israel, som går gjennom dem og informerer de aktuelle landene hver dag, svarer Klemetsrud.



AMBASSADØR: Hilde Klemetsdal jobber med å evakuere nordmenn fra Gaza. Foto: Royal Norwegian Embassy in Cairo

Det er fremdeles 40-50 land som fremdeles ikke fått noen borgere ut av landstripen, trekker ambassadøren frem.



– Vi legger stor vekt på at vi har mange barn der inne, og håper at det tas hensyn til, legger hun til.

– Er det slik at evakueringen kan bryte sammen når som helst?

– Det er jo en pågående krig, så det er klart at det er skjørt. Det kan absolutt skje nye ting som påvirker flyten, men det er samtidig mange som jobber for at dette skal gå så fort som mulig.

Totalt er det rundt 2000 utenlandske statsborgere har krysset grenseovergangen mellom Egypt og Rafah siden forrige uke, ifølge de palestinske grensemyndighetene i Gaza.