Nordmenn er ekstra bevisste i år – slik finner du de beste kuppene

Interessen for å jakte de gode tilbudene på nett er større enn noensinne, ifølge Prisguiden.

KJØPSFEST: Kortet går varmt for mange under Black Week, men i år er nordmenn ekstra påpasselige mener ekspertene. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Black Week er allerede godt i gang, og flere kjeder melder om en god start. Årets største kjøpsfest blir annerledes for både forbrukerne og butikkene i år.

– Alt tyder på at det er flere prisbevisste nordmenn enn noensinne, sier daglig leder for Prisguiden, Erik Andreassen-Perez.

Slik shopper man smartere

Prisguiden har så langt hatt rekordmye trafikk på sine sider, der man kan sammenligne pris og prisutvikling på varer.

SALG: Black Week er i gang og lader opp til årets største salgsdag; Black Friday. Foto: Guro Midtmageli / TV 2

Også Klarna ser at folk er interessert i å «shoppe smartere». Ifølge deres Black Week-undersøkelse vil 77 prosent sammenligne prisene mellom forskjellige butikker før de handler.

Prisguidens beste tips for å shoppe smartere: Ikke kjøp ting du ikke trenger

Ikke se deg blind på rabattprosenten hos en butikk

Dobbeltsjekk førprisen på produktene

Sjekk prishistorikk

Husk at det kommer flere sjanser

– I en periode hvor levekostnadene for mange i Norge øker, er det logisk at prisbevisstheten og muligheten til å sammenligne priser på nødvendige kjøp og shoppe smartere også øker, sier Thomas Elvestad, markedsdirektør i Klarna Norge.

Disse varegruppene har flest tilbud

– Hvordan kan man gjøre de beste kuppene?

– Ved å ha litt is i magen og dobbeltsjekke tilbudene der ute. Ofte vil det være gode priser på fjorårets modeller, for eksempel iPhone 13 vs iPhone 14 og Sony XM4 vs XM5 (hodetelefoner), sier Andreassen-Perez.

Topp 10 kategorier med flest tilbud, ifølge Prisguiden:

Ryggsekk Bærbar PC Hodetelefoner og ørepropper Vinterjakke Bøker TV PC-skjerm Smarthus Joggesko og løpesko Telt

Tidligere har flere butikker blitt anklaget før å skru ned prisene på varene før tilbudsfesten. I år kan det virke som at det blir et mindre problem.

– Vi ser tilfeller av at prisene går opp på enkelte produkter, samtidig har vi inntrykk av at butikkene stort sett er flinkere nå enn tidligere år på dette punktet, sier Andreassen-Perez.

Kjøpers marked

TV 2 har tidligere skrevet at både analytikere og bransjen selv tror det er kjøpers marked i år. Det skyldes blant annet overfylte lagre hos flere av de store aktørene.

Samtidig er kjøpekraften hos folk redusert på grunn av inflasjon, høyere strømregninger og dyrere boliglån.

KJØPERS MARKED: Det forventes at det blir kjøpers marked på Black Friday i år. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

– Bransjen sier også selv at de venter at folk vil kjøpe mindre. Det betyr at de som har penger til overs når regningene er betalt, nå har gode muligheter, sier analytiker i Sparebanken Vest, Remy Bilsback.

Googler tv og airfryer

Ser man på googlesøk den siste uken så er det produkter som tv og airfryer som er mest populært når folk søker på «test» og «tilbud».

For de som søker spesifikt på «Black Week» og «Black Week tilbud» er det sko, klær, leker, seng, klokker, iPhone, støvsuger og PC som er går mest igjen.

GJENGANGERE: Listen er tydelig på hva kjøperne ønsker av tilbud på Black Week og Black Friday. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Selv om den store salgsuken så vidt er i gang for de fleste, var det også noen som tyvstartet i forrige uke.

– Vi startet med VIP-shopping for våre to millioner kundeklubbmedlemmer torsdag i forrige uke. De to første dagene så vi salgsvekst sammenlignet med fjoråret, uten å gå inn på spesifikke tall, sier kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge, Madeleine Schøyen Bergly.

GOD START: Kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge, Madeleine Schøyen Bergly, melder om salgsvekst. Foto: Ketil Martinsen.

Airfryers i vinden

Hun trekker også fram airfryer som en av deres mest populære produkter, sammen med integrerte hvitevarer, kjøkkenmaskiner og ladbare støvsugere.

– Tilbakemeldingene fra våre butikker er at trykket har vært høyt mange steder, og at kunder som kommer til oss er godt informert på forhånd om produkt og pris, sier kommunikasjonssjefen i Elkjøp Norge.

Også konkurrenten Power Norge opplever en god start på salget.

– Vi har hatt en kanonstart på årets Black Week. I løpet av den første helgen lå vi over fjoråret, og omsetningen denne uken er lik som i fjor - som var et rekordår for oss, sier administrerende direktør Anders Nilsen i Power Norge

KANONSTART: Administrerende direktør i Power Norge, Anders Nilsen er godt fornøyd med Black Week så langt. Foto: Tarjei Krogh.

Han mener det bekrefter tendensen man har sett gjennom høsten ved at mange har hatt is i magen når det gjelder julegaveinnkjøp, og ventet til tilbudsperiodene.

Salgets overraskelser

Ifølge Power-sjefen går det spesielt mye av spillkonsoller, pizzaovner, robotstøvsugere, airfryers og airpods.

– Årets største overraskelse for vår del er brukte mobiltelefoner og strømsparingsprodukter. Det skiller seg tydelig ut fra tidligere år, så det er helt klart en trend at folk leter etter måter å kutte strømregningen på, sier Anders Nilsen.