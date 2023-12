Nordmenn brukte 100 milliarder på julehandel

– Vi har fortsatt å tære på de oppsparte midlene for å opprettholde forbruket.

Selv om flere nordmenn beskriver at økonomien er trangere, har ikke det påvirket julehandelen.

De ferske tallene fra DNB viser at vi fra 1. november til 24. desember handlet for 100 milliarder kroner.

Tallet er justert for inflasjon.

– Vi forventet noe som lignet veldig på dette. Det vi har sett både i år og tidligere år er at nordmenn gjør veldig mye for å opprettholde julefeiringen, sier direktør for datatransformasjon Ine Oftedahl i DNB.

– Men det kan skape et lite representativt bilde av økonomien til nordmenn, og nettopp dette kan skape en joker i januar, når økonomien igjen skal komme i vater.



OPPSPARTE MIDLER: Ine Oftedahl forteller at nordmenn tærer på de oppsparte midlene for å få det til å gå rundt. Foto: Stig B. Fiksdal

Julehandelen vår har altså holdt seg relativt stabil. Men aldersgruppen 18–24 skiller seg ut. De brukte 11 prosent mer under julehandelen i år, ifølge DNB.

– Vi har en hypotese om at den aldersgruppen har mindre boliglån, og dermed kan de oppleve at når renten går opp så har de romsligere økonomi.

Med en liten nedgang på 4 prosent sammenliknet med i fjor, er tallene som ventet.

Økning på nesten 400 prosent

Hvilke gaver vi handler har også endret seg betydelig fra 2019.

– Klær, sko og tilbehør opplever en markant vekst. Og vi kjøper ikke like mye sportsutstyr, elektronikk, og hjem- og hobbyartikler, forteller Oftedahl.



Det er også mye som taler for en mer bærekraftig jul. Brukthandel øker med nesten 400 prosent sammenliknet med 2019.

KORT: Tross dyrtid har kortene gått varme i julehandelen. Det kan bety innstramminger i januar for flere. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi har sett vekst også de siste årene, men det er et stort løft akkurat i år. Det er spesielt kvinner som øker bruktkjøpene, og aldersgruppene fra 18 år og opp til 40 år.



På spørsmål om hvorfor brukthandel har tatt sånn av svarer Oftedahl:



– Her har media spilt en stor rolle. Det er masse positivt om brukte julegaver på sosiale medier og flere influencere promoterer for en mer bærekraftig jul og oppfordrer folk til å gi brukte eller hjemmelagde julegaver.

– Spesielt for den yngre garde fører nok dette til at det oppleves mer innafor å droppe nye og unødvendig dyre gaver, legger hun til.

MAT OG DRIKKE: På Vinmonopolet og dagligvarer følger samme trend som øvrig varehandel. Det er en svak nedgang. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Edruelig januar

Oftedahl forteller at julehandelen overordnet har utviklet seg i ulik retning basert på nordmenns lønnsinntekt.

– De med høy lønn brukte like mye på årets julehandel som i normalåret 2019, justert for inflasjon.

Videre forteller hun at de med lav inntekt brukte 8 prosent mer.

– Dette viser at de hyppige rentehevingene biter godt fra seg, og gjør at forbruket dempes, sier hun.

– For de med høy inntekt er det blant annet nedgang innen dagligvarer som trekker ned snittet sammenliknet med andre inntektsgrupper.



Oftedahl peker på at hvis julefeiringen er så viktig og nordmenn fortsetter å bruke mye penger i julen, så må man ta grep i etterkant for å opprettholde økonomien.



– Mange må nok ha en ganske edruelig januar for å komme i vater igjen etter julefeiringen, men det handler om prioriteringer. Hvis julefeiringen er viktig, så er det kanskje verdt å stramme litt inn i januar.