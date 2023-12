Nordmann risikerer livstid – pressen får ikke være i retten

TILTALT: En norsk mann i 20-årene står i Polen tiltalt for drapet på ekskjæresten og bortføringen av deres felles barn. Hans forsvarer Mikołaj Pietrzak (t.v.) sier han ikke kan svare på hvordan tiltalte stiller seg til anklagene. Foto: Jakub Gruca / TV 2

Den polske påtalemyndigheten mener «personlige relasjoner» fikk en mann fra Vestlandet til å drepe ekskjæresten sin. De erkjenner samtidig at de ikke har klart å avdekke noe tydelig motiv.

Tirsdag begynte rettssaken mot en drapstiltalt nordmann i Kraków.

TV 2 er ikke kjent med hvordan han stiller seg til tiltalen.

På oppdrag fra TV 2 har en polsk journalist og fotograf vært i rettssalen i Kraków. Saken har også vakt stor interesse i Polen, der alle landets største medier var til stede på rettens første dag.

Der ble det raskt besluttet at pressen ikke vil få være til stede under rettssaken, som antas å være unnagjort på tre dager.

Sendte ut «child alert»

Lørdag 5. november i fjor ble den 26 år gamle småbarnsmoren funnet drept i sin egen leilighet i Oswiecim sør i Polen.

Samtidig var hennes fem år gamle datter var forsvunnet.

Polsk politi startet umiddelbart jakten på både gjerningsmannen og det lille barnet. I en etterlysning, en såkalt «child alert», til alle EU-land oppga de navnet på den norske barnefaren, som også er i 20-årene.

ÅSTEDET: Politiet sperret av et større område rundt avdødes bolig etter at hun ble funnet lørdag 5. november i fjor. Foto: TVN News & Services Agency

Etterlysningen inneholdt også informasjon om en bil knyttet til den avdøde kvinnen.

Allerede samme kveld ga etterlysningen resultater da dansk politi stoppet den etterlyste bilen like utenfor København klokken 22.37.

Der satt både den savnede femåringen og kvinnens norske ekskjæreste.

Kontaktet norsk politi

Dansk politi pågrep mannen og fikk ham varetektsfengslet.

Ifølge danske Ekstrabladet forklarte han selv at han var på vei til Sverige da han ble stoppet av politiet.

Kort tid senere ble han utlevert til Polen. Siden har han sittet fengslet der, og nylig ble han tiltalt både for drap og bortføring av sin egen datter.

RÅDGIVER: Advokat Mikołaj Pietrzak bistår nordmannen i 20-årene i retten. Foto: Jakub Gruca / TV 2

TV 2 har tidligere fortalt at vestlendingen både høsten 2019 og våren 2020 henvendte seg til Vest politidistrikt og fortalte at kjæresten hadde tatt med seg datteren deres til hjemlandet Polen uten hans samtykke.

Politiet så på saken og la den bort da de fikk bekreftet at både mor og barn var i Polen og hadde det fint, har politiadvokat Arne Fjellstad opplyst til TV 2.

Denne uken må altså nordmannen i 20-årene selv møte i retten tiltalt for å ha bortført datteren. I tillegg er han altså tiltalt for drap.

FUNNET HER: Det var kvinnens far som fant henne drept i leiligheten hennes i Oświęcim sør i Polen. Foto: TVN News & Services Agency

Mannens polske forsvarer, advokat Mikołaj Pietrzak, skriver i en epost til TV 2 at han ikke kan svare på noen spørsmål om saken fordi retten har besluttet at den skal behandles for lukkede dører.

STOR INTERESSE: Det ble mange spørsmål og få svar da nordmannens forsvarer Mikołaj Pietrzak møtte pressen tirsdag morgen. Foto: Jakub Gruca / TV 2

TV 2 vet derfor ikke hvordan nordmannen stiller seg til anklagene i tiltalen.

Strafferettslig tilregnelig

Før rettssaken begynte tirsdag, ga aktor Bartosz Janiszewski noen uttalelser til et samlet polsk pressekorps.

Da opplyste han at det var gjennomført en omfattende sakkyndigundersøkelse av nordmannens psykiske helse.

– Konklusjonene fra denne vurderingen var tydelige. Tiltalte hadde bevart evnen til å forstå betydningen [av sine handlinger] på tidspunktet for begge handlingene, og han kan delta i rettsprosessen, sa Janiszewski.

Da pressen stilte spørsmål om bakgrunnen for drapet, sa han at påtalemyndigheten ikke har fått noe svar på hva motivet for drapet har vært.

ORDKNAPP: Aktor Bartosz Janiszewski kunne før rettssaken røpe at det var gjennomført rettspsykiatriske undersøkelser av nordmannen. Ellers svarte han på få spørsmål. Foto: Jakub Gruca / TV 2

Hovedlinjene er likevel «personlige relasjoner som har eksistert i fortiden og i tiden umiddelbart før møtet mellom tiltalte og fornærmede», mener påtalemyndigheten.

Flere stikkskader

Ifølge Janiszewski har en obduksjonsrapport slått fast at kvinnen døde som følge av stikkskader som førte til store blødninger.

Retten har bestemt at datteren skal bo hos sin bestefar.

Ifølge den polske fotografen som har vært i retten på vegne av TV 2, er det anslått at rettssaken vil pågå over tre rettsdager. Det er uklart når de to neste rettsdagene vil være.

Uansett vil ikke pressen få tilgang til rettssaken. Det har retten besluttet etter ønske fra både påtalemyndigheten og forsvareren, som begge viser til hensynet til at et barn står sentralt i saken.

LUKKET DØRENE: Dommer Beata Marczewska var enig med påtalemyndigheten og forsvareren og bestemte derfor at pressen ikke får være til stede under drapssaken. Foto: Jakub Gruca / TV 2

I Polen straffes drap med fengsel inntil 25 år, men det finnes også livstidsstraff. En annen representant fra påtalemyndigheten, Maciej Harat, sier til polske TVP3 at de for øyeblikket ikke ser noen grunn til ikke å be om lovens strengeste straff.



Dommen vil vært tilgjengelig for pressen når den er klar.

Den tiltalte nordmannen i 20-årene er ikke tidligere domfelt i Norge. Retten har bestemt at han uansett skal sitte varetektsfengslet frem til 22. februar.