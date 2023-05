– Nordlige farvann har selvfølgelig en strategisk betydning

PÅ VEI: Det amerikanske hangarskipet «USS Gerald R. Ford» på vei inn Oslofjorden, her ved Drøbak onsdag formiddag. Skipet er verdens største krigsskip og skal ligge i havn i Oslo i fire dager. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Verdens største krigsskip USS «Gerald R. Ford» er på sitt første operative tokt noensinne, og Oslo er første havn som besøkes.



Ifølge Barents Watch/Kystverket har hangarskipet en fart på rundt 8 knop. Skipet er nå i ferd med å nærme seg Oslo.

Når det gigantiske skipet ankommer hovedstaden vil rundt 4500 amerikanske soldater oppholde seg i hovedstaden.

Hangarskipet skal legge seg innerst i Oslofjorden, men ikke helt inntil kaien. Shuttleferger vil frakte mannskapet inn og ut til skipet nærmest døgnet rundt.

Etter oppholdet i Oslo settes kursen mot arktiske farvann, har TV 2 fått opplyst. Fartøysjef Burgess bekreftet at hangarskipet skal nordover.



Her kan du følge posisjonen til krigsskipet:

Har du fått øye på det gigantiske skipet på vei inn Oslofjorden? Tips oss gjerne om din opplevelse!



Sikkerhetspolitisk markering



USS «Gerald R. Ford» er det største krigsskipet som noensinne er bygget og har plass til rundt 90 kampfly og Seahawk-helikoptre.

Hovedlærer Steffen Øverland ved Sjøkrigsskolen sa til TV 2 tirsdag at det aldri er tilfeldig hvor et hangarskip seiler.



Han omtalte besøket som et klart uttrykk for at USA har en sikkerhetspolitisk interesse i å avskrekke Russland.

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen tror derimot at man skal se på det som en amerikansk markering av tilstedeværelse i Europa, og ikke legge alt for stor vekt på at det er akkurat Norge.

– Et så stort krigsskip av denne typen vil alltid måtte oppfattes som et sikkerhetspolitisk signal, og de nordlige farvannene har selvfølgelig en strategisk betydning, sier han til TV 2.

NATURLIG HAVN: Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier Oslo er en naturlig havn for det amerikanske krigsskipet å vise tilstedeværelse i Nord-Europa. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Mange sier det ikke er tilfeldig at Oslo er første havn. Hva er din vurdering av at det blir første stopp på dette toktet?

– Jeg tror ikke vi skal lese noen spesiell sikkerhetspolitisk betydning inn i at det akkurat er Oslo, sier Diesen.

– Det er klart at amerikanerne sender et signal om sin tilstedeværelse i Europa, og sitt ønske om å være til stede, når de sender dette ultramoderne store hangarskipet hit.

– Men de sender det jo til et en av Russlands nærmeste naboer?

– Ja, det det gjør de. Men igjen, jeg tror ikke vi skal lese for mye inn i det. De kunne jo i og for seg ha sendt det til en hvilken som helst større europeisk havn.

– At de er i det nordlige havområdet kan ha en betydning, men uten at jeg skal tror at vi skal dramatisere det på noen måte, sier Diesen.

Politiet med klar beskjed

Det er satt en rekke sikkerhetstiltak i forbindelse med besøket. Det opprettes militært forbudsområder som Forsvaret vil håndheve.

Oslo politidistrikt har god dialog med Forsvaret i forbindelse med besøket, og skal bidra til sikkerheten.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli kommer med en tydelig beskjed til folk langs Oslofjorden.

– Politiet ber befolkningen til å respektere restriksjonssonene rundt fartøyet, da det er definert som militært forbudsområde og overtredelser av dette kan medføre anmeldelse.

– Skuelystne i trafikken langs Oslofjorden bes unngå å lage trafikkfarlige situasjoner eller skape kødannelse.



Dette er restriksjonene til Forsvaret:

Båtførere skal holde seg 500 meter unna hangarskipet ved inn- og utseiling.

Der det ikke er mulig å holde 500 meter avstand skal publikum ikke oppholde seg mellom hangarskipet og de eskorterende fartøyene og båtene.

Ved ankring er avstanden 1000 meter til hangarskipet.

Forbudsområder i luften er opp til 3000 fots høyde.

Forbudsområde ved Søndre Akershuskaia er tydelig merket.

Restriksjonene trådte i kraft ved midnatt natt til onsdag skal vare i seks dager, frem til midnatt natt til tirsdag.



Diesen: Naturlig havn

Russlands ambassade i Oslo har omtalt det amerikanske besøket som en skadelig maktdemonstrasjon.



– Det finnes ingen spørsmål i nord som krever en militær løsning, heller ikke temaer der det trenges innblanding utenfra, sa Timur Tsjekanov ved ambassaden til NTB tirsdag.

Diesen understreker at han ikke tror det er lurt å overtolke hvilket signal besøket sender til Russland.

– Hvorfor ikke det?

– Nei, rett og slett fordi det ikke er noe grunnlag for det. Amerikanerne kommer til Norge og Oslo. Det er naturlig. Det er i hvert fall ikke unaturlig hvis de skal til en nordeuropeisk havn.