Nordea-topp: – Tilfeldig svarteliste

Freia har fått et skudd for baugen, sier sjeføkonom.

– Hele saken føles litt tragisk, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen til TV 2.

Freias morselskap Mondelez er svartelistet av Ukraina for å opprettholde sin virksomhet i Russland. I helgen satte en rekke større selskaper salget av Freia-produkter på pause.



Mondelez Norge skriver i en pressemelding søndag kveld at de ønsker dialog med regjeringen velkommen.

Vokser sterkt i Russland

De merker seg at Coop Norge har bedt om et avklaringsmøte om hvordan norsk næringsliv skal forholde seg til bedrifter med tilknytning til Russland.

Freia har fått et skudd for baugen, mener sjeføkonomen.



– Freia var i gamle dager en samfunnspiller, som tok godt vare på sine arbeidere og var en av Norges mest veldrevne og respekterte bedrifter. Nå er det et konsern som driver stor business og sterkt voksende virksomhet i Russland, som har en leder tiltalt for krigsforbrytelser, sier Andreassen.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Tilfeldig svarteliste

Det er de som har lite å tape på en boikott av Freia som gjør det, mener investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.



Procter & Gamble, Xiaomi og Yves Rocher er noen av selskapene som fortsatt har virksomhet i Russland.

Næss synes svartelista ser litt tilfeldig ut.

Nordea har i likhet med Oljefondet riktignok investert milliarder i Mondelez Norge, men investeringsdirektøren i Nordea mener at boikotten nå bærer preg av god PR.

– Det er kanskje lettere å hive seg på en boikott når det ikke koster så mye. Hvis det virkelig måtte smerte selv, tror jeg nok du ville gjøre grundigere vurderinger og bruke litt lengere tid på å se om dette er riktig å gjøre, sier Næss.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Sjeføkonom Andreassen er ikke enig med Næss. Han synes ikke det hjelper at Freia ikke er alene.

– Det samme sa jeg da jeg ble tatt for å kaste snøball som barn. Det føles urettferdig at Freia tas når de ikke er alene om det. Men veldig mange forbrukskonsern har trukket seg ut av Russland med store kostnader, blant annet McDonalds, sier sjeføkonomen.

Ber regjeringen ta grep

Venstre og Høyre ber regjeringen ta grep, og komme på banen.

Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland sier det er viktig at norske virksomheter får tydelige råd om hvordan de skal håndtere temaet.

UD og Næringsdepartementet er åpne for møter om svartelistene, men mener at de etiske vurderingene hører hjemme i virksomhetene.

– Vi forstår at mange peker på boikott som et virkemiddel, men nå er det viktig å få oversikt over hvordan dette får konsekvenser for produkter i butikkene våre og arbeidsplasser fremover, sier Helleland til TV 2.

Venstre mener at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) bør gi et tydelig signal om at han støtter Freia-boikotten.



– Jeg vil utfordre næringsministeren til å si klart og tydelig fra om at han støtter boikotten, og at han berømmer de bedriftene og organisasjonene som nå går foran, sier Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo til NTB.