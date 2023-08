Nord-Norge med finhelg, begynnende høstvær i Sør-Norge

Vakthavende meteorolog Ingvild Villa ved Meteorologisk institutt oppsummerer været vi har i vente de neste dagene, der temperaturene synker litt jevnt over. Nord-Norge ser ut til å bli vinneren, også til helga.

– Vi har et høytrykk ved Spitsbergen som vil trekke sørover og prege særlig Troms og Nordland. Ved ankomst der vil høytrykket føre til fralandsvind, noe som ofte gir bra vær, en bedring de vil merke fra fredag. Men det blir spesielt fint vær fra lørdag, og særlig i Nordland, sier hun til NTB.

Troms blir liggende litt i senter av høytrykket, noe som tilsier at de kan få mye skyer.

– Det ser ut til at disse områdene vil få opp mot 16 grader, men om skyene sprekker opp og sola får stå på litt, kan man håpe på litt varmere perioder, sier hun.

I Finnmark er de ikke like heldige.

– Der blir det overskyet for det meste og 12–13 grader på det varmeste. Det holder seg helga gjennom.

Vekslende

Kort oppsummert sier Villa at Sør-Norge får litt lavtrykkspreget vær framover. Sommeren er nok over.

– Midt-Norge og Vestlandet har hatt en del nedbør, og vi har ute pågående farevarsel i Trøndelag, særlig i sør. Det været vil fortsette å gi nedbør i mer nordlige deler, sier hun.

Torsdag og til dels fredag blir det litt bedre vær – ikke bare i Midt-Norge, men også i resten av Sør-Norge.

– Særlig sør for Stad ser det bedre ut torsdag. Det er noe skyet, men ikke så mye nedbør som de siste dagene.

ILLUSTRSJON: Det kan være smart å ta med seg paraplyen om man skal ut i Oslo fredag og lørdag. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Allerede fredag kommer det nye lavtrykk inn, denne gangen fra vest. Det fører i første omgang til nedbør i Rogaland, og etter hvert også i Trøndelag og på Østlandet.

– Det er vekslende vær med litt pent innimellom, så her gjelder det å nyte de gode periodene når man har muligheten, sier meteorologen.

Østlandet får eksempelvis litt av og på med nedbør.

– Det er fare for byger, men også ganske greit fram til lavtrykket kommer fra vest og brer seg på hele Østlandet utover fredag og lørdag.

Høst og frostvarsel

Villa har tilfeldigvis boka «Merkedager og gamle skikker» liggende på pulten, der merkedagen barsok – 24. august – er omtalt. I tillegg til å være til minne om apostelen Bartholomeus var dagen mange steder regnet som den første høstdagen.

Om det ble storm og blest på denne dagen, kunne kornstråene brekke og avlingen bli skadd – dagen er derfor kalt «Bertel Brytestrå». Flere steder ble det også sagt at de siste dagene i august, fra barsok, var de verste for jernnetter – netter med frost. I tillegg til at frostnetter i august kunne skade kornet, varslet det ikke godt for resten av høsten.

– Vel, det blir ikke frost i lavlandet de neste dagene, da må du nok opp på Galdhøpiggen, betrygger Villa.