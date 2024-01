Nord-Norge kan få lik strømpris som resten av landet

– Dersom den meldte kulden kommer fram mot helgen, må vi vente at vi får økt forbruk og dermed høyere strømpriser.

Det sier partner i kraftanalyse selskapet Thema, Marius Holm Rennesund.

Til helgen er det meldt mørkeblå temperaturer i store deler av landet. På Østlandet kan det bli ned mot over 20 minusgrader, og i Karasjok i nord kan temperaturen falle under 40 minusgrader.

Marius Holm Rennesund i Thema Consulting strømprisen fremover blir mye billigere Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Reddes av Europa

Rennesund tror at strømutvekslingen med resten av Europa kan spare Norge for de stiveste strømprisene.

– Vi ser imidlertid at det denne uken er meldt mildere vær og normalt med vind på kontinentet. Det betyr at kablene ikke vil bidra til høyere priser, snarere tvert imot kan vi få hjelp fra landene på kontinentet, og dette vil bety at prisene ikke vil stige like mye som de ellers ville gjort, sier Rennesund.

PRIS: Tor Reier Lilleholt i Volue tror vi får strømpriser på maks 90 øre den nærmeste tiden. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Den analysen får han støtte fra av Tor Reier Lilleholt, kraftanalytiker og analysesjef i Volue. I det siste har vi hatt flere dager med import av strøm fra Europa.

– Jeg venter at vi vil få lavere priser nå enn det det var på det dyreste i november, sier Lilleholt.

På det kaldeste vil store deler av landet få strømpriser på rundt 90 øre.

I en rapport fra desember skrev Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at det venter en god ressurssituasjon gjennom vinteren, men at det kan komme perioder med høyere priser.

Dyrere i Nord-Norge

Det betyr at Nord-Norge må man forberede seg på høyere priser enn normalt.

Ifølge Lilleholt vil prisene der blir mer like prisene i Sør- og Midt-Norge.

– Vi ser også at det blir svært kaldt i Nord-Norge, noe som vil dra opp prisene også i nord der kraftprisen ellers har ligget et stykke under de prisene vi har hatt i sør, sier Rennesund.

Han minner samtidig om at den statlige strømstøtten fortsatt tar deler av regningen.

– Fra nyttår ble gulvet i strømstøtten hevet til 91,25 øre (73 øre pluss moms). Det betyr at 90 prosent av regningen for det rene strømforbruket over dette betales av staten, sier Rennesund.