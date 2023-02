– Nok til å felle henne som minister

Justisministeren bekreftet denne uken at hun har hatt TikTok på tjenestetelefonen. Det kan få alvorlige følger for henne.

Denne uken bekreftet justis- og beredskapsministeren for første gang at hun har hatt den kontroversielle appen TikTok på tjenestemobilen.

– Jeg hadde TikTok på min ugraderte tjenestetelefon fra månedsskiftet august/september i høst til en av de første dagene i oktober, sa Emilie Enger Mehl til TV 2 i et større intervju.

Dagbladet har spurt henne om bruken i en serie saker de siste månedene, og opposisjonen har også stilt spørsmål i Stortinget.

Selv har altså statsråden vært tilbakeholden om saken frem til nå.

Etter at innrømmelsen til Mehl til slutt kom, har kritikken haglet.

Men er det egentlig så farlig, da? Utvilsomt, mener flere.

– Verste appen

Blant dem som mener kritikken er berettiget, er foredragsholder og kommunikasjonsrådgiver Hans Petter Nygård Hansen, som blant annet er ansatt i Forbrukerrådet.

INNRØMMER: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hadde TikTok på en ugradert tjenestemobil i en periode på en måneds tid. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– TikTok er den verste appen som finnes, sier han.

Nygård Hansen underbygger uttalelsen med følgende argumenter:

Appen samler inn biometriske data om oss, for å måle om vi liker det vi blir eksponert for.

Appen samler informasjon om oss, som kontaktinformasjon, e-postadresser og hvor vi befinner oss.

Appen har flest tredjeparts cookies, og informasjon blir videreformidlet til aktører vi ikke vet hvem er.

Appen er kinesisk eid. Alle kinesiske selskaper må opptre «som spioner» for kinesiske myndigheter dersom de får beskjed om det.

Appen følger ikke europeiske personvernregler, som GDPR eller at data om europeiske borgere ikke får sendes ut av EU.

– For å nevne noe, sier Nygård Hansen.

– Og at appen utgjør en sikkerhetsrisiko, tror jeg Mehl er klar over også, siden hun brukte fire måneder på innrømmelsen.

TV 2 har spurt justisministeren om et nytt intervju til denne saken, men hun har ikke hatt anledning til å stille.

KRITISK: Teknologiekspert Hans Petter Nygård Hansen er klar på at justisministeren aldri burde hatt TikTok på tjenestetelefonen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Vanskelig å få svar

I en serie artikler de siste månedene har Dagbladet rettet et kritisk søkelys på Mehls bruk av TikTok.

Det har imidlertid ikke vært lett å få klare svar fra statsråden, forteller politisk redaktør i avisen.

– Vi har ikke fått noe særlig svar. Hun har sagt at hun har forholdt seg til sikkerhetsanbefalingene som foreligger. I tillegg har hun pekt på sikkerhetsvurderinger rundt hennes bruk av ulike mobilenheter, sier politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell.

Flere politikere har reagert kraftig på det som kom frem i TV 2-intervjuet, blant dem Høyre-leder Erna Solberg.

Hun påpekte at Mehl tidligere ikke har villet gi denne informasjonen til Stortinget.

HAR GJEMT SEG: Høyre-lederen mener det virker som om Emilie Enger Mehl har gjemt seg bak sikkerhetshensyn. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Når hun nå har svart dere, så framstår det som hun egentlig har svart uriktig om sikkerhetshensyn til Stortinget. Da burde hun bare rydde opp og svare på nytt igjen, sa Solberg til TV 2.

Høyre-lederen har selv hevdet overfor TV 2 at hun aldri har hatt TikTok på mobilen. Torsdag kom det også en innrømmelse fra henne hvor hun sa at hun husket feil. Hun hadde appen på tjenestemobilen mens hun var statsminister.

Lurer du på hvilke andre politikere som har hatt TikTok på mobilen? Få oversikt i denne saken.

– Nok til å felle henne

Både Ramnefjell og Nygård Hansen mener at saken kan få konsekvenser for justisministeren.

– For en person som representerer en ung målgruppe, som også er de dårligste på egen sikkerhetshygiene, burde hun vist bedre dømmekraft. Som en justis- og beredskapsminister er dette særs alvorlig, sier Nygård Hansen.

Han mener saken viser at hun ikke setter nasjonal sikkerhet først.

– Det har vært viktigere for henne å være en slags realitystjerne ved å lage kule TikTok-videoer til sine følgere.

Ramnefjell viser til at det er særlig motviljen hennes til å bekrefte at hun hadde appen på telefonen, som skaper problemer for Mehl.

PLIKT: Det er ikke nedlagt et forbud mot å bruke TikTok på Stortinget. Kritikerne til Mehl reagerer på at hun har brutt opplysningsplikten hun har overfor Stortinget. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

– Å pakke det inn med bortforklaringer, holder ikke. Nå har hun, ifølge mange, ført Stortinget bak lyset, sier Ramnefjell.

Han mener justisministeren har brutt opplysningsplikten hun har overfor Stortinget, som han omtaler som en «hellig» regel.

– Det er i prinsippet nok til å felle henne som minister, sier den politiske redaktøren.

Må hun gå?

Onsdag må Mehl inn på teppet på nytt for å svare på nye spørsmål om saken i Stortingets ordinære spørretime.

– Da kan vi regne med at det blir ganske hett, sier Ramnefjell.

Om hun blir felt som minister, mener han vil avhenge av hvordan hun håndterer saken videre.

– Hun må svare på hva annet hun hadde på mobilen, da hun hadde TikTok. Hun kalte det en ugradert tjenestetelefon, men det er ikke et kjent begrep. I tillegg må hun svare på hvorfor hun ikke bare opplyste om at hun hadde appen med en gang, sier han.

Om hun ikke har noen gode svar på spørsmålene, ligger hun ifølge Ramnefjell tynt an.

– Da er det opp til SV, som sikrer flertallet for regjeringen i Stortinget, å bestemme seg for om de er fornøyde med svarene. Hun lever på politisk nåde fra sine allierte.