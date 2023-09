Nok et protestvalg skaper trøbbel i Bergen: – Helt vanvittig

Det er fremdeles helt i det blå hvem som skal styre Bergen de neste fire årene.



For da de siste stemmene var talt på valgnatten pekte alle piler i retning Høyre og Christine Meyer. Dagen etter meldte sittende byrådsleder Rune Bakervik (Ap) sin avgang som byrådsleder i Bergen.

Men fintelling av personstemmer, sent innkommende forhåndsstemmer og slengere endret derimot mandatfordelingen i går kveld.

Nok til at det da fantes et potensielt parlamentarisk grunnlag for at Bakervik kunne bli sittende. Høyre mistet mandat til MDG og Bergenslisten mistet til Venstre.





Høyremann strykes: – En tabbe

Men så slo nok en bombe ned i bergenspolitikken.

Onsdag ettermiddag ble det nemlig klart at Høyres Martin Smith-Sivertsen, som kom inn i bystyret etter å ha mottatt hele 629 personstemmer, ikke var valgbar.

Ifølge Valgloven må kandidater som stiller til valg være folkeregistrert i kommunen for å være valgbar.

BERGENSER ELLER BÆRING? Erna Solberg og daværende byrådsleder Martin Smith-Sivertsen i Bergen i 2015. Smith Sivertsen meldte flytting til Bærum i sommer. Foto: Marit Hommedal

Det var ikke Smith-Sivertsen. Som 5. juli i år meldte flytting til Bærum.

– Jeg var ikke oppmerksom på at jeg ikke var valgbar. Jeg trodde jeg var valgbar så lenge jeg sto på listen, og bodde i byen fram til fristen for når man kan stemme i Bergen, sier Smith-Sivertsen til TV 2.

Han sjekket aldri valgloven på dette punktet.

– Det var jo en tabbe, sier han.

Ikke godkjent resultat

– Dette er det klare regler på, sier bystyredirektør Trine Grønbech.

Hun bekrefter at valgstyret nå ser på hvordan slengerne skal fordeles tilbake til partiene. Det kan føre til at Bergenslisten får tilbake sitt mandat som de mistet til Venstre.

– Valgdirektoratet må manuelt korrigere valgoppgjøret. Så sender de det til valgstyret i Bergen som må være forberedt på å bli innkalt på kort varsel, sier Grønbech.

FORTSATT HÅP: Rune Bakervik kan potensielt bli sittende som byrådsleder i Bergen, dersom ikke den borgerlige siden finner et styringsdyktig grunnlag. Her på Arbeiderpartiets valgvake mandag kveld. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Dermed er ikke valgresultatet regnet som Bergen godkjent, og må korrigeres.

Valgstyret i Bergen skal møtes klokken 17.00, onsdag ettermiddag.



– Kjempedramatisk

– Dette er jo helt vanvittig, kjempedramatisk og kaotisk. Det er rett og slett vanskelig å finne de rette ordene.

Det sier politisk kommentator i Bergens Tidende, Gerd Margrete Tjeldflåt.

– Det blir vanskeligere og vanskelig å danne et byråd. Jo flere mandater som flytter på seg, jo vanskeligere blir det å finne et politisk flertall, sier Sølve Rydland, politisk kommentator i Bergensavisen.

DRAMATISK: Gerd Margrete Tjeldflåt, politisk kommentator Bergens Tidende. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

For dette stikker kjepper i hjulene på Høyre, som nå har ett mandat mindre enn det de hadde da de la seg på valgnatten.

– Det er mange steg fram til en løsning. For få timer siden var valgresultatet i Bergen endelig, men det er det ikke lenger. Så hvilke partier som nå klarer å finne samme, det kan ta svært lang tid, sier Tjeldflåt.

IKKE EN SPØK: Sølve Rydland, kommentaror i Bergensavisen. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Et «styringsdyktig» byråd er omtrent blitt et fremmedord i Bergenspolitikken, sier Rydland.

– Det er for gjort å flire av at det nok en gang er politisk kaos i Bergen, men det er jo alvorlig at man ikke klarer å få på plass politikere som kan lage politikk som er viktig for innbyggerne våre.

Truer med å klage på resultat

VANSKELIG: Nåværende byråd for finans, næring og eiendom, Per-Arne Hvidsten Larsen sier at det på tirsdag føltes som man måtte ha mastergard i bergenspolitikk for å henge med. – I dag føles det som man må ha doktorgrad. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Et av partiene som mistet et mandat på grunn av slengeroppgjøret, og som hadde slengt over 200 personstemmer til nettopp Smith-Sivertsen (H), er Bergenslisten.

Protestpartiet gikk til valg på å stoppe de vedtatte planene om at bybanen skal gå over Bryggen.

Leder for protestpartiet, Trond Tystad, gikk raskt ut i dag tidlig og ønsket en omtelling. Det avviste valgstyret og godkjente valgresultatet.

INGEN TRUMP: Trond Tystad og Bergenslisten gjorde et brakvalg. Nå kan kluss i Høyre redde den enes mandaten deres. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Vi vurderer å klare på vedtaket. Det er så tett at det kan stå om så få som to stemmer, sier han til TV 2.

– Klage på et valgresultat. Er du litt som Trump i Bergen?

– Nei. Vi kommer ikke til å leie inn Giuliani (Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani, journ.anm.). Vi forholder oss til de vanlige demokratiske reglene, sier Tystad.

Ekspert: - Stemmene bør telles på nytt likevel

Johan Giertsen, jusprofessor og mannen bak Poll of Polls, mener alle stemmene må telles på nytt i Bergen.

Det selv om Valgdirektoratet nå gir valgstyret et nytt og korrigert valgresultat etter Smith-Sivertsens flyttefadese.

– Bergen kommune må få et tillitsvekkende valgoppgjør. Da må det telles på nytt, og tas høyde for den eller de som ikke var valgbare, sier Giertsen.



– Om det så betyr at bergenserne må vente ett døgn eller to til.