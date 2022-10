Nok en «drone-russer» har fått avslag om frifinnelse

Forrige fredag ble en 51 år gammel russisk statsborger pågrepet og siktet for å ha filmet med drone i både Tromsø og Kirkenes.

Mannen har forklart at han passerte grensen ved Storskog på torsdag, og at han var på vei til Svalbard. Han har erkjent å ha fløyet drone i Norge.

Lørdag ble han varetektsfengslet i to uker. Han anket fengslingskjennelsen.

Nå har Hålogaland lagmannsrett forkastet mannens anke.

«Som tingretten finner lagmannsretten at det både er grunn til å frykte at siktede som tredjelandsborger vil unndra seg strafforfølgning og at det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis dersom han ikke fengsles,» skriver Hålogaland lagmannsrett i sin slutning onsdag ettermiddag.

Mannen ble pågrepet etter at en ansatt i Avinor observerte at russeren drev med fotografering av infrastruktur og flytårnet ved Tromsø lufthavn.

Dagen før hadde han filmet med drone i området rundt Kirkenes lufthavn. Blant annet viser de beslaglagte materialene at han har filmet et Bell-helikopter fra Luftforsvaret.

Personlig bruk

– Min klient har erkjent at han har filmet med drone, men sier at det var til personlig bruk. Han har ikke har gjort noe straffbart, sier mannens forsvarer Ola Larsen til TV 2.

51-åringen har forklart seg til politiet.

– Han har det etter forholdene greit og ønsket å bli løslatt. Opptakene var kun til personlig bruk, sier Larsen.

Ifølge Nordlys er 51-åringen en aktiv fotograf som har lagt ut en rekke bilder på sosiale medier i Russland fra reiser i Norge og Svalbard.

Han har ingen koblinger til Norge.

Politiet ba i utgangspunktet om fire uker i varetekt for den 51 år gamle russeren, men fikk kun medhold i to.

– Vi holder fortsatt på med en gjennomgang av beslaget. Politiets sikkerhetstjeneste er også koblet inn i saken, sier Jacob Bergh, politiadvokat i Troms politidistrikt.

Dette er den andre saken på to dager der Hålogaland lagmannsrett nå forkaster spørsmålet om frifinnelse fra russiske statsborgere som sitter i varetekt.

Tirsdag i forrige uke ble en 50 år gammel russisk mann stoppet i en ordinær kontroll på Storskog grensestasjon i Finnmark. Han var da på vei ut av Norge.

Kryptert materiale

Mannen ble varetektsfengslet i to uker, Han anket kjennelsen, men fikk tirsdag denne uken anken om frifinnelse fra varetekt forkastet av Hålogaland lagmannsrett.

Da han ble stoppet fant tollerne to droner i tillegg til hele fire terabyte med bilder- og videofiler.

Den store mengden materiale som politiet må gjennomgå, ble trukket fram som begrunnelse for fengslingen.

Mannen, som skal være bosatt i Moskva, hevder at han var i Norge som turist.

Deler av det materialet som ble beslaglagt i forrige uke skal ha vært kryptert.

50-åringen ble siktet for brudd på sanksjonsloven og sanksjonsforskriften og må fortsatt sitte i varetekt.

– Jeg er glad for at rettsvesenet ser alvorlig på slike saker siden dette ikke bare dreier seg om kriminalitet, men også rikets sikkerhet, sier Per Erik Solli, senior forsvarsanalytiker, NUPI



– Hva tenker du om den økte droneaktiviteten fra russiske statsborgere?



– Jeg tror politiet og PST har satt inn mer ressurser på å ta de som bryter den nye paragrafen som ble innført etter krigen i Ukraina. Den paragrafen gir ikke russere tillatelse til å filme med droner i Norge, sier Solli.



– Samtidig tror jeg politiet får langt flere tips fra publikum nå enn tidligere, sier Solli.



I forrige uke ble også fire russerne pågrepet i Mosjøen i Nordland.

De ble varetekstfengslet i sju dager.

De fire har fotografert objekt som er underlagt fotoforbud. Dette skal ha skjedd et sted i Nordland.

Det skal ikke ha blitt brukt droner, men kun vanlig fotoutstyr. De fire valgte å ikke anke dommen.

Så langt er det ikke påvist noen sammenheng mellom de sakene hvor to russere ble varetektsfengslet i henholdsvis Troms og Finnmark.

Tips fra publikum

De fire pågrepne i Mosjøen ble pågrepet etter tips og observasjoner fra publikum.

– Vi setter stor pris på de tipsene vi får fra publikum, sier Gaute Rydmark, politiadvokat ved Nordland politidistrikt.

Mandag denne uken ble en russisk statsborger på seiltur i Hammerfest arrestert av politiet. Han er siktet for å ha fløyet drone på Svalbard.

Tirsdag ble 47-åringen varetektsfengslet i to uker i Vestre Finnmark tingrett.

Mannen, som både er russisk og britisk statsborger, er siktet for å ha «landet, tatt av eller flydd over Norges territorium med et luftfartøy som drives av russiske luftfartsselskaper» fra juli til midten av oktober på Svalbard og/eller flere steder i Norge, ifølge kjennelsen.

Til sammen sju russiske statsborgere er per onsdag i varetekt i Norge.

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina er det innført en paragraf som gjør det forbudt for russere å fly med droner i Norge.