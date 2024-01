Nok en dag med busskaos – slik svarer Ruter

Fredag innstilte Ruter en rekke busslinjer i Oslo. De mente at forholdene ikke gjorde det forsvarlig å kjøre.

Nå har byrådet i Oslo kalt busselskapet inn på teppet.

Men der noen vil mene at Ruters elbusser er for dårlig skodd, legger Ruter skylda på været og produsenten.

For utrygt

– I dag har sjåførene vurdert det slik at det ikke er trygt å kjøre. Vi må huske på at dette er store tunge kjøretøy i kombinasjon med gult farevarsel.

Det sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ruter, Elisabeth Skarsbø Moen.

Selv med lang rekkevidde, kjetting og piggdekk – vil forholdene bli for vanskelig for buss, mener hun.

Dermed måtte flere passasjerer ta beina fatt også i ettermiddag.

– Jeg har virkelig medfølelse med alle kundene som er lei. Jeg tror mange har forståelse for været, men det jeg synes er virkelig trist er at ikke vi klarer å gi god nok informasjon.

– Dette er forhold man skal håndtere

Frps stortingspolitiker Bård Hoksrud, kjøper ikke unnskyldningen om været.

– Det er ganske utrolig å se at vi ikke takler en litt ekstra vinter. Dette er forhold man skal klare å håndtere på en god måte, og det handler om å ha det rette utstyret. Det handler om å ha god beredskap, sier han.

– Regjeringer, byråd … alle har sagt at man ønsker at flere skal gå over på å bruke kollektivtilbudet. Da må det virke, legger han til.

Bård Hoksrud, FrP. Reax på sak om leger som overarbeider seg. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

I løpet av vinteren har flere stilt spørsmål ved verdien til Oslos helelektriske busser.

– Er elbussene gode nok til slikt føre?

– Det er de. Det er ikke elbussene som er årsaken til disse problemene. Det har vært rekkevidde problemer på et par busstyper og det ser vi nærmere på. Det er snakk om at vi ikke har fått den kapasiteten på bussene, som produsenten har lovet, sier Skarsbø Moen.

Kan ikke garantere bedring

Dermed kan ikke Ruter garantere at problemene ikke fortsetter utover vinteren, eller neste vinter.

– Det tror jeg er en debatt som hele samfunnet må ta sammen. Det er en helt annen beredskap som må til når vi får klimaendringer og ekstremvær sånn som nå.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kan heller ikke love forbedringer.

– Jeg tror ikke at vi skal love at det vil være problemfritt i enhver vintersituasjon. Det kan vi ikke love i Norge hvor vi får ekstremvær og ting som påvirker både det å kjøre på veiene våre, det å ta tog og det å fly i lufta.

Kalles inn

Fredag ettermiddag ble Ruter kalt inn til oppvaskmøte med miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V).

– Jeg tror jeg bare må si at i januar har ikke kollektivtilbudet vært godt nok, sa hun til NRK.

Møtet skal holdes tidlig i neste uke.