Nok en bank jubler: – Kundene velger oss

Saken oppsummert Nordea rapporterer en nettoinntekt på over 1,3 milliarder euro i første kvartal 2024, tilsvarende over 15 milliarder kroner.

Den norske delen av Nordea har økt innskudd fra husholdninger med 4 milliarder kroner, en vekst på 12,7 prosent fra fjoråret.

Nordea har fått 1500 nye bedriftskunder og 12.600 nye privatkunder, og forbereder seg på å overta Danske Banks privatkunder i Norge.

Storbanken Nordea har hatt en sterk start på 2024.

I løpet av årets tre første måneder hadde det nordiske konsernet, med hovedsete i Helsinki i Finland, en nettoinntekt på over 1,3 milliarder euro.

Det tilsvarer mer enn 15 milliarder kroner.

Over 13.000 nye kunder

Også den norske delen av banken har gjort det bra.



Nordeas administrerende direktør i Norge, Snorre Storset, forteller at det har vært en sparebølge blant kundene de siste månedene.



Innskuddet fra norske husholdninger har økt med 4 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på 12,7 prosent sammenlignet med fjoråret.



Samtidig har banken fått over 1500 nye bedriftskunder, og 12.600 nye privatkunder.

– Det har vært et godt kvartal. Vi er glade når vi ser at kunder velger oss. Vi fortsetter å ta markedsandeler. Det viser at vi er konkurransedyktige, sier Storset til TV 2.

– For dårlig konkurranse

Nordeas sterke kvartalsresultat er det siste i rekken av mange for norske banker.

TV 2 har tidligere skrevet om flere norske bankers rekordhøye resultater.

Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne, mener at hver sterke kvartalsrapport vitner om det samme.

– Dette bekrefter bare behovet for å forsterke bankkonkurransen i Norge, sier han.

Huseierne mener de store bankene har for stor makt i markedet, og at boliglånskunder i stor grad må finne seg i høye renter.

– Vinnerne er bankenes aksjonerer. Norske husholdninger er taperne, sier han.

– Opplever sunn konkurranse

I løpet av året tar Nordea også over privatkundene til Danske Bank. Rundt 300.000 kunder er ventet å flytte over til Nordea.

Det vil gjøre at omtrent 15–16 prosent av norske boliglånskunder blir Nordeas.

– Da blir vi en enda sterkere utfordrer til DNB. Vi har en langsiktig ambisjon om å bli størst i Norge, og dette tar oss et steg til i den retningen, sier Storset.

Han mener det ikke vil ramme bankkonkurransen.

– Vi opplever at vi har en sunn konkurranse i det norske bankmarkedet. Norge har lave marginer på boliglån, hvis man sammenligner med andre land, sier han.



Håver inn på renter

Mange norske banker har tjent gode penger på at nordmenns boligrenter har steget det siste året.



Nordea er intet unntak. Også her fortsetter «rentefesten».

Sammenlignet med samme periode i fjor, økte renteinntektene til Nordea-konsernet med 11 prosent.

Direktør Storset mener dette er en naturlig utvikling.



– Gjennom mange år tjente vi lite eller ingenting på innskudd. Nå har vi begynt å tjene litt på det igjen, og det er normalt, sier Storset.

Han forklarer de økte inntektene i banken slik:

– Dette er en konsekvens av at vi vokser kraftig. Vi tar markedsandeler, og får flere kunder. De kundene vi allerede har bruker banken mer.

Norgessjefen i Nordea sier han har forståelse for at mange merker at overgangen fra de lave rentene under pandemien har vært stor.



– Det har vært et stort skifte i hele økonomien. Vi gikk fra veldig lave renter over mange år, til en normalisering. Det er klart at det har vært en tøff overgang for mange, sier Storset.

– Må bruke kreftene våre

Meyer i Huseierne mener du og jeg kan ta saken i egne hender.

– Bankene tjener grovt på norske boliglånskunder. Vi må i mye større grad bruke forbrukerkreftene våre, sier Meyer.

Han mener det er viktig å utfordre sin egen, og andre banker, og ha mot til å be om bedre lånebetingelser.

– De aller fleste kan oppnå bedre betingelser. 15-20.000 kroner lavere utgifter i året er bare en telefon eller epost unna, sier Meyer.

Vil ikke kommentere egen lønn

Mange av direktørene i Norges banker har kunnet skilte med feite millionlønninger de siste årene.

DNB-direktør Kjerstin Braathen hadde en inntekt på nesten 16 millioner kroner i 2022.

Benedicte Schilbred Fasmer i Sparebank 1 SR-Bank tjente nesten ni millioner kroner.



Storset i Nordea hadde en langt lavere inntekt enn dette det året. Skattelistene viser at han tjente i overkant av tre millioner i 2022.

Hva lønnen hans faktisk er nå er hemmelig. Storset bor i Sverige og skatter der.

– Jeg vil ikke kommentere egen lønn. Den fordeles mellom flere land, og jeg har to jobber.

Storset er også leder for «konserndirektør for Nordeas kapitalforvaltning, pensjonsvirksomhet og private banking».

Direktøren vil heller ikke si hva han mener om at norske bankdirektører tjener såpass bra.

Han mener det er et godt forhold mellom Nordea og kundene deres.

– Vi ser at kundetilfredsheten øker. Vi vokser og tar markedsandeler. Det tar vi som et godt tegn, sier han, og viser til økningen av innskudd fra privatkunder.

– Det har vært et stort skifte i markedet som våre kunder har tilpasset seg. Det har vært tøft for mange. Men vi ser at de fleste har kommet i en situasjon hvor de begynner å få kontroll på økonomien.