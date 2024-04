– Noen legger på litt for å slippe verneplikten

En av fire unge oppgir at de har for dårlig helse til førstegangstjenesten. – Noen er skeptiske til å dra inn, sier ungdommer til TV 2.

18-åringene Theodor, Jostein og Liv gir jernet på tredemøllene når TV 2 kommer på besøk.

Her i sesjonslokalene ved Sverresborg festning i Bergen, skal de beste av de beste plukkes ut til førstegangstjenesten.

– Det er jo hardt, men det er helt nødvendig. Man må jo stille visse krav til folk som skal inn i militæret, så det er helt fair, sier Jostein Kjær.

Både han og Liv Amanda Straume-Sund sier de har trent og pusset formen til denne dagen. Resultatene de får på fysiske og mentale tester avgjør om de får tjenesten de ønsker.

– Jeg har lyst inn i hæren. Jeg vet ikke helt hvor, eller hvilken stilling jeg vil ha, men jeg tar det jeg får, sier Straume-Sund engasjert.

FYSIKK: Løping, kroppsheving i bom, stille lengde og medisinballstøt er testene man møter på sesjon. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Høres ikke bra ut

Men selv om disse ungdommene skal inn i Forsvaret, er det mange som ikke kan.

Nye tall fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter viser nemlig at hele en av fire ungdommer i vernepliktig alder oppgir at de ikke har god nok helse til å gjennomføre militærtjenesten.

– Det høres ikke bra ut. Det er veldig grunnleggende krav til kondisjon og styrke her, så dette burde være noe alle kan klare å komme gjennom, sier Straume-Sund, som også har full forståelse for de som faktisk ikke har helse til å avtjene militærtjenesten.



Det var Forsvarets Forum som omtalte tallene først.



Dette er altså resultater fra en egenerklæring, som hele årskullet svarer på før de blir tatt ut til sesjon.

TALL: 61.000 ungdommer i 2005-kullet svarte på egenerklæringen til Forsvaret. Av dem svarte 25 prosent at de ikke hadde helse til militærtjenesten. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Ganske lett å slippe

– Tror du det kan være at noen ikke vil i førstegangstjeneste, og svarer deretter?

– Ja, det tror jeg. Jeg har veldig mange venner som sier at «jeg skrev at jeg klarte bare én push up, så tar de meg ikke inn», sier hun.

Også Jostein Kjær sier han hører om folk som ikke svarer helt ærlig på erklæringen.

– Jeg tror at en del legger på litt for å slippe verneplikten. Det er ganske lett å slippe hvis man svarer noe de ikke har lyst til å høre, sier han.

Straume-Sund har hørt flere årsaker til at folk ikke ønsker militærtjeneste. En av dem er krigen som raser i Europa.

– Jeg tror det har påvirket, og gjort flere skeptiske til å dra inn i Forsvaret. Det er mulig at noen tenker at de må bidra hvis det skulle skje noe, sier hun.

Øker antall vernepliktige

Tirsdag kom det i alle fall en veldig konkret melding om at Forsvaret ønsker flere bidrag.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og Trygve Slagsvold Vedum møtte nemlig pressen på Terningsmoen leir, med melding om at Norge skal øke antall vernepliktige med 50 prosent.

TREKLØVER: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og justis- og beredskapsminister Emilie Mehl besøker Terningmoen leir. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det innebærer at rundt 4500 flere ungdommer skal avtjene førstegangstjeneste per år.

I dag er det rundt 9000 som avtjener førstegangstjeneste, og det nye tallet havner dermed på cirka 13.500.

– Vi må kalle inn flere. Bruke de mulighetene som ligger i verneplikten alle har. Det er en plikt i dag. Mange er heldigvis veldig motivert for tjenesten, sier Gram.



Ikke bekymret

Oberst Pål Svarstad er sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Selv om en av fire unge sier de ikke har helse til å gjennomføre verneplikten, er han overhodet ikke bekymret for mangel på soldater.

IKKE BEKYMRET Oberst Pål Svarstad er fungerende sjef for Forsvarets personell- og vernepliktstjeneste. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

– Det kan bli et problem dersom behovet for antall vernepliktige øker vesentlig, men foreløpig er vi godt forspent. Vi har nok kvalifiserte til førstegangstjeneste, og vi er forberedt på en økning.

– Ikke høyt tall

– Men er ikke det veldig høyt at en fjerdedel av unge ikke har helse til militærtjeneste?



– Det ser ut som et høyt tall, men for oss er det ikke det. Dette har vært stabilt lenge, og hvis vi vurderer det opp mot Forsvaret sitt behov, så er vi ikke urolige for mangel på folk, sier Svarstad.

Han har heller ikke har grunnlag for å tro at noen vernepliktige lyver om helsen for å slippe tjeneste.

REKRUTTER: Soldater som trener på å håndtere forsvarets automatgevær HK416 på Terningmoen i Elverum. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Nei, vi har ingen indikasjoner på at noen svarer uærlig på spørsmålene de får, og utover det kan jeg ikke kommentere dette.

– Mye tjuvtriks

På Elverum videregående skole møter TV 2 flere unge i vernepliktig alder.

Skolen ligger nær Rena og Terningmoen leir, og flere av elevene har foreldre eller familie med fartstid i Forsvaret.

Flere av dem er sterkt motiverte for å gjennomføre førstegangstjenesten.

– Jeg skal inn, og jeg tror jeg blir en bedre versjon av meg selv gjennom dette, sier Alina Øien.

KLARE: Alina Øien og Maja Kroken er to av elevene på Elverum videregående skole, som begge er motiverte for førstegangstjenesten. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Både hun og flere medelever har likevel hørt om flere som svarer uærlig på egenerklæringen for å slippe tjeneste.

– Jeg tror det er mye tjuvtriks ute og går, sier Jonas Finstad.

– Hva har du å si til dem, da?

– Det er litt feigt, kanskje. Det er ikke så dumt å ta en ny utfordring innimellom.

– Jævlig, men nyttig

– Det kan fort være at man oppgir ekstra dårlig form fordi man ikke vil, men det kan også hende man har lyst, men faktisk er i for dårlig form. Det kan gå begge veier, tror jeg, sier Fredrik Fremgaarden Hansen.

Øien gleder seg til innrykk.

– Jeg tror veldig mange tenker «nei, jeg vil ikke inn i Forsvaret fordi jeg ikke er god nok». Men jeg prøver å tenke at det jeg skal gjøre er jævlig, men at erfaringene er ekstremt nyttige, sier hun.