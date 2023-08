Noen kan flytte hjem igjen, men ikke Grethe

BEKYMRA: Grethe Eriksen synes det er leit å tenke på at huset kan være skadet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

HØNEFOSS (TV 2): Ordføreren kommer med gladmelding, men for noen kan det ta lang tid.

Over 1900 personer har blitt evakuert i Hønefoss etter ekstremværet «Hans». Men i dag kom Ringerike kommune med en gladmelding.



Etter flere dager med evakuering, kan de første evakuerte i byen endelig få dra hjem.

Men det gjelder ikke alle. Siden onsdag har Grethe Eriksen (77) bodd på hotell.



Eriksen har bodd i huset sitt rett ved Storelva siden 1966. Til tross for nærheten til elva, har hun bare hatt vann i kjelleren én gang siden hun flyttet inn.



– Vi kan ikke bo i huset vårt. Det har blitt oversvømt, og det er trist, sier hun til TV 2.

– Vi håper vi kan flytte hjem igjen så fort som mulig. Men jeg tviler på at det blir med det første. Det kan komme mer vann, selv om vi tror og håper at det verste er over, sier hun.



På evakueringshotellet Sundvollen trives hun godt, men tankene går tilbake til huset.

– Vi har det bra her, men det er klart vi tenker på huset hele tiden og hvilke skader det kan ha fått. Selv om vannet trekker seg tilbake, kan det komme råte og mye kan skje, sier hun.

Helikopter og fly

Siden begynnelsen av uka har ordfører Kirsten Orebråten (Ap) vært bekymret for beboerne i kommunen.

Nå har arbeidet med å få folk hjem igjen begynt.

– Vi har helikopter og fly ute i hele dag for å se etter endringer og eventuelle ras. Vi har folk fra kommunen sammen med geologer fra NVE, sånn at vi kan se om folk kan flytte tilbake, sier hun.



ANSVAR: Kristen Orebråten (Ap) har følt på et ansvar for folks sikkerhet i kommunen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Allerede lørdag kveld, og søndag kan folk begynne å flytte tilbake, får TV 2 opplyst.

– Kan alle flytte tilbake på et tidspunkt?

– Det vet vi ikke nå. Det er noe vi tar i neste omgang, sier hun.

Kronprinsen på besøk

Kronprins Haakon besøkte lørdag flomrammede Hønefoss. Han sier at klimaendringer er en utfordring som kan føre til store konsekvenser.

– Vi er jo vant til mye vær i Norge. Det er i og for seg ikke noe nytt. Det som er nytt, er at det kommer mer voldsomt, det kommer på tider av året hvor vi ikke er vant til det, det kommer nye steder og det kommer voldsomt mye regn på kort tid, sa kronprinsen da han møtte pressen i Hønefoss.

STENGT: Hønefoss bru måtte stenge i frykt for skader, som følge av de enorme vannmengdene. Foto: Lage Ask / TV 2

Videre sa han at mye godt arbeid er blitt gjort, men at samfunnet fremdeles har en jobb å gjøre.

– Det kan komme voldsomt mye regn og byger det er vanskelig å forutsi hvor kommer. Noen ganger samler det seg veldig store mengder på små arealer, og konsekvensene blir store. Det er klart, dette er en utfordring, at klimaet er i endring, sa han.