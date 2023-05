Bergenspolitiet frykter fyllekaos på nasjonaldagen neste uke, og bemanner opp.

Politiet velger blant annet å øke bemanningen på ettermiddag og kveld sammenliknet med tidligere, noe som kan føre til redusert bemanning på formiddag.

Det forklarer politiets stasjonssjef for Bergen sentrum, Lars Morten Lothe.

BEKYMRET: Lars Morten Lothe og bergenspolitiet øker bemanningen på ettermiddag og kveld, i frykt for et skred av fulle festfolk. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Noe har endret seg i løpet av de siste årene. Det så vi ganske tydelig i fjor. Den delen av festen som innebærer høyt alkoholinntak, har flyttet seg fra 16. mai på kveld og natt, til 17. mai på dag, ettermiddag og kveld.

Lothe mener det skaper en interessekonflikt mellom berusede mennesker i bybildet og barnefamilier, på det som tradisjonelt har blitt kjent som barnas dag.

Han ønsker seg et tidsskille mellom barnetog, med tilhørende is- og pølsespising på dagen, og full fest på kvelden.

– Berusede og utagerende mennesker slåss med politiet, samtidig som barnefamilier ferdes rundt. Det er den interessekonflikten vi ønsker at folk tar stilling til og vi håper at vi slipper.

– Skal jo være barnas dag

TV 2 skrev torsdag om barene Bastard og Misfits i Tromsø.

Der har de bestemt seg for å holde stengt på nasjonaldagen, som en protest mot den flatfylla de mener finner sted 17. mai. Dette til tross for at det vil koste dem et sted mellom 70.000 og 100.00 kroner.

– 17. mai skal jo være barnas dag. Det er jo det som alltid har vært meningen. Da tenker jeg det bør være mindre flatfyll på dagtid, sier bareier Markussen.



Medeier Guðmar Rögnvaldsson forteller at fjorårets feiring endte med en overflod av berusede gjester, noe som førte til flere ubehagelige situasjoner for de ansatte.

Han forteller at de på et tidspunkt i løpet av kvelden måtte iverksette skjenkestopp for samtlige gjester, for å få kontroll på hvilke av gjestene som fortsatt var edru nok til å være der.

STOPPER KRANA: Bareier Guðmar Rögnvaldsson heller gjerne en øl til deg. Men ikke 17. mai. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Når folk kommer inn, kledd i en dress eller bunad, og har drukket i tolv timer, og bare oppfører seg som om de er tolv år gamle … Det er ikke en bra måte for oss å drive vår bedrift på.



Han er enig med bergenspolitiets Lothe i at noe har endret seg i forbindelse med nasjonaldagen de siste årene.

– Vi ser gjennom årene nå at 17. mai har gått fra å være barnas dag, til en dag der folk våkner åtte eller ni om morgenen, begynner å drikke prosecco til frokosten, og klokken tolv er de helt drita.



– Som et karneval

Sosialantropolog Thorgeir Kolshus fastslår at 17. mai fortsatt er barnas dag, selv om bergenspolitiet mener nasjonaldagen nå også har blitt vel så mye høytid for festglade voksne.

Kolshus mener imidlertid at man i dag åpner mer for feiring de 364 andre dagene i året, sammenliknet med tidligere. «Barnas dag» er derfor ikke så sjeldent lenger, mener han.

Dermed kan de voksne i større grad føle at de kan tillate seg selv å skeie litt ut.

– 17. mai er fortsatt barnas dag, men det er i større grad 364 dager i året som også er barnas dag sammenliknet med før. Da kan foreldre ta blikket litt mer vekk fra barna enn vanlig. Det kan være bra, men kombinert med altfor mye alkohol, er det åpenbart ikke så bra.



Kolshus, som er bosatt i Oslo, opplever ikke at hovedstaden preges særlig av fyll og fanteri på nasjonaldagen.

Han er imidlertid klar på at den spesielle anledningen 17. mai er, kan få nordmenn til å fyre litt ekstra på sylindrene.

– 17. mai er et slags ritual. Det er som et karneval. Det blir litt som et unntak fra reglene, der man kan spise altfor mye pølse og is og drikke altfor mye brus. Da har man kanskje en aksept for at det også er lov å begynne å drikke tidlig for de voksne, sier Kolshus.

RITUAL: Sosialantropolog Kolshus tror 17. mais unike posisjon i Norge gjør det lettere å ty til flatfyll. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Han påpeker at 17. mai muligens også er den ene dagen i året der det til en viss grad er sosialt akseptabelt å drikke alkohol fra tidlig om morgenen.

– Det er en del av feiringen at dette ikke er hva som helst og at denne dagen er noe helt spesielt. Men så kan jo dette også ta overhånd og bli for mye.

Oslopolitiet forholder seg rolige

Mens politiet i Bergen bemanner opp i frykt for fulle festgjengere, tar kollegene i hovedstaden det hele med knusende ro.



– Det er alltid liv i Oslo, også på 17. mai. Men vi har ikke noen store utfordringer med fyll og ser ikke på dette som noen stor utfordring. De fleste er glade og feirer nasjonaldagen på en verdig måte, og det pleier å gå veldig fint på den fronten.

Det sier stabssjef i Oslo politidistrikt, Harald Nilssen.

Han tror ikke at publikum vil merke noen stor forskjell på hvordan politiet opptrer på årets 17. mai, sammenliknet med tidligere nasjonaldager.

Nilssen har ingen spesiell oppfordring til osloværinger i år, annet enn å bruke sunn fornuft og folkeskikk.

– Feir på en verdig måte og ta hensyn til andre. Ha det hyggelig og kos dere, slik det skal være på nasjonaldagen.

– Bruk hodet!

Leder for byrådet i Oslo, Raymond Johansen (Ap), er dog ikke like lite bekymret.

– Det har på mange måter tatt litt av etter pandemien, med folks ønske om å komme ut og feire og møte andre.

KLAR BESKJED: Byrådsleder Raymond Johansen ber Oslo-borgerne moderere seg 17. mai. Foto: Lise Åserud / POOL / NTB

Nå kommer Johansen med klar beskjed til feststemte osloboere. Han mener flatfyll og 17. mai ikke går hånd i hånd.

– Uten å heve den moralske pekefingeren for høyt, må man ha vett til å oppføre seg på en dag som 17. mai. Man må ta hensyn til at dette ikke minst er barnas dag, sier byrådslederen.

– Oppfordringen er å kanskje la champagnefrokosten være litt moderat og ikke øke på videre ut over dagen. Bruk hodet!

Tror på festutjevning

Sosialantropolog Kolshus er enig med Johansen i at endringene i 17. mai-feiringen, har kommet som følge av koronapandemien.

Strenge restriksjoner har gitt folk en festtrang, som han tror flere kan ha fått utløp for under fjorårets 17. mai.

Nå tror han et festingen, etter hvert som tiden går, vil flate ut og returnere til det nivået det lå på før 2020.

– Jeg er ganske sikker på at vi vil lande der vi var før pandemien. Noen vil innse at feiringen tok overhånd. Når det blir oppmerksomhet på det, korrigerer folk seg selv. Det har jeg troen på.