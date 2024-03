DEL TO: Fredag slapp superstjerne Beyoncè Knowles-Carter sitt første countryalbum. Oppmarsjen har vært årelang. Foto: Parkwood/Columbia/Sony via AP

– En av motivasjonene bak denne plata er at noen sa hun ikke klarte det, og hun motiveres åpenbart godt av hevn. Sinne driver henne bra, sier P3-programleder og DJ, Pia Skevik.

Fredag slapp Beyoncé Knowles-Carter sitt andre album i en trilogi. Det første albumet var Act l Renaissance, fredag kom Act ll Cowboy Carter.

Blir det albumet som gir henne den gjeveste Grammyprisen, og kan det ha betydning for det amerikanske valget til høsten?

Ble overrasket

Albumet består av hele 27 lydspor, der noen av dem bare inneholder en lydsnutt av countrylegendene Willie Nelson og Dolly Parton. Sistnevntes superhit «Jolene» covres på platen. Også Beatleslåten «Blackbird» har Knowles-Carter coveret.

– Jeg må innrømme at jeg er litt overrasket over egen reaksjon. Det er noe av det beste hun har gjort på nesten 10 år, sier Skevik.



– Men er det godt nok til å bli spilt på countryradio?

– Godt spørsmål. Allerede i 2015–2016 ga hun ut et par låter som vel klassifiseres som country, men som ikke ble spilt. Da kom debatten om det blant annet er fordekt rasisme.

JOLENE: En av Dolly Partons mest ikoniske låter covres på Cowboy Carter. Foto: Ron Jenkins/Getty Images/AFP/NTB

– Fordi den debatten allerede har vært i lyset, så tror jeg selv de mest «rednecked» radiovertene er nødt til å spille albumet selv om de ikke syns det er bra, sier Skevik.

Mørk forhistorie

Bakgrunnen for albumet delte Kowles-Carter delvis i et Instagram-innlegg der hun skrev at det var et resultat av en opplevelse hun hadde for flere år siden der hun ikke følte seg velkommen. « … and it was very clear that I wasn't» skrev hun uten å utdype videre.

Rolling Stones skriver imidlertid at hendelsen hun refererer til er da hun opptrådte på Country Music Awards, med Dixie Chicks (nå The Chicks) i 2016. Sammen fremførte de countrylåten «Daddy Lessons» fra albumet «Lemonade».

I kjølvannet av opptredenen fikk Knowles-Carter massivt med negative tilbakemeldinger særlig fra countryfans i sosiale medier.

– Dette har vært kjempepolitisk. Det syns jeg lukter veldig god dramaturgi, sier serieskaper og podkastvert i Trumptirsdag, Gjermund Stenberg Eriksen.

Knowles-Carter har også opplevd å ikke få countrylåtene spilt på radiostasjoner som spiller den sjangeren. Tradisjonelt har countrysjangeren vært dominert av hvite artister.

Det har et mørkt bakteppe, sier Eriksen.

– Det var en utrolig vond og slem appropriasjon som foregikk gjennom 30- og 40-tallet der hvite amerikanere tok countrylåtene til svarte og ga de ut som hvit musikk.

– De drev også med blackface som vi ler av og syns er teit i dag, men det var altså et underholdningsinnslag i countryopptredener der hvite kledde seg ut og portretterte svarte som teite og dumme, sier Eriksen.

Kalkulert at albumet kommer nå

Disse radiostasjonene som Eriksen kaller «talk radio» lyttes hovedsakelig på av kulturkonservative og kristenkonservative. Og de har en klar politisk dimensjon.

– De som lytter til talk radio og den harde basen til det republikanske partiet har vært veldig overlappende, sier han.

Eriksen mener albumet er timet til det amerikanske valget i år.

– Jeg tror Beyoncé er så politisk at hun vet utmerket godt at slipper du albumet i slutten av oktober så får det ikke virke nok før presidentvalget i november.

– Innerst inne i meg så håper jeg Beyoncè er et politisk vesen, at hun vil at demokratiet skal vinne i november, sier Eriksen.

Eriksen mener tre ting må til for at Donald Trump, som han sier ikke er interessert i å videreføre et demokratisk samfunn, ikke skal komme til makten igjen.

– Alle som er på demokratiets side må mobiliseres, de som er i tvil må stemme på Joe Biden og de må få ned hatet mot fargede og frykten mot minoriteter.

Han tror det blant annet kan mykes opp dersom en svær svart artist som Knowles-Carter blir spilt på radiostasjonene og lyttet til av konservative amerikanere.

VALGET: I november går amerikanerne til stemmeurnene for å stemme på enten Joe Biden eller Donald Trump. Kan musikk vippe stemmene? Foto: AP / NTB

Ble historisk

Allerede under Superbowl, da alles øyne var rettet mot USAs aller største musikkartist, Taylor Swift og hennes fotball-kjæreste Travis Kelce, slapp Knowles-Carter to låter.

Låten Texas Hold 'Em og Knowles-Carter ble historisk da låten gikk inn på første plass på Billboards country-liste. For første gang toppet en afroamerikansk kvinne listen.

Under Grammy Awards i februar gjorde ektemannen Shawn Carter, kjent som Jay-Z, et poeng av at hans kone har vunnet 32 Grammy-priser, men aldri den prestisjetunge «Album of the year».

Skevik utelukker ikke at det kan skje nå.

– Jeg syns det er hennes tur. Jeg er veldig lettet og glad for at dette er en skikkelig bra plate, og ikke et krampetrekningsprosjekt. Hun motiveres av motstand.

GRAMMY: 32 statuetter har hun allerede mottatt, men kan hun vinne den gjeveste prisen for Cowboy Carter? Foto: Robyn Beck/AFP/NTB