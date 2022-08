Nødsamtalen: – Tor er drept!

I RETTEN: Tor Kjærviks samboer, Merethe Bertheussen, var sterkt preget under den første dagen i rettssaken mot Kjærviks sønn. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Han skulle komme og besøke oss, så rettet han pistolen mot faren og skjøt ham, sier Merete Bertheussen i nødsamtalen.

Hun har det svært vanskelig under avspillingen i Romerike og Glåmdal tingrett mandag morgen.

I samtalen fra april i fjor sliter politiet med å få klarhet i hva som har skjedd.

– Fort dere! roper Bertheussen.

– Dere må forte dere!

37-åringen er også tiltalt for å ha forsøkt å drepe Bertheussen.

– Han prøvde å skyte meg også, sier hun svært fortvilet.

Sønnen til Kjærvik erkjenner dette.

– Sykebilen er på vei

Samtidig som politimannen i samtalen prøver å få oversikt over hva som har skjedd, hører man at hun snakker med Kjærvik i bakgrunnen.

På dette tidspunktet er han fortsatt i live.

– Det går fint, Tor. Sykebilen er på vei. Han er skadet. Tor blør fra brystet, sier hun.

– Hva heter han som er skadet?

– Det er advokat Tor Kjærvik.

Sønnen har på dette tidspunktet forlatt åstedet.

Etter hvert tar nabo og tidligere statsadvokat Kristian Nicolaisen over 112-samtalen. Han skal senere vitne om at han fant naboen sin drept.

– Jeg har drept faren min

Kort tid etter at den 37 år gamle sønnen forlot farens bolig, ringte han selv inn og meldte seg for politiet.

Også denne samtalen ble spilt av i retten mandag.

I samtalen presenterer tiltalte seg med fullt navn. Han snakker kortfattet og tydelig:

– Jeg har nettopp gjort noe ulovlig, sier han.

– Hva har du gjort? spør kvinnen i den andre enden.

– Jeg har nettopp skutt og drept faren min, svarer sønnen.

Han forklarer også at han har kvittet seg med drapsvåpenet og at han ønsker å bli pågrepet så fort som mulig.

ÅSTEDET: Advokat Tor Kjærvik (70) ble drept i sitt eget hjem. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kvinnen i den andre enden vil vite hvorfor han har skutt faren sin.

– På grunn av en langvarig familiekonflikt, svarer sønnen.

Etter avtale med politikvinnen kjører han til Njårdhallen, der han blir pågrepet klokken 21.03.

Han har helt siden han ble avhørt første gangen erkjent at det var han som skjøt og drepte sin far. I retten mandag erkjente han også at han forsøkte å drepe Merete Bertheussen.

Spørsmål om psykisk helse

Den 37 år gamle sønnen erkjenner at han skjøt og drepte faren sin, samt at han forsøkte å drepe farens samboer med åtte skudd.

Aktor i saken, statsadvokat Sturla Henriksbø, mener det vanskeligste spørsmålet retten skal ta stilling til, er om siktede var tilregnelig på gjerningstidspunktet eller ei.

– Ingen av oss har en kikkert inn i noens hode, så vi må trekke slutninger ut fra hans utsagn og atferd slik det har fremstått for mennesker rundt ham, sa Henriksbø under sitt innledningsforedrag.

Tiltalte er i dag innlagt på psykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus.

– I fengsel fikk han et alvorlig psykisk sammenbrudd. Det er ingen tvil om at han hadde en psykose som del av det sammenbruddet, sier statsadvokaten.

