Nødmelding fra båt – ni personer havnet i sjøen

TOMREFJORD (TV 2) Flere personer havnet i fjorden og ble nedkjølt etter at en båt forliste. Båten som sank var ute på oppdrag knyttet til test av et nytt kystvaktskip.

Ni personer er hentet opp av sjøen i en redningsaksjon. De mottar helsehjelp på stedet, opplyser politiet til TV 2.

– Flere av dem er nedkjølt. De som er ekstra nedkjølt blir fraktet til sykehus, forteller operasjonsleder Leif Arne Mork i politiet til TV 2.

Operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter til TV 2 at båten de ni personene befant seg i da ulykken inntraff, har gått ned.

Båten beskrives som er arbeidsbåt med arbeidere tilknyttet Vard Langsten, der kystvaktskipet KV Bjørnøya ferdigstilles i disse dager.

Politiet vet ikke om arbeiderne var på vei til eller fra verftet, men bekrefter at forliset inntraff i forbindelse med et oppdrag.

To personer er fraktet til sykehus i Molde med ambulanse. Ingen av de ni skal være alvorlig skadet.



Verftsdirektør Ronny Opsjøen Langset ved Vard. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

– Skader på båt uvesentlig

Verftsdirektør Ronny Opsjøen Langset ved Vard sier til TV 2 at det både var arbeidere fra verftet, kystvakten og noen leverandører om bord i båten.

Slik han forstår det skal båten ha satt kursen tilbake til verftet før det gikk galt.

– Vi fikk heldigvis rimelig raskt vite at alle ni var hentet opp av sjøen. Da er vårt fokus at vi ivaretar de som er rammet og familien deres. Det er vårt umiddelbare fokus.

– Det viktigste er at alle er blitt hentet opp av sjøen. Så krysser vi fingrene for at det går greit med de involverte. Skader på kystbåten er helt uvesentlig akkurat.

Båten var ute på en teknisk kjøretur. Det vil si at man tester at de forskjellige systemene om bord på et nytt skip fungerer, forklarer Langset.

Har du tips eller bilder av hendelsen? Ta kontakt med TV 2s journalister her.

Testet ny skipsklasse

«KV Bjørnøya» er ett av tre nye kystvaktfartøy som Forsvaret enda ikke formelt har overtatt. Det har tirsdag vært ute på en testtur med verftet Vard, opplyser talsperson Jonny Karlsen ved Forsvarets operative hovedkvarter til TV 2.



– Skipene er egentlig bygget i Romania, og har blitt slept til dette verftet. Der blir de utrustet, testet og ferdigstilles. Forsvaret vil etter hvert ta over dem når de blir klare, sier Karlsen.

VERFT: Vard Langsten, hvor «KV Bjørnøya» blir ferdigstilt. Foto: Arne Rovick / TV 2.

De tre nye kystvaktskipene inngår i den nye «Jan Mayen»-klassen, som skal erstatte den gamle skipsklassen «Nordkapp» innen 2024.

Luftambulanse

Det var klokken 18.30 at en båt sendte ut nødmelding fra Tomrefjorden i Møre og Romsdal. Det skal klokken 19.30 ikke være flere personer i vannet.



– Noen tas med til sykehus i Molde for undersøkelser, resten tas imot på et mottak på stedet, sa Owe Frøland i HRS ifølge NTB.

Det er uklart hva som skal ha skjedd i forkant av personene skal ha havnet i vannet.

– Vi bistår HRS i forbindelse med melding om en båt som har forlist i fjorden. Det er ressurser på stedet som når tar hånd om folk som er i sjøen, skrev politiet på Twitter ved 19.10-tiden.

– Vi er involvert i det på landsiden. Hovedredningssentralen (HRS) har ansvaret for aksjonen og drifter det. Det er HRS som gir informasjon på dette, sa operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2 rundt 20 minutter tidligere.

To helikoptre, flere båter og politiet har rykket ut til Tomrefjord etter nødmeldingen.

Data fra MarineTraffic og FlightRadar viser at både luftambulanse og en redningsbåt har beveget seg rundt et sted like øst for munningen på Tomrefjorden.