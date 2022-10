NOAH ble kuttet – nå renner pengene inn

– Det er helt fantastisk. Dette viser hvor mye folk verdsetter arbeidet for dyrs rettigheter, og at de reagerer på urettferdighet, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.

Hun forteller at organisasjonen har fått inn rundt én million kroner i donasjoner den siste uken. Og det ser ikke ut til å stoppe med det første.

– Vi trenger absolutt hver eneste krone, sier Martinsen.

Fjernet fra statsbudsjettet

Det har kokt i sosiale medier den siste uken, etter det ble kjent at regjeringen foreslår å fjerne NOAH fra statsstøtteordningen i statsbudsjettet.

Tirsdag ble det kjent at Sophie Elise Isachsen donerer 100 000 kroner til til organisasjonen.

Hun er ikke alene. Påvirkere som Hanne-Lene Dahlgren og Veganergutta er blant andre som har opprettet Spleis til inntekt for NOAH.

ENGASJERT: Påvirker Sophie Elise Isachsen er engasjert i kampen for dyrs rettigheter. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

200 000 fra én enkelt donor

Den mest gavmilde donoren hittil er familien Dahle Moe, eiere i kosmetikk-kjeden Lush Norge.

De donerer 200 000 kroner til organisasjonen.

– Vi er enormt skuffet og mener det er uhørt at Senterpartiet med et pennestrøk valgte bort en kritisk røst for dyrene og miljøet, noe som vi synes må være en prioritet i et statsbudsjett i 2023. Vi ønsker derfor å bidra med en delvis kompensasjon, skriver eierne i en pressemelding.

DONERER: Familien Dahle Moe i Lush Norge har donert 200 000 kroner til NOAH. Foto: Lush Norge,

I det forrige statsbudsjettet fikk NOAH innvilget 730 000 kroner.

Nå har altså donasjonsbeløpet overgått dette med flere hundre tusen kroner.

Kjemper fortsatt for statsstøtte

Milliondonasjonen til tross, NOAH har ikke gitt opp kampen om fortsatt å få statsstøtte for sitt arbeid.

Det er det to årsaker til, ifølge Siri Martinsen.

– Vi er definitivt styrket av de fantastiske donasjonene, men kommer fortsatt til å kjempe for statsstøtten. Vi er nødt til å ha kapital for å kunne utfordre dyrefiendtlige vedtak og politikk. Det er milliardindustrier som tjener på å utnytte dyr, så vi må jobbe for å bli sterkest mulig.

Hun forklarer at det blant annet koster å ta dyrevernsaker til retten, og å lønne de ansatte i organisasjonen.

NOAH engasjerer seg i en rekke saker knyttet til dyrevern. Her fra en demonstrasjon mot pelsindustrien i 2017. Foto: Audun Braastad / NTB

For det andre er dette en prinsippsak, mener Martinsen.

– Politikerne skal ikke bestemme hva frivillige organisasjoner skal mene, sier hun.

Martinsen har tidligere kalt vedtaket en straffereaksjon på NOAH sin kritikk mot regjeringen.

Hun sier regjeringen driver forskjellsbehandling, og prioriterer støtte til organisasjoner som deler politisk syn med regjeringspartiene.

Tirsdag kveld barket Martinsen og landbruksministeren sammen på NRKs Debatten. Da mente statsråden at NOAH var en organisasjon som jobber mot norsk landbruk.

Støtteordningen NOAH har vært en del av, skal ifølge Landbruksdepartementet gå til «organisasjoner på nasjonalt nivå som arbeider innenfor landbruks- og matdepartementets målområde.»

STATSRÅD: Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har fjernet all støtte til NOAH. Hun mener organisasjonen ikke oppfyller kravene. Foto: Javad Parsa / NTB

– NOAH er satt i null fordi de ikke oppfyller formålet med støtteordningen. Jeg merker meg at NOAH mener dette er en hevnaksjon fra min og Senterpartiets side, men det er det altså ikke, sa Borch på Debatten.