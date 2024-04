No ser butikken til realitykjendisen slik ut

– Eg jobbar heiltid med å slette hatkommentarar og falske butikk-anmeldelsar. Butikkvindauget blei også tagga på i natt, skriv Enok Groven i ein tekstmelding til TV 2.



Modellen og den tidlegare realitydeltakaren oppheld seg for tida i Tel Aviv i Israel. Der jobbar han frivillig for organisasjonen Sar-El, som hjelper det israelske forsvaret (IDF).

Groven fortalde først om arbeidet i eit intervju med Bergensavisen. Han har klargjort matrasjonar, pussa våpen og organisert utstyr til dei israelske soldatane.

– Eg har overhovudet ingen tvil med det. Eg veit eg kjempar for det rette her. Då eg såg videoen frå Hamas sitt angrep 7. oktober, så visste eg med ein gang at eg gjorde det rette, seier Groven til BA.

I ISRAEL: Enok Groven var med i den første sesongen av «Anno» på NRK. No hjelper han til i Israel. Foto: Privat

«Zionist»

Intervjuet har tydelegvis skapt reaksjonar. Groven driv ein butikk med vintageklede i Bergen sentrum.

Natt til onsdag har nokon tagga ordet «Zionist» med store bokstavar på det store utstillingsvindauga ut mot gata.

BERGEN: Enok Groven er butikkeigar for klesbutikken som ligg i Bergen sentrum. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Eg har ikkje fått politimeld det enno. Det er litt vanskeleg frå Tel Aviv, seier han til TV 2.

Han omtalar taggingen som «pøbelstrekar» og «djevelskap».

– Dei folka som blir provosert er dei same folka som ikkje klarar å seie høgt at dei støttar Hamas. Korleis kan dei ikkje bli like provosert over angrepet på Israel 7. oktober?, spør Groven.

– Men det er ikkje så nøye. Dei kan bruke pengane sine ein annan plass enn i min butikk.

Stolt av det han gjer

På Google, der brukarar kan legge att vurderingar av butikken «Slit`an Vintage», har han også fått gjennomgå.



«Handler du her støtter du folkemord», skriv ein brukar i ein av butikkmeldingane.

Groven presiserer at han har sympati med dei som døyr i krigen og at han ikkje deltek i militære handlingar. Han jobbar med «logistikk og ikkje-stridande oppgåver», seier han til BA.

– Eg finn ikkje bevis for at Israel bryt folkeretten. Det var Hamas som starta denne krigen, seier Groven til TV 2.

– Eg er stolt av det eg gjer her nede. Men det kostar å fortelje sanninga. Eg bryr meg berre om at eg følgjer hjartet mitt.

STOLT: Det kostar å fortelje sanninga, seier Enok Groven om reaksjonane på at han er i Israel og hjelper til frivillig Foto: Privat

Drepne og sultråka barn

Over 33.000 menneske på Gaza er ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet drepne så langt i krigen. Over 75.000 er såra.

Minst 13.000 av dei drepne skal vera barn. Ifølge mellom anna WHO er det også barn som døyr av sult på Gaza no.

Groven meiner norske medium gir eit feil bilete av situasjonen på Gaza og stolar for mykje på tapstala som det Hamas-kontrollerte helsedepartementet leverer ut.