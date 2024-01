No har politiet sikta mannen i seks bedragerisaker

SVINDLA: Ein Oslo-mann selde dette kunstverket på Finn i fjor vår, utan å få betalt. No har bedragerianklagene mot ein mann og ei kvinne vakse i omfang. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Politiet utelukkar ikkje at det kan dukke opp fleire bedragerisaker mot 24-åringen og ei medsikta kvinne.

Anka dom for gruppevaldtekt:

Bergensavisen skreiv i helga at politiet har sikta ein 24 år gamal mann og ei kvinne i ei rekke med bedragerisaker.

Politimeldingane mot dei to skal ifølge avisa ha rulla inn jamt og trutt frå i fjor sommar og utover hausten.

– Totalt er det snakk om bedrageri for rundt 140.000 kroner, seier politiadvokat Per Øyvind Valland til BA.

18. januar gjekk politiet til aksjon og arresterte mannen og kvinna i ein leilegheit i Bergen sentrum. Med seg tok politiet også ei datamaskin og to mobiltelefonar.

– Aksjonen var planlagd sidan før jul. Vi har hatt dei på radaren, seier Valland til TV 2.

ETTERFORSKAR: Politiadvokat Per Øyvind Valland i Vest politidistrikt. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Kunst og bil

Han vil ikkje seie kva dei to har forklart i politiavhøyr eller korleis dei stiller seg til siktingane.

Men han bekreftar at det er snakk om fem saker som omhandlar kjøp og sal av bilar og ei sak som handlar om kjøp av eit kunstverk.

– Etter at saka var ute i Bergensavisen, har fleire henvendt seg til oss. Så får vi sjå om dei opplysningane dei meiner dei har, kan knyttast til sakene vi etterforskar, seier Valland.

Han utelukkar difor ikkje at det kan dukke opp fleire saker.

– Vi håpar at folk som kjenner seg att i det som no er skrive i media, tek kontakt med oss viss dei har informasjon om desse sakene eller andre saker, seier politiadvokaten.

Skal møte i ankesak

Den sikta kvinna nektar straffskuld.

Forsvarar Jørgen Riple seier til BA at han, etter å ha lese saksdokumenta, «antek at saka blir lagt vekk for hennar del».

Han har så langt ikkje svara TV 2.

Advokat Torbjørn Sognefest forsvarar den 24 år gamle mannen. Til TV 2 vil han verken svare på spørsmål eller kommentere kva klienten seier om siktingane.

24-åringen er ikkje totalt ukjent for bergenspolitiet. Han var nemleg ein av dei tre som i fjor vår møtte i Hordaland tingrett tiltalt for ei gruppevaldtekt av ei kvinne i 20-åra.

Han og ein til vart dømd til fleire års fengsel, medan den tredje og eldste tiltalte vart frikjent. Den no bedragerisikta mannen, som i fjor vår var 23 år, anka dommen på staden. Ankesaka skal opp i Gulating lagmannsrett i mars.

I mellomtida har han altså hamna i politiet sitt søkelys på nytt.

Kunst på Finn

Bergenspolitiet fekk den første meldinga i bedragerisakene tidleg på sommaren i fjor. Den saka omtalte TV 2.

Oslo-mannen Gunnar Bratsberg gav beskjed om at han var svindla på Finn. Til TV 2 fortalde han at han selde eit kunstverk for 20.000 kroner til ei kvinne på Finn mot slutten av mai.

Han gjekk med på å sende først og få betaling seinare. Men han sende det til ei venninne i Bergen, slik at kjøparen måtte møte opp fysisk for å hente kunstverket.

Biletet blei derimot henta av ein mann.

– Sidan har han ikkje svara på verken telefon, tekstmeldingar, Finn eller Vipps. Eg har ikkje fått pengane mine, sa Bratsberg, som politimelde begge to.

Dei hadde status som mistenkte då TV 2 skreiv om saka.

– Skuldar pengar

Dei fem andre bedragerisakene handlar om sal av bilar.

Ein mann BA har snakka med, seier han kjøpte ein BMW 1-serie frå bruktbilfirmaet til mannen i desember. Etterpå oppdaga han at bilen var pantsett for over 100.000 kroner.

– Annonsen på Finn såg veldig proff ut. Eg tenkte det var gode greier, seier ein mektig oppgitt Arne Bontveit til TV 2.

Panten i bilen Bontveit kjøpte, skal stamme frå to tidlegare avgjorde saker i forliksrådet. Der vart 24-åringen dømt til å betale tilbake pengar både til ei kvinne og ein mann i forbindelse med to bilhandlar, skriv BA.

Ifølge avisa er ikkje pengane betalt. I haust fekk begge to utlegg i BMW-en til 24-åringen. Som altså er same bilen som han selte til Bontveit i desember.

– Kriminalitet som råkar mange

Han politimelde 24-åringen no i januar. Men det er førebels ikkje tatt ut sikting i den saka.



Politiadvokat Per Øyvind Valland seier til TV 2 at dei no etterforskar sakene aktivt. Kor lang tid det vil ta, veit han ikkje.

– Det er relativt moderate beløp det dreier seg om, i kvart enkelt straffbart forhold. Men det er ein type kriminalitet som likevel råkar mange. Det er viktig at folk er vakne og ikkje betalar på førehand eller sender ting utan å få betalt.

Gunnar Bratsberg har framleis ikkje har fått pengar eller kunstverket sitt tilbake.

– Eg er litt oppgitt over politiets tidsbruk. Dei fekk alt på eit sølvfat av meg, og sidan har eg ikkje fått særleg med oppdateringar. Det er synd fleire kan ha blitt lurt i mellomtida.