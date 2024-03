Ninni (14) hedrer tvillingene

Tvillingene Mina og Mille (16) var som storesøstre for kusinen Ninni Adele Skogsholm Klamroth (14). Nå samler hun inn penger for å lage en storstilt bursdagskonsert i Askim, dagen de skulle ha fylt 18 år.

Kjente artister som Trygve Skaug, Staysman og Petter «Katastrofe» har allerede signalisert interesse for å opptre på arrangementet i folkeparken i Askim. Og flere skal være på gang.

– Da Mina og Mille kom fra Kongsvinger, flyttet de inn i kjellerleiligheten hos oss i Askim, sammen med tante Kirsti. Vi var veldig mye sammen og fikk et veldig nært forhold. De var som søstre for meg, sier Ninni Adele Skogsholm Klamroth (14).

Hun har hatt et vondt år etter at kusinene i fjor døde av overdose, bare 16 år gamle. Nylig konkluderte Statsforvalteren i Vestland med at jentene, som led av spiseforstyrrelser, ikke fikk forsvarlig behandling i psykiatrien og av Indre Østfold kommune.

14-åringen forteller om sorg, savn og et stort tomrom i ungdomsmiljøet.

– Det har vært veldig leit. Det var ikke forventet, for man tenker ikke at sånt kan skje. De var så nære og i en så ung alder.



NÆRT FORHOLD: Ninni forteller at hun hadde et så nært forhold til tvillingene at de føltes som de var søsken. Foto: Privat

14-åringen har bestemt seg for å hedre tvillingene i samarbeid med tanten, og moren til tvillingene, Kirsti Skogsholm.

Planen er å lage en stor bursdagsfest når de skulle ha fylt 18 år i august.

– Jeg har startet en Spleis og håper mange vil bidra. For da kan vi lage en folkefest og få inn gode artister. Jeg tror det kan være til hjelp for mange unge. Målet er å fylle folkeparken i Askim. Det skal være gratis, så alle kan komme. Så lager vi en hyggelig samling, som ikke bare er trist og vanskelig, sier hun.

SAMLER INN PENGER: Her viser Ninni Adele Skogsholm Klamroth Spleisen hun startet. Foto: olav wold

Det var Kirsti Skogsholm som fikk ideen til konserten da jentene hennes skulle fylt 17 år. Første bursdag uten tvillingene var hun alene i leiligheten sin.



– Jeg hadde det så vondt og trodde hjertet skulle briste. Da jeg var på graven og så blomstene og det enorme lyshavet, forsto jeg at det er veldig mange som føler det samme. Mange har et stort behov for å samles. Og da kom ideen til konserten. Vi trenger ikke være alene når noe er vanskelig. Åpenhet er så viktig og vi må være sammen med ungdommen, sier Skogsholm.



MORO: Her er Kirsti Skogsholm på konsert med Mina, Ninni og Mille. Foto: Privat

Moren til Ninni Adele Skogsholm Klamroth er stolt av at datteren bidrar.

– Det er så fint gjort og jeg håper mange støtter initiativet. Det koster henne mye. Og det var veldig vanskelig for henne å ikke kunne hjelpe da jentene var syke, og ikke fikk hjelpen de trengte, sier Liv Skogsholm.

14-åringen har som mål at hele folkeparken i Askim skal fylles 11. august. Og hun håper de får inn flere artister som venner og bekjente av tvillingene liker.

Kirsti Skogsholm er full av lovord om niesen sitt initiativ.

– Hun var veldig nær Mina og Mille. Og egenskapen hun har ved å sette i gang en Spleis for å samle ungdommen, overrasker meg ikke. Men jeg ble veldig rørt og synes det var et veldig fint initiativ.

MINNES: Ninni forteller at hun håper mange kommer når hun skal arrangere bursdagskonsert. Foto: Olav Wold

Moren vil starte en egen stiftelse i navnet til Mina og Mille dette året. Med mål om å bistå barn og ungdom med sammensatte problemer og deres foreldre. Bursdagskonserten blir dermed en slags start for det arbeidet hun planlegger. Og eventuelt overskudd vil gå til stiftelsen.

– Det siste året har vist at det er et stort behov for den stemmen jeg har blitt. Vi trenger en stiftelse som snakker høyt for barna som ikke får hjelpen de trenger for psykiske lidelser og rusmisbruk. Målet er å hjelpe de pårørende, og presse politikerne til å handle, slik at ikke flere dør, sier Skogsholm.



– Det at tante kjemper for andre er veldig modig. At hun tør å gå ut med hele historien om det de har gått gjennom, tror jeg kan hjelpe mange. Det er så viktig, sier 14-åringen.



Hun kikker over på tante Kirsti som sitter ved siden av henne i sofaen.

– Jeg blir så rørt. At min fineste, lille Ninni kommer med slike ord. Det er stort.