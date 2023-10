Ninja ble som 15-åring utsatt for Norges verste serieovergriper

– Man har jo vært nede i helvete et par ganger, forteller Ninja Krystad om overgrepet som merket henne for livet.

Ninja Krystad (38) var bare 15 år da hun ble voldtatt av Norges mest beryktede serieovergriper, Julio Kopseng, i 2001. Hun møtte han tilfeldig på stranden en sommerdag, og få dager etter ble hun en av hans mange voldsofre.

Ninja husker ikke mye fra det første møtet.

– Ofte blir minner visket bort som en forsvarsmekanisme, men jeg husker at han var en åpen og karismatisk type, og at han hadde med seg en hund.

Neste møte skjedde bare noen dager senere, på et utested i Oslo. Ninja var ute med en eldre venninne, men også fra denne kvelden er mye fortrengt hos Ninja.

Ninjas historie ble først omtalt i Svarttrost-podkasten «Serieovergriperen Julio Kopseng».

– Jeg husker ikke så mange detaljer der heller, men jeg har da mest sannsynlig blitt dopet ned med rohypnol. For det neste minnet er at jeg sitter i en taxi ved siden av han og er helt lammet, men klar i hodet. Og kjenner på en panikk fordi jeg skjønner at nå er jeg i en faresituasjon.

Det neste Ninja husker er fra selve overgrepet, i en leilighet Kopseng disponerte.

– Jeg har minner om at jeg ikke fikk gjort noe annet enn at jeg kjente på den panikken. Den følelsen av total skrekk. Så ble det heldigvis sort igjen fram til neste morgen, forteller Ninja.

Ba faren om ikke å gjøre noe

Dagen etter forsto Ninja at hun hadde blitt utsatt for en voldtekt, og fortalte etter hvert faren sin hva som hadde skjedd. Men hun ønsket ikke at han skulle gjøre noe med situasjonen.

– Han, stakkars, fikk streng beskjed av meg at han ikke fikk lov til å gjøre noe med det. Det er jo selvsagt forferdelig for en forelder å være kneblet i en slik situasjon. Så det er vondt og vanskelig, men han respekterte det, for jeg var så skadeskutt.

Heidi Reisvang er Julio Kopsengs forsvarer. Les hennes kommentar lenger nede i artikkelen.

38-åringen forteller at hun var redd for ikke å bli trodd.

– Og det kjente jeg at jeg ikke kunne forholde meg til oppi det kaoset jeg måtte «deale» med innvendig.

Anmeldte flere år senere

Ninja var så redd for ikke å bli trodd at det tok mange år før hun anmeldte voldtekten. Kopseng ble etter hvert et kjent ansikt i offentligheten, og dermed var det flere og flere ofre som sto fram.

Hele 21 kvinner anmeldte til slutt overgrepene de var blitt utsatt for, og Kopseng fikk den strengeste overgrepsdommen som noensinne er gitt, 21 års forvaring.

Nå er det over 22 år siden Ninja ble utsatt for overgrepet, men voldtekten har satt spor og hun har jobbet hardt for å komme videre.

– Man er jo veldig ung som 15-åring, og i en overgang fra barn til voksenverdenen. Det ble et brått og kjipt møte med hvordan verden kan være. De første årene var jeg «på rømmen», men da vokser det seg bare større og verre. Jeg ble til slutt tatt igjen, heldigvis, for det var veldig tøft da det eksploderte.

Vært nede i helvete

Ninja forteller at hun flere ganger har vært langt ned i kjelleren, men hun er i dag glad for at hun tok tak i det.

– Man har jo vært nede i helvete et par ganger. Men det er på godt og vondt det også, for det å være menneske er ikke lett uansett hva man opplever. Så de gangene der det har vært så mørkt at man har vært redd for at man ikke kommer opp igjen, er mye av grunnen til at jeg ønsker å snakke om dette.

Ninja poengterer at mange lar være å snakke om det de har opplevd.

– Det har jeg kjent på kroppen selv, så det er så viktig å snakke om disse tingene selv om det er fælt. For dette skjer mot altfor mange, forteller Ninja.



Bedt om prøveløslatelse

Nå har Julio Kopseng sonet minstedommen på ti år, og hans begjæring om prøveløslatelse skal behandles i januar. Ninja Krystad er trygg på at han vil bli værende i fengsel.

– Vi som samfunn må rehabilitere, men når det er et så ekstremt tilfelle som her, så kan man ikke ta sjansen. Jeg setter min lit til oppegående sakkyndige mennesker, sier Krystad.



Heidi Reisvang og advokatfullmektig Thea Jansen i Advokatfirmaet Elden har følgende kommentar om voldtektssakene Kopseng er dømt for:

– Kopseng sin stillingtaken til straffeskyld under rettssakene fremgår av de respektive dommene. Skyldspørsmålet i sakene er som kjent avgjort, og Kopseng har forholdt seg til dommene og nå sonet minstetiden.

– Når det gjelder hans synspunkt på sakene i dag, er dette et forhold som er relevant ved behandlingen av spørsmålet om prøveløslatelse. Kopseng ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media, og vi kommer tilbake til dette temaet i retten i januar.

Statsadvokat Andreas Magne Alfoni Strand sier til NTB at det fortsatt foreligger betydelig gjentakelsesfare og behov for å verne samfunnet mot Julio Kopseng.

– Vi mener at det ikke er grunnlag for prøveløslatelse. Han har gjennomført minstetiden, men tidsrammen for forvaringsstraffen går først ut i 2034. De sakkyndige som undersøkte ham i forbindelse med rettsbehandlingene, mente også at det vil være gjentakelsesfare i lang tid, sier Strand.