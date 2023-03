Nikolai (45) tok rentegrep: – Sparer 25.000 kroner

Norges Bank valgte torsdag å sette opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 3 prosent.

– Jeg ser ikke så positivt på det. Jeg må nok prioritere hardere, og fortsette å gå gjennom kostnader som jeg kan redusere. Som abonnementer, forsikringer og låneutgifter.

Det sier tobarnsfar Nikolai Nørregaard Høgset (45). TV 2 møter han i Dansens hus i Oslo, her jobber han som driftsteknisk leder.

KONTROLL: Høgset er avhengig av å ha kontroll på både økonomien sin og teknikken ved Dansens Hus i Oslo. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det har også vært viktig for meg å kaste mindre, og få ting til å vare lenger. Det er for så vidt også en del av jobben min, sier han.

– Sparer 25.000

Men Høgsets største besparelse kom fra å bytte bank.

– Jeg har tenkt på det lenge. Jeg gikk ut for å sjekke hva andre banker kunne tilby, og da fant jeg en bank som var billigere enn min, sier Høgset.

Høgset byttet bank i januar i år. Grunnen var den sterke renteoppgangen.

– I min situasjon vil jeg nok si at jeg sparer 25.000 til 35.000 kroner i året på å bytte bank, sier Høgset.

LØFT: Høgset forteller at det å bytte bank har gitt han et økonomisk løft. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er mye?

– Ja, det ene var at de hadde en lavere rente, men det handler også om at banken jeg byttet til, Bulder bank, gir ut et kundeutbytte, sier Høgset.

Noen banker tilbyr kundeutbytte. Som betyr at kunden mottar et årlig beløp fra banken. Summen er basert på bankens årlige overskudd, og hvor mye man selv har i lån og innskudd i banken.

Følg med

45-åringen forteller at det var verdt å bytte bank, til tross for at man må bruke litt tid på å overføre avtalegiroer og sette seg inn i et nytt system.

– Det er veldig viktig å følge med. Jeg har byttet bank flere ganger, og kommer nok til å bytte igjen om prisene endrer seg, sier Høgset.

Sentralbanken anslår videre at styringsrenten øker til rundt 3,5 prosent i sommer, avhengig av kronekursen og inflasjonen.

– Jeg har tatt høyde for at min økonomi vil tåle dette, men det vil helt klart bli strammere, sier Høgset.

Få kontroll

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet anbefaler alle om å få kontroll på de største kostnadspostene i økonomien.

– Det er normalt boliglånet og forsikringene. Man må ta kontakt med banken, og se hvordan de har tenkt å tilpasse seg etter det nye rentenivået til Norges bank for å forhandle gode vilkår, sier Jensen.

Jensen forteller at bankene har råd til å gi relativt gode rentetilbud.

– De har tjent mye penger på rentehevingene, og bankene trenger ikke å heve renten på lik linje med styringsrenten, sier Jensen.

FÅ OVERSIKT: Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet anbefaler alle om å se over rente-tilbudene til de ulike bankene. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Veldig lønnsomt

Han mener man bør skaffe seg oversikt over tilbudene, ved å blant annet sjekke Finansportalen. Ofte kan man spare store summer.

– Det er veldig lønnsomt å bytte bank. Det er ikke så komplisert heller, men har man en kompleks økonomi så kan man vurdere å flytte deler av økonomien, som boliglånet, sier Jensen.

– Kan man stole på disse nye digitale utfordrerbankene?

– Ja, det kan man. De er regulert på lik linje som de etablerte bankene. Det er ikke en god grunn til å være bekymret for utfordrerbankene, sier Jensen.

Stor økning etter jul

Administrerende direktør i Bulder bank, som er digitalkonseptet til Sparebanken Vest, Simen Eilertsen, forteller at det er stadig flere som tar grep for å få en lavere rente.

– Rentehevingene begynner å spise opp budsjettet til folk flest. Det kundene sier til oss er at det er vanskelig å holde oversikt over økonomien når rentene endrer seg såpass ofte.

– Legger dere merke til at flere ønsker å bytte bank nå?

– Det er helt klart. Vi har merket en vesentlig økning etter jul. I løpet 2023 har vi flyttet over tre milliarder kroner i boliglån til oss fra andre banker. Det er høy mobilitet blant bankkundene nå, som det var med strømkundene i fjor.

Ta ned forbruket

Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea forteller at flere nordmenn er opptatt av rentekostnaden sin nå.

– Jeg tror at våre kunder vil klare den renteøkningen som har vært, og kommer. Men noen må nok ta ned forbruket sitt, og endre noen vaner for å få økonomien til å gå i hop, sier Marjamaa.

ØKT BEVISSTHET: Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea, forteller at det er en økt bevissthet rundt personligøkonomi. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Marjamaa merker en økende interesse for bankbytte, og at det nå er en større bevissthet rundt renter.

– Vi har ikke et eksakt tall på antall nordmenn som bytter bank, men vi har en økt pågang hos oss. De er interesserte i et godt tilbud, og god rådgiving, sier Marjamaa.