Nikolai (18) skulle på guttetur: – En ekstra kjip situasjon

Drømmen ble knust for guttegjengen fra Askøy da beskjeden om Flyr-konkursen ble et faktum. Forbrukerrådet er klar på hva rettighetene dine er nå.

Tirsdag kveld kom nyheten om at det norske flyselskapet Flyr har gått konkurs. Det skjer etter at de mandag meldte at finansieringsplanen som skulle få inn nye penger, ikke hadde fungert.

– Alle avganger og billettsalg er som en konsekvens kansellert og billettsalget avviklet, skriver selskapet.

Nikolai Larsen (18) fra Askøy utenfor Bergen hadde nylig bestilt en kommende ferietur sammen med fire andre kamerater.

– Vi hadde gledet oss masse til å komme vekk fra vinteren på guttetur for å kose oss i varmere strøk, sier han til TV 2.

En av kameratene har feriehus i Alicante, og guttegjengen skulle derfor feriere der i en ukes tid fra starten av april.

Derfor var nedturen stor, da flyselskapet de hadde bestilt reisen med begjærte seg konkurs tirsdag kveld.

– Dette er en ekstra kjip situasjon, for vi er alle studenter og lærlinger. Derfor er det surt om vi må betale 15.000 ekstra - eller kanskje mer, dersom vi må kjøpe nye billetter, sier Larsen.

Vennegjengen hadde betalt rundt 6500 kroner per person for billettene, og studenten sier de ikke ante noe om at selskapet hadde problemer, før det dukket opp i nyhetene mandag.

Billetten ble bestilt gjennom selskapets nettside, og ble betalt med vanlig visa-kort gjennom betalingstjenesten Vipps.

Nå undersøker gjengen hvilke rettigheter de har, og frykten er stor for at alle pengene er tapt.

– Er håp

Det kan seniorrådgiver og forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet svare på.

– Når flyene blir innstilt må man ordne ny transport selv. Man har rett på pengene tilbake for de billettene. Det kan tyde på at Flyr ikke har råd til å betale. Siden alle har handlet med kort til Flyr, så er det håp om å få pengene tilbake du har krav på. Men det er ikke sikkert.

For å få pengene tilbake ved bruk av Visa-debit-kort, må du først klage til Flyr, og så til banken. Så det å få pengene tilbake kan ta lang tid. Siden pengene er hos Flyr, som er konkurs, havner man bak i køen hos kreditorene, og det vil være en vanskeligere prosess.

KRAV: Thomas Iversen sier at du vil få pengene tilbake hvis man har betalt med kredittkort for din Flyr-reise. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand, er ikke veldig positiv til at du kan vente deg pengene tilbake hvis du ikke har betalt med kredittkort.

– Da spørs det om ikke de pengene er tapt, og hvor lang tid det vil ta for å få igjen disse pengene.

For hvis du har betalt med kredittkort, så kan du være helt sikker.

– Kredittkortselskapene overfører ikke penger til Flyr før reisen er gjennomført. Dette betyr at for Flyr sin del, så er disse pengene fortsatt i god behold hvis du har betalt med kredittkort. Betalingen tilbake vil ta kortere eller lenger tid. Og det burde gå relativt uproblematisk, sier Iversen i Forbrukerrådet.

Flyr skriver i pressemeldingen som meldte om konkursen at de ber folk ta kontakt med sitt kredittkortselskap.

Håper folk har hørt på oppfordring

Tvetenstrand håper de fleste har hørt på oppfordringen til å bruke denne betalingsmåten.

– Jeg håper de fleste har betalt med kredittkort. Har du det, vil du få refundert billettene. Da må du hevende seg til kredittkortselskapene, og etter loven vil du få pengene tilbake. Og dette er en veldig god oppfordring om hvor viktig det er å betale med kredittkort for reiser.

OPPFORDRING: Cecilie tvetenstrand er forbrukerøkonom i Storebrand. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hvis du har lyst på penger til å dekke ekstra kostnader for ny billett et annet sted, kan du ha krav til å dekke merkostnadene. Men dette tror Iversen i forbrukerrådet er lite sannsynlig.

– Der ville jeg vært mindre optimistisk. Da må du melde det inn til konkursboet, men jeg ville hatt lave forventninger. Man bør heller bruke innsatsen på å finne billige billetter andre steder eller legge andre planer, sier Iversen.

Lave forventninger bør man også ha hvis man har bestilt en pakkereise, forteller Tvetenstrand i Storebrand.

– Det kan være problematisk. Gå rett til selskapene du har bestilt med, og se om det er mulighet for avbestilling.

Forsikring dekker ikke konkurs

Hvis du tror at forsikringsselskapet vil dekke den innstilte reisen, må Andreas Handeland i IF forsikring skuffe deg.

– En forsikring dekker ikke konkurser, det er en bransjestandard. Skulle den dekket det, ville det blitt mye dyrere.

Han sier de har hatt stor trafikk på sine telefoner etter at det ble kjent at Flyr hadde problemer, og etter kveldens konkurs.

SKUFFE: Andreas Handeland er kommunikasjonsdirektør i IF Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Etter meldingen om at det kom frem at planen ikke fungerte, så begynte telefonen å ringe hos oss. Det er mange som vil kontakte oss i kveld og dagene som kommer, og har billetter som de ikke får brukt. Mange planlegger ferier nå, og får mindre alternativer. Vi kan ikke erstatte penger som går tapt på grunn av konkurs.