Nidar har «slettet» påske

– Det er vel for å kunne utvide sesongen, så de ikke får klager på at de selger den så tidlig, sier Heidi Myrset (42) fra Fetsund.

Hun kikker ned på en pose påskemarsipan.

Vi møter henne i en dagligvarebutikk på Oslo sentralstasjon midt i februar måned. Det er syv uker til påske, men påskegodteriet er godt i gang med å bli rullet ut.

Nidar-produktene ser imidlertid annerledes ut.

– De ser kjedeligere ut, mener Myrset.

IKKE IMPONERT: Heidi Myrset liker ikke det nye designet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– De ser billigere ut. Dette er mer First Price. Det ser ikke ut som at de har brukt penger på designet, utdyper hun.

Hun likte bedre Nidars forrige design.

– Det var koseligere, mer påske.

Gulfargen er nok

En annen kunde i butikken, Harald Tancred Bye (32), har en annen teori om designendringen.

– Det er ikke alle som feirer påske, så dette er kanskje for å passe mer for alle? De prøver kanskje å være mer inkluderende? foreslår Bye.

Han synes designet er «helt greit», men lurer på om ikke Freia vil selge mer påskegodteri fordi det spiller mer på tradisjonelt norsk kultur.

– Jeg kjøper uansett ikke så mye påskegodt. Prisene har økt så mye i det siste, og da kutter man ned på det unødvendige, sier Bye til TV 2.

INKLUDERENDE: Harald Tancred Bye opplever det nye designet som mer inkluderende. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla, som eier Nida, forteller at påskegodteriet har fått nytt design for å gi et mer helhetlig inntrykk på serien.

Målet har vært å få et renere visuelt uttrykk.

– Vi har endret designet, slik at hele serien nå er gul med stor Nidar-logo, forteller Ekheim.

ÉN IGJEN: Miksposen har beholdt påske-brandingen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Minst ett av produktene har fremdeles «påske» i navnet, men i all hovedsak er ordet «påske» slettet.

– Hvorfor er ordet «påske» slettet?

– Vi får frem påske gjennom gulfargen og designet, derfor har vi tatt bort ordet, sier Ekheim.

Det er helt riktig, mener Tor Wallin Andreassen hos Norges Handelshøyskole. Han er professor i markedsføring.

– Gjennom lang tid har de brukt gulfargen, slik at vi i hodene våre kobler den til påske. Det gjør at de ikke trenger å bruke ordet påske eller andre symboler. Det er nok med fargen, så gjør vi resten av jobben i hodet, sier Andreassen til TV 2.

2021: Slik var designet på Nidars påskemarsipan før. Foto: Frode Sunde / TV 2

Åpner for lengre påskesesong

Orkla har derfor rett i at de kan gjøre designet enklere, uten å miste påskeassosiasjonen, mener han.

– Samtidig er det også støtte for å kunne si at når man fjerner påskeordet, kan man strekke sesongen lenger, ved å bruke julens farger allerede i oktober og gult allerede nå. Det er helt strategisk.

– Jeg kunne ha foreslått dette selv, som et markedsgrep overfor en leverandør. Da får de en lenger salgssyklus, sier professoren.

Nidar sier imidlertid at påskemarsipanen ikke er lansert tidligere i år enn før.

– Påskemarsipan er et sesongprodukt og kommer tradisjonen tro på samme tid hvert år. Også i år. Veldig mange er glad i marsipanen vår og kjøper den tidlig, sier Ekheim i Orkla.