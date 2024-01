Nicolai Tangen uenig med Støre: – Jammen ikke sikker

SKEPTISK: Oljefondsjef Nicolai Tangen er ikke sikker på at 2024 vil by på et økonomisk vendepunkt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

I sin nyttårstale startet Jonas Gahr Støre (Ap) året med å love at folk skal få bedre råd.

– Hver dag i hele denne tiden har vi jobbet mot et vendepunkt i økonomien. Ja, det har tatt tid, men vi nærmer oss dette vendepunktet nå, sa han.

Men den analysen deler ikke Nicolai Tangen. På spørsmål om 2024 blir et år hvor økonomien snur, nøler han.

– Det er jeg jammen ikke sikker på. Jeg tror vi må vente litt med å se på det.

– Når tror du det vil snu?

– Det vet jeg ikke. Det vet jeg rett og slett ikke, sier Tangen, som understreker at han i dette intervjuet kun uttaler seg om internasjonal økonomi.

TV 2 møter oljefondssjefen på NHOs årskonferanse tirsdag – som samler hele Norges næringselite under samme tak.

Frykter at inflasjonen har bitt seg fast

Fjoråret ble et turbulent år for økonomien med skyhøy prisvekst, rekordsvak krone og en rekke rentehevinger med håp om å få bukt med inflasjonen.



– Jeg tror 2024 blir ganske krevende også. Vi ser jo veldig lav vekst i Europa og vi ser en situasjon hvor inflasjonen potensielt kan være vanskelig å få ned internasjonalt, sier Tangen.

Han peker på en rekke usikkerhetsfaktorer som lønnsøkninger, klima- og transportfaktorer, og at den geopolitiske situasjonen fremdeles er vanskelig.

MOT STRØMMEN: Oljefondsjefen er ikke sikker på at prisveksten skal ned fort, slik en rekke andre økonomer har gitt håp om. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Ser vi signaler på at prisveksten skal ned?

– Jeg ser at mange økonomer er ganske optimistiske på at den skal ned ganske fort, men det er jeg ikke så sikker på. Det kan nok vare en stund, tror Tangen.

– Har prisveksten bitt seg fast?

– Det er vanskelig å si, men når lønningene nå øker for å kompensere for den tidligere prisstigningen, er det jo en risiko for at det så igjen går inn i prisene fordi bedrifter må kompensere for den lønnsøkningen de gir sine ansatte. Så det er et komplisert bilde, sier han.

– Må passe på

Tangen er heller ikke særlig optimistisk på vegne av vår alles felles sparegris, nemlig Oljefondet.

– Jeg tror det kan bli et krevende år. Jeg tror jo ikke vi kommer til å tjene så veldig mye penger. Så vi må være forsiktige å passe på at vi tar vare på de pengene vi har.

– Holder det deg våken om natten?

– Jeg har veldig mange kollegaer, inkludert masse flinke mennesker i Finansdepartementet, som er med på dette laget, så jeg sover for så vidt ganske greit.

Støre tar forbehold

Konfrontert med Tangens manglende optimisme, velger Støre å fremheve at han tar solide forbehold.

– Jeg tror det er riktig å ta en god del forbehold fordi verden er usikker. Det jeg har gjort er å peke på at SSB, Norges Bank og de fremste økonomene sier at nå flater prisstigningen ut og rentene kan gå ned, sier Støre, og legger til:

– Nicolai Tangen sitter og ser utover en stor verden som er usikker. Det er kriger og mange andre ting vi ikke har kontroll over. Det er klokt å ta forbehold, men jeg har troen, sier Støre.

HAR TROEN: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har troen på et vendepunkt i økonomien, til tross for noen forbehold. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det blir bedre

Hotellkongen Petter Stordalen er også optimistisk på vegne av økonomien inn i det nye året.

– Jeg er ganske overbevist om at det blir bedre i 2024 enn det var i 2023, sier han.

Etter et år hvor «alt» har blitt dyrere, tror Strawberry-eieren at vi nå går mot bedre tider.

OPTIMIST: Hotelleier og investor Petter Stordalen tror statsministeren har rett i at økonomien vil bli bedre i 2024. Foto: odd arne hartvigsen/TV2

– Glasset er halvfullt. Det verste ligger bak oss. Men det kommer til å ta litt tid.

– Tror du på Støre når han sier at vi skal få bedre råd i 2024?

– Det gjør jeg, det tror jeg er riktig. Det verste er bak oss. Men det kommer til å ta litt tid. Men jeg tror definitivt at Støre har rett, det blir bedre i 2024, sier han.