NHO-topp brukte 2 millioner i året på «relasjonsbygging»

Stormen rundt tidligere leder av NHO-foreningen Norsk Industri, Stein Lier-Hansen tilspisser seg.

Torsdag kveld avslørte E24 at NHO-foreningen Norsk Industri brukte over 2,4 millioner kroner på en jakthytte, jaktterreng sjøfly for gjester på Hardangervidda.



Nå opplyser Norsk Industri at Lier-Hansen brukte i gjennomsnitt 1,2 millioner kroner på såkalt «relasjonsaktivitet» hvert år mellom 2015 og 2023.

I tillegg brukte Lier-Hansen over 800.000 kroner hvert år på annen type relasjonsaktivitet.

– Omfattende relasjonsaktivitet

– Lier-Hansen har bedrevet omfattende relasjonsaktivitet blant annet på et jaktområde og en hytte på Dargesjå med sjøflytransport til og fra. Relasjonsaktivitetene har også vært utført på andre steder, skriver Norsk Industri på sine nettsider.

– Totalt var gjennomsnittet cirka 2 millioner kroner i året til relasjonsbygging i vid forstand, heter det.



Gjennom 9 år skal Lier-Hansen dermed ha brukt omtrent 18 millioner kroner på slik relasjonsbygging.

TV 2 har fredag vært i kontakt med Lier-Hansen. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Les hva Lier-Hansen sier til E24 nederst i saken.

Leide jakthytte

Fra 2015 til høsten 2023 leide Norsk Industri et jaktterreng med hytte på Hardangervidda.



Direktør Stein Lier-Hansen håndterte leieforholdet og besøkene. Han hadde også private jaktturer med venner og familie på eiendommen, avslørte E24.

I fire år av perioden ble det også leid inn et sjøfly.

Siden 2015 har Norsk Industri alene brukt over 2,3 millioner kroner på sjøflyet som fraktet gjestene inn og ut av jaktområdet, viser oversikten fra Norsk Industri.

Han var leder av arbeidsgiverorganisasjonen fra 2006 til han gikk av ved utgangen av 2023.



Lier-Hansen brukte også området til jakt med familie og venner.

Lier-Hansen sa til E24 at han mener bruken av området var «helt innenfor», og at administrasjonen i Norsk Industri var kjent med leieavtalen.

Han sluttet som direktør i arbeidsgiverforeningen på slutten av fjoråret.

Vil ikke dele deltakerliste

Fredag tok styret i Norsk Industri sterk avstand til Lier-Hansens bruk av hytta.

– Denne typen relasjonsaktivitet med jakt og fiske er langt fra det Norsk Industri ønsker å være forbundet med. Slik aktivitet har lite for seg, og aller viktigst er det en lite transparent måte å drive næringspolitisk virksomhet på, skriver arbeidsgiverforeningen.

TV 2 har bedt Norsk Industri om å dele en oversikt over hvem som har besøkt hytta sammen med Lier-Hansen.

– Av hensyn til deltakerne, som ikke har samtykket til eller blitt spurt om at deres deltakelse offentliggjøres, mener vi det blir feil å dele denne oversikten, sier styreleder Ståle Kyllingstad fredag kveld.

– Uakseptabel pengebruk

NHOs administrerende direktør, Ole Erik Almlid har uttalt seg om saken fredag.

– Det som har kommet fram mener vi er uakseptabel pengebruk. Dette er medlemmenes penger, og de skal være trygge på at de brukes fornuftig, sier Almlid til TV 2.



SJEF: NHOs administrerende direktør, Ole Erik Almlid. Foto: odd arne hartvigsen/TV2

Almlid forteller at han fikk en ekstern bekymringsmelding om pengebruken i fjor høst. Det tok han videre til styret i Norsk Industri.



– Med en gang de fikk oppmerksomhet om dette, ble dette leieforholdet stoppet.

– Er det naturlig at andre landsforeninger i NHO nå går igjennom de avtalene de måtte ha, og eventuelle tilleggsgoder for sine sjefer?



– Det er god og grundig gjennomgang hos alle landsforeninger i NHO når det gjelder slik praksis. Dette er noe alle opplever som fremmed. Det skjer ikke slike ting nå, sier NHO-direktøren.

E24 har fredag kveld bedt Lier-Hansen kommentere listen som Norsk Industri har frigitt.

– Her er det tatt med rubbel og bit, langt utover det som er knyttet til det som nå er tema. Jeg har brukt sjøfly i forbindelse med helt andre oppdrag, det vil si midt på sommeren for å delta eller rekke ulike møter og foredrag, etc, skriver Lier-Hansen i en melding til E24.



– Jeg trenger nå tid for å forstå hva som ligger inne i tallene år for år.