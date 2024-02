Nevner ikke rentekutt med ett ord

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier kampen mot inflasjonen ikke er over, og advarer mot for tidlige rentekutt.

– Det har lønt seg å være tålmodig, sier Ida Wolden Bache i sin årstale til representantskapet i Norges Bank torsdag kveld.

Hun viser til en studie av situasjoner med høy inflasjon fra 1970-årene som forskere ved det internasjonale pengefondet IMF utførte i 2023.

– Land som var tidlig ute med å senke renten da prisveksten viste tegn til å avta [erfarte] oftere enn andre land at inflasjonen skjøt fart på ny, sier Wolden Bache, og legger til:

– Det har vi med oss når vi setter renten, sier hun til TV 2.

TALEKLAR: Ida Wolden Bache. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ingen rentekutt å snakke om

På de to årene Ida Wolden Bache har vært sjef for Norges Bank har hun økt renten 12 ganger. Den siste tiden har også kritikken mot de mange økningene blitt større.

I et intervju med TV 2 i forkant av talen heller Wolden Bache iskaldt vann i årene på renteoptimistiske boliglånskunder.

– Vi tror det vil være behov for å holde renten oppe en stund fremover. Rentekostnadene vil fortsatt være høye, sier sentralbanksjefen.

Wolden Bache er opptatt av å forsvare rentegaloppen og advarer mot hva som kunne skjedd dersom renten ikke hadde blitt økt like mye og raskt.

– Det er også en kostnad hvis vi ikke reagerer, nemlig at prisene da kan stige raskere, kronen kan svekke seg mer, som kan gjøre det nødvendig å stramme til mer senere. Det ville rammet særlig de som har minst å gå på, sier hun.

– Vi er trygge på at det har vært riktig å sette opp renten, slår Wolden Bache fast.

Mer bevisste i butikken

Wolden Bache har valgt seg temaet «tillit» for årets tale. Der understreker hun viktigheten av at befolkningen har tillit til at Norges Bank styrer etter riktige mål, som at prisveksten over tid skal ligge på to prosent.

Wolden Bache sier det er viktig å bevare tilliten til inflasjonsmålet, også når rentekuttene svir på lommeboken til norske husholdninger. Det merker hun også selv.

– Jeg tror min familie, som andre familier, har merket prisveksten. Vi er nok kanskje litt mer bevisste når vi er i butikken enn vi var tidligere, sier Wolden Bache.

Særlig LO har vært kritiske til og anklaget Norges Bank for å være for ensidig opptatt av inflasjonsmålet, som dermed har gitt hyppige renteøkninger.

– Mener du kritikken mot renteøkningene kan utfordre tilliten dere har til å nå inflasjonsmålet?

– Nei. At det er debatt om pengepolitikken og kommer kritikk er kanskje ikke uventet og helt naturlig. Særlig med de siste årene, hvor vi har hatt en prisvekst klart over målet.

PÅ PULTEN: Ida Wolden Bache på sitt kontor i Norges Bank. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Vil ikke kommentere Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre har siden desember snakket på inn- og utpust om at norsk økonomi er ved et vendepunkt, at folk skal få bedre råd og at renten snart kan gå ned.

– Vi har prognoser for norsk økonomi i år som innebærer at veksten vil være lav, og det er store forskjeller mellom næringene. Vi må være forberedt på at arbeidsledigheten øker noe. Men vi venter at prisveksten vil avta og at kjøpekraften til husholdningene etter hvert kan begynne å stige igjen.

– Er Støre kanskje litt for optimistisk?

– Jeg skal ikke karakterisere statsministerens uttalelser, sier Wolden Bache.