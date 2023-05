Redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen er fornøyd med at Frp har kastet Lars Petters Solås ut av partiet, men anmelder ikke Solås for vold og trusler mot to reportere på nachspiel.

UAKSEPTABEL: Lars Petter Solås har innrømmet at han opptrådte uansvarlig på et nachspiel, og er ikke lenger medlem av Frp. Foto: Fremskrittspartiet / NTB Foto: Fremskrittspartiet

Solås er Frps listetopp foran kommunevalget i Oslo, men er ikke lenger medlem av partiet etter vedtaket i partiets sentralstyre søndag.

Avgjørelsen kom etter at Solås skal ha tatt kvelertak på en av Nettavisens reportere, og truet en annen. Han er også anklaget for å ha tatt en journalist i skrittet på nachspiel etter partiets landsmøtefest siste helgen i april.

– Reaksjonen er kontant og tydelig, og bærer preg av at dette er en veldig alvorlig sak, som vi også har tatt alvorlig, sier Stavrum.



TOTALVURDERING: Redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen anmelder ikke, blant annet på bakgrunn av Frps reaksjon. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Det har så langt ikke vært mulig å få kommentar fra Solås på at Frp har kastet ham ut av partiet.

– Solås har nylig fått vedtaket. Han er for tiden sykmeldt og vil være delvis utilgjengelig inntil videre, opplyser Frps assisterende generalsekretær Helge Fossum til TV 2.



Helhetlig vurdering

Nettavisens redaktør vurderte å politianmelde den tidligere Frp-toppen, men lar være.

– Vi har sterkt vurdert det, fordi vår medarbeider ble utsatt for vold, men vi valgte å ikke gjøre det ut fra en totalvurdering, og også ut fra hva Fremskrittspartiet gjør i saken, sier Stavrum.



– Var det et krav fra deg om at Frp måtte gå så langt for å unngå politianmeldelse?



– Nei, vi har ikke stilt noe krav om det, det er to forskjellige vurderinger. Vi ønsket å bidra med informasjon slik at partiet fikk klarhet i hva som skjedde, men når det gjelder politianmeldelse er det en avgjørelse helt uavhengig av hva Frp har gjort.



– Betyr det at du anser at hendelsen ikke var så alvorlig likevel at det var noen grunn til politianmeldelse?



– Nei, det har med en totalvurdering å gjøre. Nå har han fått en klar reaksjon, han er sykmeldt og har bedt om helsehjelp. Vårt ønske er at han tar imot den hjelpen, for det fremgår av Frps konklusjon at dette ikke er en enkelthendelse, sier Stavrum til TV 2.



Oppreisning for ansatte

Han anser reaksjonen mot Solås som en oppreisning for Nettavisens ansatte.

– Ja, det gjør jeg. jeg oppfatter at Fremskrittspartiet tar saken alvorlig, og de sier noe som egentlig burde være en selvfølge, nemlig at journalister og andre som oppholder seg i områder med Fremskrittspartifolk skal være trygge, og det håper vi også at vi opplever i fremtiden.

Solås beklaget sterkt sin oppførsel overfor journalistene i et innlegg på Facebook mandag:

«Jeg har dummet meg ut. Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister».

Solås opplyste at han har søkt hjelp hos psykolog for å hindre at noe slikt skal skje igjen.

Har frist 25. mai

Solås er fjernet som frontfigur og ordførerkandidat for Frp, men må selv søke valgstyret om fritak fra å stille som toppkandidat for partiet han ikke lenger er medlem av.



Dette må skje før valgstyrets møte 25. mai. Dersom valgstyret godkjenner en eventuell søknad, rykker Magnus Birkelund (36) fra Frogner opp fra andre til førsteplass på Oslo Frps liste.

Birkelund har ikke svart på henvendelser fra TV 2 mandag.

Solås er fratatt muligheten til å kunne velges til politisk og/eller organisatoriske tillitsverv frem til 1. januar 2027. Han fratas også muligheten til å kunne delta på arrangement og møter i regi av partiet frem til 1. januar 2026.