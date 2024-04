Nett-trollene herjer. Én gruppe er verst – og mødre rammes

DISKUSJON: Ingri Moen får ofte kommentarer på hvordan hun oppdrar barna sine. Det blir ofte en diskusjon i kommentarfeltet, selv om det bare var et koselig innlegg. Foto: Privat

– Jeg er hardhudet. Jeg står for det jeg gjør. Folk får mene det de vil.

Det sier 24 år gamle Ingri Moen. Etter flere år som influenser i sosiale medier er hun blitt vant med kritikk. Avsender av kritikken, reagerer hun likevel på:

– Hvorfor skal mødre dømme andre mødre?

Én gruppe skiller seg ut

Ingri Moen er ikke alene om å dele familie- og småbarnslivet i sosiale medier. Selv har hun valgt plattformene TiTtok og Instagram, der følgerne hennes får bli kjent med barna Edvard og Sonja.

KJERNEFAMILIEN: Ingri Moen og mannen Jan-Kristian Karlsen fikk lille Edvard da de var 21 år og Sonja da de var 23 år. Foto: Privat

Kommentarfeltet flommer gjerne over av tilbakemeldinger.

En gruppe skiller seg ut som særlig negative:

– Det er den eldre generasjonen som kommenterer negativt. Spesielt kvinner, forteller Moen.

Hun beskriver en situasjon der hun fortalte om at hun og samboeren sover på hvert sitt rom, med hvert sitt barn. Samsoving er et omdiskutert tema i småbarnsverden, og det ble raskt tydelig i kommentarfeltet.

– Det er verst fra kvinnene som har vært mødre i mange år. Jeg føler de kritiserer meg fordi jeg ikke har like mye erfaring som dem, sier hun.

Til sammenligning opplever hun støtte og positiv stemning hos den yngre garde:

– De unge mødrene har skapt et fellesskap. Vi heier på hverandre.

Bedrevitere

Har eldre brukere av sosiale medier en trang til å kommentere og engasjere seg? Ja, mener Marika Lüders, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO.

FACEBOOK: Lüders forteller at den eldre generasjonen er mest aktiv på Facebook, det har vært en del av livet deres i 20 år, så de er ikke ukjent med plattformen. Foto: Olaf Christensen

– De føler seg kanskje berettiget til å kommentere fordi de har erfaring som foreldre. De blir bedrevitere, sier hun, og legger til at yngre har en annen erfaring med det sosiale livet på internett:

– Unge har vokst opp med globale plattformer og forstår hva det betyr å være synlig i disse plattformene.

Særlig i situasjoner der yngre løser foreldrerollen på en annerledes eller moderne måte, kan kommentarfeltet spisse seg, sier professoren.

– Når noen har tatt et annerledes valg enn dem, kan nok kommentarene sitte løst.

Frykter smitteeffekt

Tilbake på internett er stemning mellom Moen og følgere med tips og råd, noe mer betent. Hun er bekymret for at slik oppførsel i sosiale medier kan ha en smitteeffekt.

– Mobbing begynner i hjemmet. Hvis foreldrene legger ut stygge kommentarer, mener jeg barna deres lærer av dem og gjør det samme selv, sier hun.

Hun har selv erfart at følgere og brukere i sosiale medier lar seg rive med i negative diskusjoner.

OPPDRAGELSE: Moen visste tidlig hvordan hun ville oppdra barna sine. Her er hun gravid med førstemann. Foto: Privat

– Folk slenger seg på, og begynner å diskutere mine valg seg imellom. Veldig mange har et behov for å skrive stygt til andre, sier hun, og legger til:

– De henviser til ytringsfriheten, men det er ikke nødvendig å ytre meningene sine på en slem måte.

Et uønsket publikum

Professor Lüders mener brukernes oppførsel på Facebook kan skille seg drastisk fra andre plattformer som TikTok eller Instagram. Alder er en tydelig faktor her:

– For 40-50-åringer har Facebook vært en del av livene deres i tjue år. De er ikke ukjent med plattformen og har nok fått med seg hva som er riktig og galt.

Hun mener unge influensere bør forberede seg på hva slags publikum de utilsiktet kan få i sosiale medier.

– Det er vanskelig å kontrollere hvem man får som publikum. Jeg regner med at unge mødre ikke sikter til 40-50-åringer som sitt publikum, men man få forberede seg på at de er synlig også for dem. Det kan komme med kostnader, sier hun.

På spørsmål om hvor vidt det er en fordel å svare på de ufine kommentarene sier Lüders følgende:

– Man kan jo ta det opp i et nytt innlegg, men det kan slå ut begge veier. Ikke alle vil ta del i diskusjoner i kommentarfeltet som handler om kritikk av valgene man har tatt, sier hun.