Nestleder om Moxnes: – Har full tillit

Marie Sneve Martinussen mener Bjørnar Moxnes har «drete på draget», men fastholder at han har full tillit blant partifellene.

Saken oppdateres.

Rødt holdt et ekstraordinært landsstyremøte mandag kveld etter nyheten om at partiets leder Bjørnar Moxnes er sykmeldt.



I etterkant møtte Rødts 1. nestleder Marie Sneve Martinussen pressen foran Stortinget.

– De aller fleste tok ordet, og alle som sa noe, uttrykte full tillit til Bjørnar. Det kom konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger, men tillitsspørsmålet var tydelig, sier Sneve Martinussen.

UTEN: Marie Sneve Martinussen forteller at hun og partiet gjerne skulle vært foruten brille-saken.

– Ikke et offer

31 av landsstyrets 37 representanter deltok på møtet.



– Det var ingen som tok til orde for en formell partihåndtering av tillitsspørsmålet til Bjørnar, sier Sneve Martinussen.

Moxnes er sykmeldt til 18. juli. Sneve Martinussen vil fungere som leder frem til det.



Hun forteller at Moxnes er preget som følge av saken.

– Sånn jeg har opplevd Bjørnar de siste dagene har han vært opptatt av å legge alle kortene på bordet og rydde opp etter seg. Det har tatt på. Det skal også sies at han ikke er et offer, men sånn situasjonen er nå, så er han sykmeldt, sier den midlertidige lederen.

– Duste tullesak

Nestlederen opplever ikke at Moxnes har forklart seg konsekvent til henne om saken.

– Nei, det gjør jeg ikke. Og det er en del av den kritikkfulle håndteringen til Bjørnar, som jeg er skuffet over.

Nestlederen føler seg imidlertid trygg på at Moxnes nå har lagt alle kortene på bordet.

– Det har han. Hvis ikke hadde jeg vært veldig nervøs på det tidspunktet her. Jeg er helt trygg på det og det er så klart helt nødvendig for den tilliten jeg har til ham videre.

– Tenker du at oppmerksomheten som denne saken har fått, har vært nødvendig?

– Åpenbart ikke. Det er en dustete tullesak. Bjørnar har «drete på draget», og jeg tror både at han og Rødts 14.000 medlemmer, og sikkert enda flere tusen velgere, veldig gjerne skulle vært uten denne saken.

– Ekstremt viktig

TV 2s kommentator, Aslak Eriksrud, mener dette er en «ekstremt vanskelig, pinlig og selvforskyldt sak» for Moxnes.

– Når nestlederen sier at han har «drete på draget» , sier det noe om alvorlighetsgraden i saken. Det var viktig for Moxnes at han har de fremste tillitsvalgte bak seg i spørsmålet om han fortjener å fortsette som leder eller ikke, sier Eriksrud.

VELGERFLUKT: TV 2s kommentator, Aslak Eriksrud, mener Bjørnar Moxnes er helt avhengig av at velgerne ikke forlater partiet fremover. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Selv om partiet slår ring om Moxnes, er kommentatoren overbevist om at saken vil prege valgkampen til Rødt-lederen.

– Det vil følge han i valgkampen, når han står på stands, i debatter og i sosiale medier. Mange har det morsomt på hans bekostning, så dette er ikke en god sak for han, sier Eriksrud.

Mener håndteringen er katastrofal

Ifølge Snevre Martinussen sparte ikke Røds landsstyre på glosene da de skulle beskrive Moxnes sin håndtering av saken:

– Det var et rikt vokabular, «falut», «pinlig», «dust». Det er helt klart at det Bjørnar Moxnes har gjort har vært veldig dumt. Det har vært ulovlig, han har håndtert det veldig dårlig og folk er skuffet, sier hun.

Aslak Eriksrud omtaler håndteringen som «en renspikket katastrofe».

– Moxnes gjorde det han kunne for å bagatellisere saken. Så utviklet historien seg til en situasjon hvor han i panikk gjorde seg til en butikktyv ved å unngå en pinlig situasjon hvor han måtte levere tilbake brillene, sier han.

Selv om saken vil prege valgkampen, tror kommentatoren den til slutt vil blåse over.

– Politikere har gjort dumme ting før, brutt loven, fått bøter. De har kommet seg videre de også.