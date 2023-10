Nestlé svarer på barnegrøt-kritikken: – Steile fronter

– Man er nødt til å vurdere helheten på produktet, og ikke stå fast på enkeltingredienser. Nestlés grøter inneholder fra 17g-25g sukkerarter per 100 gram grøtpulver.

Mesteparten av hvetemelet forblir i sin opprinnelige form, kun en liten del av hvetemelet gjennomgår såkalt mild hydrolyse, dvs at kun en mindre andel av hvetemelet brytes ned. Hvetemelet brytes ikke ned for å gjør grøten søtere, men for å oppnå riktig konsistens og energitetthet på grøten (ref. WHO).

Det norske regelverket sier at man uansett hydrolyseringsgrad må skrive «nedbrut hvetemel», uavhengig av hvor stor andel det tilsatte melet som faktisk brytes ned.

Det aller meste av sukkerartene kommer fra melkesukker (laktose), og det vil naturlig nok gi en søtere smak. For de som er opptatt av sukkerarter, så er det et viktig poeng at en porsjon Nestlé-grøt vil gi mellom 4,8g - 7g sukkerarter, sammenlignet med en porsjon hjemmelaget grøt tilsatt morsmelk eller morsmelkerstatning (oppskrift fra helsenorge.no) som vil gi ca 6 - 8,6g sukkerarter.

En baby har ikke forutsetninger for å spise all type ubehandlet mat, da mange matvarer kan være tungt fordøyelig, som for eksempel hele korn. En porsjon babymat må være lett fordøyelig og i tillegg gi mye næring, altså ha høy tetthet på energi og næringsstoffer. Man må ikke glemme at små babyer ikke er små voksne.

Helsedirektoratet anbefaler kjøpegrøt som et fullverdig måltid med god ernæringsprofil, som dekker næringsgapet i en begrenset periode når barnet vokser mye og har et økt behov for essensielle mineraler og næringsstoffer, og da spesielt økt behov for jern.

Kilde: Celin Huseby, kommunikasjonssjef i Nestlé Norge