Nesten tre av fire hybler hadde avvik

Er du en av de som bor i en trang hybel i en kjeller, som du lurer på om egentlig er godkjent?

Slike hybler har Direktoratet for byggkvalitet ønsket å gjøre noe med.

Gjennom en tilsynskampanje har de sammen med 63 kommuner i høst sjekket rundt 200 hybler og utleieboliger.

Det ble funnet avvik i 145 av tilsynene som ble utført, ifølge direktoratet.

Flere av funnene var blant annet ulovlig bruk av kjellere og manglende rømningsveier.

Prosjektleder Øyvind Kikut beskriver kampanjen som en suksess og forteller at de vil vurdere å gjøre det igjen.

– Det er en god mulighet for oss og for departementene å få tilbakemelding fra kommunene. Det kan også si noe om hvor skoen trykker, slik at vi lettere kan hjelpe kommunene, sier Kikut.

– Har noe for seg

Han forteller at prosjektet oppsto etter at det for noen år siden ble lagt fram en lov som skulle gjøre det lettere for folk å leie ut boliger.

Alle kommuner har en plikt til å utføre tilsyn på boliger som kan være ulovlig, men de er avhengig av tips for å få utført tilsyn.

– Departementene har gjort det slik at man kan lettere føre tilsyn, så man ser at regelverket har fungert, sier han.

Kikut forteller at avvikene er alt fra at det er en fullt beboelig hybel, men der det ikke er søkt om godkjennelse, til hybler uten rømningsveier.

– Men det viser jo at kommunens tilsynsvirksomhet har noe for seg, og at det nytter å føre tilsyn.

Rømningsveier viktigst

Forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet peker på at det finnes flere krav til utleieboliger. Selv om noen av disse varierer etter hvilken type bolig det er snakk om, er mye likt.

– Boligen skal ha tilfredsstillende brannrømningsveier, takhøyde, dagslys, ventilasjon og mye annet. Utleieboligen må tilfredsstille lovkravene, og være godkjent for varig beboelse, skriver hun i en epost til TV 2.

IKKE OVERRASKET: Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet sier utleiemarkedet mange steder fungerer dårlig. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Det viktigste med tanke på sikkerhet er rømningsveier, påpeker Gløersen. Det kan imidlertid være vanskelig for den enkelte å vurdere om boligen de vurdere å leie er ulovlig.

– Det kan være lurt å stille spørsmål rundt dette på visning, og man kan be om å få se ting som røykvarslere, brannslukningapparater og rømningsveier.

Ikke overrasket

Ulovlig utleie kan også få store konsekvenser for utleieren, legger Gløersen til.

– Hvis den ulovlige utleien fører til skade på liv eller helse kan utleieren risikere erstatningsansvar og, i verste fall, straffansvar. Leietaker kan også heve leiekontrakten eller kreve manglene utbedret.

Ifølge Gløersen er ikke Forbrukerrådet overrasket over at så mange av de undersøkte utleieboligene hadde mangler.

– Veldig mange leier ut uten å sørge for godkjenning, og kommunene prioriterer dessverre ikke å følge opp boligutleie. Utleiemarkedet er mange steder et dårlig fungerende marked, og vi hører stadig om helseskadelige og ikke godkjente utleieenheter.