– Nesten håpløst å gjøre noe med det

HAVNESPY: En klase med japansk sjøpung under en kai i Florø. Disse koloniene kan formere seg i stor skala. Foto: Havforskningsinstituttet

Det oppdages stadig mer «havnespy». Nå skal Havforskningsinstituttet undersøke over 50 havner, kaier og områder langs norskekysten.

Det er hvitt, klebrig og dekker alt fra steiner til tang og tare.

Den japanske sjøpungen, også kalt «havnespy», brer seg på sjøbunnen, og hindrer sollyset i å stråle ned til de undersjøiske organismene på havbunnen.

– Man blir jo oppgitt. Dette er en art som vil ha stor effekt på samfunnene der nede, sier Vivian Husa i Havforskningsinstituttet.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Omfattende kartlegging

Hun har hovedansvaret for arbeidet med havnespy-problemet, og har oversendt TV 2 nye videoer fra sjøbunnen utenfor Haugesund og Florø.

På sistnevnte sted har man kun sett den på berg, men utenfor Haugesund ser man store mengder sjøpung dekke tareskogen.

– Se på alle stilkene som stikker opp. Det er tare som ikke har klart å lage nye blad i år, på grunn av sjøpungen.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Nå er Havforskningsinstituttet i gang med en storstilt kartlegging, for å finne ut hvor stort problemet faktisk er.

Titalls havner

Husa forteller at forskerne skal undersøke minst 50 havner og kaier, fra Lysefjorden i Vestland til Arna utenfor Bergen.

Undersøkelsene gjøres først ved at forskerne tar vannprøver.

Hvis prøvene slår positivt ut på havnespy, skal områdene undersøkes med undervannsdrone som filmer områdene.

– Dette er den tetteste oppfølgingen noe sted i Norge. Det er viktig å finne ut om det er havnespy utenfor kaier, eller om det bare er i selve skipshavnene. Spørsmålet er hvordan dette utvikler seg, og om sjøpungen sprer seg til naturlige habitat, sier Husa.

– Hvor alvorlig er det hvis det skjer?

– Det kommer an på mengden, men det kan føre til reduserte tareskoger og undersjøiske samfunn.

TETT PÅ: Havforsker Vivian Husa er den som jobber aller tettest på havnespy-problemet ved Havforskningsinsituttet i Bergen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Oppdaget i 2020

Havnespy er et relativt nytt problem. Det ble for alvor oppdaget langs norskekysten så sent som i 2020.

Sjøpungen sprer seg når larver fester seg under skip og båter, og danner kolonier. Ved ankomst i andre land, drypper biter av kolonien ned på sjøbunnen og formerer seg der.

I USA, Nederland, England og New Zealand har sjøpung-arten vært et problem siden starten på 2000-tallet.

I Norge er arten mest utbredt på sørvestlandet, med største konsentrasjoner rundt Stavanger, Haugesund, Egersund, Gulen, Florø og Askøy utenfor Bergen.

I Engøysundet i Rogaland, dekker havnespyet 50 prosent av havbunnen.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Millimeter-larver

Havforsker Husa sier det er vanskelig å fjerne havnespyet.

De små dyrene som danner koloniene er kun millimeter store, og alle kan vokse opp til en ny koloni.

Ved fysisk fjerning vil man få mange små fragmenter som kan spres til nye områder.

– Havnespyet dukker opp så mange steder nå, at det er nesten håpløst å gjøre noe med det. Vi har testet ut forskjellige tiltak, men både vi i Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet vil holde på resultatene til dataene er publisert.

SPREDNING: Selve sjøpung-larvene er små, men de kan formere seg fort og dekke store deler av tareskogen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Senioringeniør Ida Maria Evensen i direktoratet har tidligere sagt til TV 2 at de samarbeider med havforskningen og å teste ut såkalt ozonbobling.

Dette er en teknikk der man bruker oksidert klorin til å drepe sjøpungen. Ifølge Husa virket ikke dette i det hele tatt, og sjøpungen levde i beste velgående etter behandling.

– Vi har også testet behandlingsmidler for lakselus og brent kalk i ulike former, sier hun.

Båt-tiltak

I april rapporterte Miljødirektoratet at havnespyet for første gang var påvist nord for Sognefjorden.

Selv om man ennå ikke kan gjøre så mye med selve havnespyet, ser man på tiltak mot båtene som tar det med til kysten vår.

– Det gjør det mulig å sette inn tiltak for å bremse og hindre spredningen, og forhåpentligvis redusere de negative konsekvensene arten har for naturmangfold og marine næringer, skriver miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.