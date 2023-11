Nest dårligste måling for Ap noensinne

Arbeiderpartiet går kraftig tilbake fra TV 2s forrige gallup. I oktober endte Ap på 20,6 prosent.

Nå går partiet ned nesten fire prosentpoeng, til 16,8 prosent i Verians (tidligere Kantar) måling for TV 2.

Dette er det nest dårligste resultatet Arbeiderpartiet har fått noensinne på TV 2s målinger. Høyre derimot, øker på novembermålingen.

FALLER: Jonas Gahr Støres Arbeiderparti faller kraftig på TV 2s novembermåling. Foto: Per Haugen / TV 2

Hadde det norske folk skulle gått til valglokalene i morgen, hadde det blitt et regjeringsskifte. Det er et borgerlig flertall for Frp, Høyre, Venstre og KrF.

Med den nye målingen mister Arbeiderpartiet 13 mandater fra stortingsvalget i 2021. Høyre vinner 14 mandater.

– De uten ansvar har det enklere



Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) erkjenner at partiet har større ambisjoner enn å ligge på skarve 17 prosent.

– Det er jo veldig dårlige tall, det er ikke noe tvil om det, sier statsministeren til TV 2.



Støre sier det ikke er enkelt peke på enkeltgrunner, men at dette trolig er tall som er preget av den tiden vi lever i nå.

– Prisstigningen, rentene biter nå, det er hverdagen til mange mennesker. Vi som styrer får ofte spørsmålet «hvorfor blir ikke dette løst?» Vi har en plan for det, og jeg mener vi begynner å resultater av den planen.



Partilederen vil ikke avgjøre om habilitetssakene og statsrådsrokaden kan ha hatt en innvirkning på nedgangen.

– Det er vanskelig å si. Jeg mener vi har fått et godt lag som skal gjennomføre politikk. Det blir oppgaven vår framover nå, og få oppmerksomheten over på politikken.



FOR DÅRLIG: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er ikke fornøyd med resultatet i TV 2s ferske gallup. TV 2 møter statsministeren på Utdanningsforbundets landsmøte. Foto: Per Haugen / TV 2

I bakgrunnstallene fra målingen har TV 2s tallknusere regnet ut at Arbeiderpartiet har mistet over 50 000 velgere til SV.

Støre mener det er en mer krevende situasjon å være i regjering enn det å stå utenfor.

– Det er vi som sitter med ansvaret i en veldig krevende tid for mange. De som styrer får et spesielt ansvar. De som står utenfor ansvar, har det litt enklere, men vi skal ta dette på fullt alvor, og få dette tallet opp.

Solberg: – De har gjort mye feil

Høyre hadde en nedgang på 2,9 prosentpoeng ved oktobergallupen. Nå kan det se ut som det har snudd, og Høyre går frem med 0,5 prosentpoeng og ender på 27,5 %.

Partileder Erna Solberg er fornøyd med fremgangen.

– Det er veldig hyggelig!

Solberg og hennes ektemann Sindre Finnes har vært svært mye i media den siste måneden i forbindelse med den pågående habilitet skandalen. Fredag kunngjorde Økokrim at de ikke vil etterforske aksjesaken.

Solberg forteller at hun har vært bekymret for om målingene skulle ned, når fokuset primært har handlet om aksjesaken.

LETTET: Erna Solberg innrømmer at hun har vært bekymret for om målingene ville gi dårligere resultat ettersom det har vært mer fokus på henne personlig og aksjesaken til hennes ektemann Sindre Finne.s Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Det er klart jeg har vært bekymret både for sakens innhold, for utviklingen og hvordan folk oppfatter dette.

– Så positive målinger er en liten lettelse?

– Det er det selvfølgelig, i en sånn situasjon, sier hun. Og legger til:

– Jeg tror at dette viser at folk kanskje er mest opptatt av de politiske sakene og det å se fremover.



I tillegg peker Høyre-lederen på det hun mener er Arbeiderpartiets feilende prioriteringer.

– Jeg mener jo at de (Arbeiderpartiet, journ.anm.) har gjort mye feil i den perioden de har sittet. De har brukt mye tid på reverseringer og endringer av politikk som folk ikke skjønner helt noe av. Også har de ikke truffet på de store utfordringene, sier Solberg.

Gallupens vinner

SV går frem med nesten 1,2 prosentpoeng, til 9,9 prosent. SV er dermed gallupens vinner med størst fremgang.

– Det er veldig gledelig, det er skikkelig artig å se at flere vil stemme SV. Det tror jeg viser at folk ønsker en tydelig politikk og kraftfulle grep, både for miljø og for fordeling, sier en fornøyd partileder Kirsti Bergstø.



Bergstø tror det er dyrtid og klimautfordringer som lokker flere av velgerne over til SV.

– Mange er nok fortvilet over at matkøene øker, flere sliter med å få endene til å møtes, også folk med vanlig jobb, sier hun.

PÅ VEI OPP: SV-leder Kirsti Bergstø er fornøyd med at partiet er på vei opp på målingene. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Utregningen til TV 2s tallknusere, basert på bakgrunnstall fra månedens gallup, viser at et uvanlig høyt antall Arbeiderparti-velgere går til SV.

Det er gode nyheter for SV alene, men Bergstø forteller at hun ønsker seg en sterkere venstreside totalt.

– Jeg ønsker alle velgerne velkommen til oss. Og så håper jeg at velgerne som har gått mot høyre finner tilbake igjen til Arbeiderpartiet. Det er summen av de som ønsker sterkere fellesskap som er med å sikre det. Og så er jeg er først og fremst glad for alle som ønsker å stemme SV, sier hun.