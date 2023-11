Nektet å trykke statsstøttet brosjyre – mente det var porno

Trykkeriet kansellerte ordren, fordi de mente det var porno. Etter at TV 2 tok kontakt, ble det happy ending.

I flere år har organisasjonen SMil Norge trykket opp informasjonsbrosjyre, med støtte fra Helsedirektoratet, om BDSM –samtykkende og erotisk samspill som involverer binding, disiplin, dominans og underkastelse.

Da organisasjonen skulle trykke opp nye brosjyrer i høst, fikk de et overraskende svar.



Medlemsansvarlig Jarl Ivar Brynhildsvoll i SMil er oppgitt over behandlingen de har fått.



– Det er veldig merkelig av et firma å nekte og trykke brosjyren. Det er en informativ brosjyre, og den kan ikke en gang kategoriseres som mykpornografi, sier Brynhildsvoll.

INFORMASJON: Dette er den siste utgaven av BDSM-brosjyren, som utgis med støtte av Helsedirektoratet. Foto: Faksimile

Kansellert

SMil SMil Norge er en frittstående, partipolitisk uavhengig og landsdekkende organisasjon for BDSM-ere og fetisjister i Norge. Organisasjonen jobber for å bekjempe fordommer knyttet til BDSM i Norge.

Firmaet de hadde dialog med, VistaPrint, har flere ganger hatt oppdrag for Smil. Men denne gangen ble ordren kansellert.

– Vi har forsøkt å finne ut hva problemet egentlig var, men føler ikke vi har fått et godt svar, sier Brynhildsvoll.

SMil var svært overrasket over behandlingen de fikk.

– Dette er en brosjyre som er laget med støtte fra Helsedirektorat, og alt i brosjyren ligger innenfor de rammene vi har fått fra direktoratet, sier Brynhildsvoll.

FORDOMSFULLT: Jarl Ivar Brynhildsvoll i SMil mener dette er et eksempel på hvor mange fordommer mot BDSM det er i samfunnet. Foto: Privat

Fikk hakeslipp

Det er grafiker Mina Fjeld Kvernvik i Litt Grafisk som har laget brosjyren, på vegne av SMil.



Hun fikk hakeslipp da svaret kom fra VistaPrint.

– En kundebehandler, som åpenbart syns det var ubehagelig å kontakte meg, ringte og sa at de måtte kansellere ordren, sier Kvernvik.

SKUFFET: Grafiker Mina Fjeld Kvernvik mener SMil gjør en god jobb og ble skuffet på deres vegne da VistaPrint ikke ville trykke brosjyren. Foto: Privat

Grafikeren ønsket et skriftlig svar, som hun kunne ta videre til kunden.

På mail fikk Kvernvik beskjed om at ordren var kansellert, da innholdet var et brudd på deres retningslinjer.

Brudd på retningslinjer

BDSM BDSM er et samtykkende, avtalt og ofte erotisk samspill som involverer elementer av binding (på engelsk bondage) og disiplin, dominans og underkastelse (på engelsk submission), eller sadisme og masochisme. Praksisen kjennetegnes av et stort mangfold, men innebærer typisk et mentalt rollespill der partnerne inntar utfyllende roller overfor hverandre. Kilde: SNL

Grafikeren skjønte fortsatt ikke hvilke av retningslinjene de henviste til, men kom til at de trolig henviste til punktene deres om pornografisk bruk eller innhold som er støtende, ulovlig, trakasserende, ærekrenkende og obskønt.

Kvernvik ba firmaet kikke gjennom brosjyren og se på illustrasjonene i samspill med teksten.

– Disse illustrasjonene kan ikke kategoriseres som verken pornografisk innhold, ulovlig formål eller bruk. Denne brosjyren går under informasjonsmateriell, utgitt med støtte fra Helsedirektoratet, sier Kvernvik.

PREMISSER: Brosjyren påpeker viktigheten av å avtale regler og grenser i forkant av leken. Foto: Faksimile

Hun ba deretter firmaet om en oversikt over hvilke illustrasjoner som er i strid med deres retningslinjer.

Kvernvik måtte nesten le da svaret kom tilbake. Det var en liste med nesten samtlige av illustrasjonene i informasjonsbrosjyren.



– En viktig brosjyre

Brynhildsvoll i SMil sier at de har jobbet mye med brosjyren for å gjøre den lettere å forstå, samt gjøre den mer undervisningsvennlig.



– Denne informasjonsbrosjyren er viktig, da informasjon om hva BDSM er, grenser, regler og hvordan man kan utøve BDSM på en trygg måte er vesentlig informasjon å nå ut med, sier Brynhildsvoll.

I en studie fra Universitetet i Oslo har forskere funnet ut hvor vanlig BDSM-lyst er blant nordmenn.

Den store seksualvaneundersøkelsen fra 2020, der 4160 nordmenn deltok, viste at rundt en av tre nordmenn uttrykker en slags interesse for BDSM.

I tillegg viste undersøkelsen den at nesten 10 prosent har engasjert seg i BDSM-aktivitet.

GOLDEN SHOWER: Å bli urinert på er en av flere seksuelle opplevelser som inngår i BDSM. Foto: Faksimile

Brynhildsvoll mener disse tallene viser at det er prekært å få ut riktig informasjon til de mange som er nysgjerrige, slik at BSDM blir utøvd med samtykke og gjensidig respekt.



– Å nekte å trykke denne brosjyren viser hvor vanskelig det er å være BDSM-er, hvor mye fordommer det er der ute og at vi ikke har et diskrimineringsvern, sier han.

Helomvending

Saken sto helt fastlåst, fram til TV 2 tok kontakt med VistaPrint.

Da snudde firmaet totalt.

TV 2 har spurt hva som var begrunnelsen for at de nektet å trykke brosjyren.

VistaPrints talsperson svarer ikke på spørsmålet, men takker for at de ble gjort oppmerksom på hvordan denne kunden er blitt behandlet.



– En del av denne kundens bestilling ble feilaktig kansellert, under vår gjennomgang av innholdet. Etter ytterligere gjennomgang har vi nå kontaktet kunden for å rette opp i feilen og trykke brosjyren, skriver VistaPrints talsperson i en mail.

Både organisasjonen SMil og grafikeren som lagde brosjyren er glad for at VistaPrint revurderte og landet på et annet svar.

– Håper de tar denne saken til etterretning og tar helhetlige vurderinger av produktene de skal trykke i framtiden, sier Kvernvik.