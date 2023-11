Nekter for at hun ble advart

Anette Trettebergstuen (Ap) mener det er skapt et feilaktig inntrykk av at hun utnevnte venner etter å ha blitt advart mot nettopp dette.

– Jeg ønsker å være tydelig på at jeg ikke har utnevnt mine venner etter advarsler.

Det var Anette Trettebergstuens klare beskjed da hun møtte til grilling i kontrollhøring tirsdag.

Trettebergstuen gikk i sommer av som kultur- og likestillingsminister da det kom fram at hun flere ganger hadde brutt habilitetsreglene i forbindelse med styreutnevnelser.

Etter avgangen ga statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttrykk for at regelbruddene hadde skjedd til tross for at departementet hadde advart Trettebergstuen mot å utnevne gode venner til slike verv.

I kontrollhøringen tirsdag tok Trettebergstuen til motmæle:

– For meg har det vært viktig å ikke svare ut disse tingene i mediene, men svare det ut i kontrollkomiteen først. Derfor har jeg ikke tatt til motmæle mot det. Men det er viktig for meg å si at jeg overhodet ikke med viten og vilje har trosset noe regelverk. Jeg er heller ikke blitt advart mot noen praksis, sa hun.

– Mener du sa at det statsministeren har gjentatt i medier i ettertid, er feil? spurte saksordfører Grunde Almeland (V).

– Jeg har ikke blitt advart, svarte Trettebergstuen.

– Jeg kan ikke si hva statsministeren legger i de ordene, men jeg er opptatt av at det etterlatte inntrykket som er der ute etter de ordene, framstiller det som noe annet enn det egentlig var. Og det har vært med på å gjøre saken min mer belastende.