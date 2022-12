Nekter å svare på lovbrudd om enmannsfengsel

Søndag kunne TV 2 avsløre at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har varslet Sivilombudet om ordningen med forvaringsdømte som er prøveløslatt til enmannsfengsel.

– Dette er helt klart et lovbrudd, sier jusprofessor Bjørn Henning Østenstad ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

JUSPROFESSOR: Bjørn Henning Østenstad ved Universitetet i Bergen.

Utvalg

TV 2 har bedt Justis- og beredskapsdepartmentet redegjøre for årsaken til at de ikke har informert Sivilombudet om ordningen med enmannsfengsler.

Statssekretær John-Erik Vika (Sp) viser til at denne er en sak med lang historikk før dagens regjering tiltrådte.

– Ingen av Høyre og FrP sine seks justisministere fulgte opp denne saken i løpet av åtte år. Det er for dårlig. Derfor har regjeringen besluttet å sette ned et utvalg som skal evaluere blant annet denne ordningen med forvaringsdømte som prøveløslates med vilkår om opphold i institusjon eller kommunal boenhet, opplyser Vika.

Utvalget skal også utrede hvordan de ivaretar innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemning i fengsel.

– Jeg er opptatt av at mennesker som kriminalomsorgen helt eller delvis har ansvar for, og som har behov for grensesettende omsorg blir ivaretatt på en god måte.

Rutinesvikt

SVARER: John-Erik Vika er statssekretær i Justis og beredskapsdepartementet. Bildet er tatt da han var ordfører i Eidsvoll kommune. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Men departementet svarer ikke på årsaken til at de ikke har orientert Sivilombudet. De vedgår imidlertid at rutinene ikke har vært gode nok.

– Jeg ser at det er nødvendig å etablere rutiner for å sikre at oppdatert informasjon om personer som blir løslatt til ordningen blir gitt til Sivilombudet. Jeg vil følge dette opp i dialogen med Kriminalomsorgsdirektoratet, opplyser John-Erik Vika.

TV 2 har i to forespørseler bedt departementet om å kommentere lovbrudd-konklusjonen til jusprofessoren. Det spørsmålet svarer ikke statssekretæren på.

Østenstad tror dette handler om systemsvikt mer enn bevisst å holde ordningen skjult for Sivilombudet.

– Et slikt lovbrudd kan jo få politiske konsekvenser og rettslige konsekvenser på et internasjonalt plan, sier jusprofessor Østenstad.

Justis- og beredskapsminsiter Emilie Enger Mehl har varslet en styrking av det uavhengige tilsynet med kriminalomsorgen.

– Det er viktig at kriminalomsorgen har en tilsynsordning som fungerer bedre enn i dag og som i større grad sikrer et treffsikkert tilsyn med at behandling av domfelte og innsatte er i tråd med blant annet menneskerettighetene, skriver statssekretæren i en epost til TV 2.